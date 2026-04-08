Đi chợ theo tuần, cấp đông thông minh: Cách người mẹ duy trì nấu cơm 3 bữa/ngày cho cả gia đình với 7 triệu/tháng

Trong mỗi gia đình, luôn có một người âm thầm đứng phía sau, không chỉ chăm lo từng bữa ăn mà còn cân đo đong đếm từng khoản chi tiêu để mọi thứ luôn đủ đầy. Đó thường là người mẹ, người vợ - người giữ "tay hòm chìa khóa" và cũng là người giữ lửa ấm cho tổ ấm nhỏ.

Trên kênh TikTok @xuli_yeubep, một người mẹ trẻ - người vợ trong gia đình, đã chia sẻ câu chuyện rất đời thường nhưng khiến nhiều người phải học hỏi: Cách chi tiêu khéo léo để cả gia đình sinh hoạt thoải mái trong mức 10 triệu/tháng. Trong đó tiền điện nước internet là 1 triệu, tiền đồ khô, hóa mỹ phẩm 1 triệu và 7 triệu tiền đi chợ mỗi tháng cho cả nhà.

Vợ đảm khéo vun vén, tiền ăn 7 triệu/tháng cho cả nhà: Đi chợ cả tuần - tiện đủ mọi đường

Mỗi tháng, gia đình cô dành khoảng 7 triệu cho tiền đi chợ - khoản chi lớn nhất nhưng cũng quan trọng nhất vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe cả nhà. Mọi thứ đều được tính toán rõ ràng, không dư thừa, không thiếu hụt.

Điều đặc biệt trong cách chi tiêu của cô nằm ở thói quen đi chợ theo tuần. Thay vì mua lắt nhắt mỗi ngày, cô chọn mua một lần với số lượng đủ dùng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa hạn chế việc mua sắm cảm tính. Trước mỗi lần đi chợ, cô luôn chuẩn bị sẵn danh sách thực phẩm cần mua, từ thịt, cá, trứng đến đậu hũ, nấm. Nhờ vậy, mọi thứ trở nên chủ động và gọn gàng hơn rất nhiều.

"Mình thường đi chợ theo tuần vì mình thấy mua với số lượng nhiều sẽ được giá tốt hơn, đồng thời tránh được việc sẽ mua sắm linh tinh" - người vợ chia sẻ.

Mỗi lần đi chợ, cô đều lên danh sách từ trước: Thịt bò, thịt lợn, gà/vịt, cá, trứng, đậu hũ, nấm… Việc này giúp cô không bị "lạc lối" giữa vô vàn thực phẩm hay mua sắm quá nhiều.

Cô cũng có những nguyên tắc rất rõ ràng:

- Thịt cá mua cho cả tuần

- Rau củ mua đủ dùng trong 3-4 ngày

- Ưu tiên thực phẩm theo mùa, địa phương

- Không mua đồ trái mùa, không mua hoa quả nhập khẩu.

Cách sơ chế và cấp đông: Tiết kiệm chi phí, thời gian mà vẫn bảo quản được dinh dưỡng

Nhưng điều khiến nhiều người ấn tượng hơn cả chính là cách cô xử lý thực phẩm sau khi mang về. Mọi thứ đều được rửa sạch, sát muối hoặc chanh, sau đó chia thành từng phần nhỏ vừa đủ cho mỗi bữa ăn.

Thực phẩm được đóng hộp hoặc túi zip cẩn thận rồi đưa vào tủ lạnh. Nhờ vậy, mỗi khi nấu ăn, cô không cần mất quá nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ cần lấy đúng phần đã chia sẵn là có thể bắt tay vào chế biến.

Chiếc tủ lạnh trong gia đình cô không chỉ là nơi bảo quản thực phẩm mà còn giống như một "trợ lý" đắc lực. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, khoa học: Đồ khô ở cánh tủ, thịt cá ở các ngăn dưới, thực phẩm đóng túi nằm gọn trong ngăn kéo. Ngay cả cà chua hay dứa cũng được cô cấp đông để tiện sử dụng, giúp việc nấu ăn trở nên nhanh chóng mà vẫn giữ được hương vị.

"Cá thịt khi mua về mình sẽ rửa sạch, sát muối, chanh, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ rồi chia vào từng hộp, mỗi hộp đủ nấu một bữa ăn cho cả nhà. Có một số món mình sẽ sơ chế trước. Đóng hộp cẩn thận, nếu bạn không nhớ thì có thể dán nhãn để phân biệt. Còn mình quen rồi nên xếp các hộp giống nhau vào cùng một bên. Tôm mực sẽ ưu tiên ăn trước, rồi đến thịt gà vịt ăn sau, trứng để dành cho những bữa nhỏ" - người vợ chia sẻ.

Không chỉ vậy, cô còn cấp đông cả rau củ như cà chua, dứa... giúp việc nấu ăn nhanh gọn mà vẫn giữ được hương vị. Chỉ cần lấy ra là có thể nấu ngay một bát canh chua thơm ngon cho cả nhà.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy, mỗi bữa cơm gia đình chỉ mất khoảng 30 phút để hoàn thành. Trong tuần, bữa ăn thường đơn giản, đủ chất và không cầu kỳ. Nhưng đến cuối tuần, cô dành nhiều thời gian hơn để nấu những món ngon, đổi vị cho cả nhà như: Lẩu bò, gà hầm hay những món ăn đậm đà, ấm cúng để cả nhà đổi món cuối tuần.

Việc chia rõ từng hộp theo từng bữa giúp cô nấu nướng tiện hơn và giữ cho mình thói quen nấu nấu vừa đủ, không để dư thừa. Với cô, tiết kiệm không phải là cắt giảm chất lượng bữa ăn, mà là biết cách nấu nướng hợp lý để tránh lãng phí.

Nguồn: @xuli_yeubep