Hoa hậu Hà Kiều Anh vốn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn bên chồng doanh nhân và ba người con. Trên mạng xã hội, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con, trong đó cô con gái út Huỳnh Viann luôn là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhờ vẻ ngoài nổi bật ngay từ nhỏ.

Nguồn: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, bé Huỳnh Viann tiếp tục "đốn tim" cư dân mạng khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng tại châu Âu cùng gia đình. Giữa khung cảnh thơ mộng, cô bé diện chiếc chân váy hoa nhẹ nhàng, kết hợp cùng áo đơn giản, mang đến hình ảnh trong trẻo, đúng với lứa tuổi nhưng vẫn rất cuốn hút.

Điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là đôi chân dài nổi bật của ái nữ nhà Hà Kiều Anh. Dù còn nhỏ, Huỳnh Viann đã sở hữu vóc dáng cân đối cùng tỷ lệ cơ thể ấn tượng. Trong những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nhảy lên cao đầy ngẫu hứng, đôi chân thon dài của cô bé càng trở thành tâm điểm. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi rằng Huỳnh Viann thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ và dự đoán sẽ sở hữu chiều cao đáng nể khi trưởng thành.

Nguồn: FBNV

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, Huỳnh Viann còn ghi điểm bởi sự tự nhiên trước ống kính. Những biểu cảm hồn nhiên, nụ cười tươi cùng cách tạo dáng vô tư giúp mỗi bức ảnh đều toát lên nguồn năng lượng tích cực. Thay vì những màn tạo dáng cầu kỳ, cô bé chỉ đơn giản chạy nhảy, tung tăng giữa khung cảnh nhưng vẫn đủ khiến người xem cảm thấy thích thú.

Nhiều người nhận xét Huỳnh Viann càng lớn càng ra dáng thiếu nữ, gương mặt thanh tú cùng những đường nét hài hòa ngày càng rõ nét. Bên cạnh đôi chân dài nổi bật, cô bé còn sở hữu mái tóc dài, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin, những yếu tố thường được xem là lợi thế nếu sau này theo đuổi nghệ thuật hay thời trang.

Nguồn: FBNV

Là con gái của một trong những hoa hậu nổi tiếng và có nhan sắc bền vững nhất showbiz Việt, Huỳnh Viann từ nhỏ đã nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng mẹ. Tuy nhiên, Hà Kiều Anh vẫn lựa chọn để con có tuổi thơ đúng nghĩa, ít tham gia các hoạt động giải trí và chủ yếu đồng hành cùng gia đình trong những chuyến du lịch hay sự kiện phù hợp.

Chính vì vậy, mỗi lần Huỳnh Viann xuất hiện, khán giả đều bất ngờ khi thấy cô bé ngày một cao lớn và xinh đẹp hơn. Không ít người dành lời khen rằng ái nữ nhà Hà Kiều Anh đang sở hữu những tố chất của một "mỹ nhân tương lai" của showbiz Việt.

Nguồn: FBNV

Dù còn khá sớm để nói về con đường phía trước, nhưng với nền tảng ngoại hình nổi bật, thần thái tự nhiên cùng sự tự tin, Huỳnh Viann được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục "trổ mã" trong những năm tới. Nếu lựa chọn bước chân vào làng giải trí như mẹ, cô bé hoàn toàn có thể trở thành một gương mặt đáng chú ý của thế hệ mới.

Hiện tại, điều khiến nhiều người yêu mến Huỳnh Viann vẫn là sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi. Giữa khung cảnh châu Âu đầy thơ mộng, cô bé vô tư chạy nhảy, tạo dáng và tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình. Chính sự tự nhiên ấy đã khiến loạt ảnh mới của ái nữ nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận về nhiều lượt yêu thích và bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.