ĐH Quốc gia Hà Nội dự đoán điểm chuẩn tăng ở những ngành hot

ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2025 đã hoàn thành 6 đợt thi, thu hút gần 90.000 thí sinh dự thi.

Phổ điểm bài thi HSA năm 2025 có dạng phân bố chuẩn với điểm trung bình là 78,8/150; trung vị tại 78/150.

Điểm cao nhất năm 2025 là 130/150 (thí sinh thi Khoa học (Q01:Vật lý, Hóa học và Sinh học); điểm thấp nhất là 31/150; Tỉ lệ thí sinh đạt mức điểm ≥ 105/150 chiếm khoảng 3,94%; mức điểm ≥ 100/150 chiếm 8,13%; mức điểm ≥ 90/150 chiếm 23,7%; từ 80/150 trở lên chiếm 47,2%; từ mức điểm 75/150 đạt 60,2%.

Như vậy, so với năm 2024, điểm trung bình HSA 2025 nhỉnh hơn khoảng 2,3 điểm (78,8 so với 76,5) và độ lệch chuẩn tăng nhẹ (14,3 so với 13,3). Điều này cho thấy kết quả thi năm 2025 có xu hướng tăng nhẹ, lên khoảng 2-3 điểm so với cùng kỳ năm trước.

Phổ điểm bài thi HSA năm 2025

Một khác biệt đáng chú ý là mức điểm thấp nhất năm 2025 cao hơn hẳn năm 2024 (31 so với 17 điểm). Điều này có thể cho thấy đề thi năm 2025 không quá “đánh đố” ở mức cơ bản. Đồng thời, tỉ lệ thí sinh đạt điểm khá giỏi (≥90,≥100) năm 2025 cũng tăng hơn đôi chút so với 2024.

Mặc dù có sự tăng nhẹ về điểm số, mặt bằng phân bố nhìn chung ổn định qua các năm – trung vị duy trì quanh 76-78 điểm trong 3 năm gần đây, mặc dù số lượt thí sinh dự thi tăng 15-25% mỗi năm

Điểm trung bình có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ phân hóa cao, điều này có thể dự báo điểm xét tuyển bằng bài thi HSA sẽ tăng, đặc biệt ở những ngành học hot.

Tốp điểm bài thi HSA năm 2025

Tốp Điểm bài thi lựa chọn thi Khoa học (Q01-10) Điểm bài thi lựa chọn thi Tiếng Anh (Q21) 3* 125 128 0,5% 111 117 1% 108 114 2% 104 111 5% 98 106 10% 93 102 20% 87 96 30% 82 91 40% 79 87 50% 75 84 60% 72 80 70% 68 75 80% 65 70 90% 59 64 100% 31 31

Phương án quy đổi điểm HSA sang thang điểm 30

Bộ GD&ĐT yêu cầu quy đổi điểm các kỳ thi riêng về thang điểm 30 để hợp nhất các phương thức xét tuyển và đảm bảo công bằng.

ĐH Quốc gia Hà Nội đã đề xuất phương pháp quy đổi theo phân vị (Equipercentile). Phương pháp này sử dụng dữ liệu kết quả thi của các thí sinh dự thi cả HSA và kỳ thi THPT, giúp đối sánh trực tiếp kết quả của cùng một nhóm người. Phân vị của từng mức điểm HSA được tính, sau đó tìm điểm tổ hợp THPT tương ứng ở cùng phân vị đó. Cách làm này bảo toàn thứ hạng tương đối của thí sinh giữa hai phương thức, đảm bảo công bằng về thứ hạng cạnh tranh. Việc quy đổi có thể được thực hiện riêng cho từng tổ hợp xét tuyển THPT (A00, A01, B00, C00, D01, v.v.) để sát đặc thù từng khối.

Thí sinh và các cơ sở giáo dục có thể vào đường link sau đây để tra cứu phân vị và thứ hạng điểm của bài thi HSA 2025: https://quydoi-hsa.vnu.edu.vn hoặc https://quydoi.hsa.edu.vn.