Không còn nhận ra Nhã Phương

Mới đây, Nhã Phương vừa khiến cư dân mạng thích thú khi hé lộ màn tổ chức sinh nhật đầy bất ngờ dành cho người quản lý thân thiết. Không chọn cách tặng quà hay trang trí tiệc theo kiểu thông thường, nữ diễn viên cùng hội bạn quyết định "chơi lớn" với màn hóa trang cười ra nước mắt.

Theo đó, Nhã Phương cùng ekip bí mật bàn bạc, chuẩn bị cho màn tạo bất ngờ cho bữa tiệc sinh nhật của quản lý. Nữ diễn viên còn rủ rê người mẫu Như Vân tham gia, cả nhóm cùng diện những bộ đồ liền thân màu cam bó sát, đội mũ trùm đầu, dán râu và sử dụng thêm phụ kiện để tạo nên diện mạo vừa kỳ quặc vừa hài hước. Hình ảnh khác hẳn vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch thường thấy của bà xã Trường Giang khiến màn hóa trang càng thêm bất ngờ.

Nhã Phương "chơi lớn" khi bày trò cho mọi người hoá trang lầy lội để chúc mừng sinh nhật quản lý

Có thể thấy, Nhã Phương nhập cuộc vô cùng nhiệt tình. Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, cô thoải mái nhún nhảy, tạo dáng và pha trò cùng mọi người và chẳng ngại làm xấu. Khoảnh khắc quản lý bước vào và nhìn thấy hội bạn trong tạo hình độc lạ cũng khiến dân tình bật cười.

Chính quản lý thân thiết cũng không ngờ có màn chào đón khó đỡ thế này, trong khi Nhã Phương và các thành viên trong ekip vẫn tiếp tục nhập vai, giữ kín danh tính phía sau lớp hóa trang. Đến khi biết những người đang bày trò chính là Nhã Phương thì chỉ biết ôm bụng cười.

Rũ bỏ hình tượng thường ngày, Nhã Phương hoá trang hài hước không ai nhận ra

Nữ diễn viên và hội bạn bung xoã hết mức trong tạo hình không thể lầy lội hơn

Từ trước đến nay, Nhã Phương thường xuất hiện với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng và chỉn chu tại các sự kiện. Bởi vậy, những khoảnh khắc nữ diễn viên hết mình vui đùa, không ngại làm xấu bản thân để mang lại tiếng cười cho người thân càng khiến khán giả thích thú.

Thời gian gần đây, Nhã Phương cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, mang đến hình ảnh một nữ diễn viên yêu đời, tràn đầy năng lượng và ngày càng chăm chút cho bản thân. Bà xã Trường Giang có sự thay đổi về kiểu tóc, đồng thời tích cực thực hiện những bộ ảnh lifestyle với phong cách trẻ trung, nữ tính.

Trên trang cá nhân, cô cũng chăm tương tác, đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ. Thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Nhã Phương vẫn ghi điểm với diện mạo rạng rỡ, phong cách thanh lịch cùng thần thái tươi tắn.

Nhã Phương vui vẻ, tràn đầy năng lượng và chăm hoạt động mạng xã hội thấy rõ

Visual ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên khiến dân tình đôi khi quên mất cô đã là mẹ 3 con

Ảnh: FBNV