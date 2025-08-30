Ngay từ tờ mờ sáng 30/8, dòng người đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình để dõi theo buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trên khắp các tuyến đường trung tâm Hà Nội, sắc đỏ rực rỡ phủ kín, tạo nên bầu không khí hào hùng, trang nghiêm. Với quy mô hoành tráng không kém ngày lễ chính thức, buổi tổng duyệt đã trở thành tâm điểm chú ý, thu hút hàng nghìn người dân đứng kín hai bên đường để chứng kiến.

Trong khối Văn hoá - Thể thao, nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt góp mặt, ai nấy đều hồ hởi và nghiêm túc chuẩn bị cho giờ phút quan trọng. Giữa không khí đầy tự hào, một khoảnh khắc nhỏ của Đen Vâu bất ngờ được ghi lại và nhận "mưa lời khen" từ công chúng.

Theo đó, nam rapper đã chủ động tiến lại gần một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ, nhẹ nhàng vỗ vai như một lời cảm ơn. Sau đó, Đen Vâu đặt tay lên ngực, cúi người khi bắt tay, thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với lực lượng đang căng mình làm việc trong nhiều ngày qua.

Đen Vâu tiến đến tri ân chiến sĩ công an làm nhiệm vụ trong buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 (Clip: Chím)

Khoảnh khắc ấm áp của Đen Vâu nhận cơn mưa lời khen

Khoảnh khắc nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều bình luận đồng loạt để lại lời khen: "Đen lúc nào cũng tử tế và khiêm nhường", "Chính chủ không làm fan thất vọng", hay "Đây mới là sao hạng A thật sự"....

Trước đó, trong buổi sơ duyệt hôm 27/8, Đen Vâu cũng được nhiều lời khen với khoảnh khắc nhặt rác trước khi bước vào hàng. Nam rapper đang di chuyển thì thấy dưới chân có hộp rỗng, và trước khi bước vào hàng thì đã cúi người nhặt rác đưa cho ekip bỏ đúng nơi quy định. Có thể thấy, qua vài hành động nhỏ cũng đã đủ minh chứng cho tình cảm chân thành của Đen Vâu

Đen Vâu nhặt rác trước khi vào hàng ngũ trong buổi sơ duyệt hôm 27/8 (Clip: Thanh Xuân)

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí đầy khí thế tại Quảng trường Ba Đình. Dàn nghệ sĩ Việt tham gia trong Khối văn hoá - thể thao, cùng hàng vạn người dân cả nước đã tạo nên khung cảnh thiêng liêng, rực rỡ sắc đỏ sao vàng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Những ngày qua, dàn nghệ sĩ đã tích cực tập luyện. Và hôm nay, có người thức trắng đêm, có người dậy từ sớm để kịp chuẩn bị trang phục, make up chỉn chu và xinh đẹp nhất để góp mặt trong hoạt động lớn và ý nghĩa. Khi xuất hiện trên sóng buổi tổng duyệt, tất cả đều giữ được diện mạo rạng rỡ, nụ cười tươi tắn và thần thái tràn đầy năng lượng. Chính sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và tinh thần tự hào ấy đã giúp khung cảnh tổng duyệt thêm phần long trọng, để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.

Đen Vâu tươi rói đi trong Khối Văn hoá - Thể thao

Hoàng Thuỳ Linh - Thu Quỳnh xinh đẹp trong những chiếc áo dài truyền thống

Trang Pháp - MONO - Thanh Sơn và dàn nghệ sĩ tươi rói, tự hào khi góp mặt trong đội hình diễu hành

Dù phải thức trọn đêm, tập trung từ 2-3 giờ sáng nhưng các nghệ sĩ vẫn rất hân hoan, vui vẻ khi được góp sức trong ngày hội lớn của dân tộc

Ảnh: Viết Thanh/ Clip: Chím - Thanh Xuân