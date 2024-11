Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, tối 11/11, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ một người phụ nữ bị xe container cán tử vong trên đường đi đón con.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao thông)

Theo đó, khoảng 16h45 cùng ngày, chị Trần Thị Ngọc T. (SN 1980, quê Kiên Giang), lái xe máy biển số 67F1-187.65 trên đường ĐT 743A hướng quốc lộ 1K đi ngã ba Tân Vạn.

Khi đến khu vực chợ Bình An (phường Bình An, TP Dĩ An), chị T. va chạm với xe đầu kéo container mang biển số 50H-579.64 chạy cùng chiều. Tai nạn khiến chị T. tử vong tại chỗ. Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Được biết, nạn nhân chạy xe đi đón con trai học ở trường THCS Bình An, TP Dĩ An khi chuẩn bị băng qua đường thì gặp tai nạn.

Ngồi thất thần bên thi thể vợ, ông Lê Thanh V. (SN 1981, quê Kiên Giang) chia sẻ với báo Dân Trí rằng thường ngày việc đón con do ông phụ trách. Chiều nay, bà T. thấy ông ngồi nói chuyện với hàng xóm nên thay chồng đón con và không may gặp nạn.

"Mọi khi vợ giành đi đón con, nhưng tôi không cho. Tôi biết đường này xe cộ chạy phức tạp, tôi cản. Hôm nay, vợ lại giành đón con, vừa nói vài câu đã lên xe chạy đi, tôi cản không kịp", ông V. nói.

Ông V. cho biết, hai vợ chồng cưới nhau được 14 năm, có với nhau hai người con. Con trai đầu học lớp 7, con gái học mẫu giáo. Gia đình thuê trọ sống tại phường Bình An. Hàng ngày, vợ ông bán rau củ ở phòng trọ, ông chở xe rau đi bán dạo tại TP Dĩ An.

Hiện công an đang trích xuất camera để điều tra, làm rõ nguyên nhân.