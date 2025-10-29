Đèn sưởi trong nhà tắm bốc cháy: Người mẹ tá hỏa ôm con chạy thoát, nhanh trí làm 1 việc ngay lập tức

Mùa lạnh đến gần, giải pháp giữ ấm được nhiều gia đình – đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ – lựa chọn là đèn sưởi trong nhà tắm. Tuy nhiên, cũng có nhiều vụ việc khi sử dụng thiết bị này khiến nhiều người nâng cao ý thức, cần cẩn thận hơn trong suốt quá trình sử dụng.

Sau đây là ví dụ một vụ việc mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, tài khoản tên Van Dao đăng tải, chiếc đèn sưởi gia đình bất ngờ bốc cháy trong lúc người mẹ đang tắm cho con.

Theo thông tin từ dòng trạng thái, người mẹ cho biết hôm đó mới chớm lạnh nên chị bật đèn sưởi để tắm cho con nhỏ. Khi vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần áo cho con thì phát hiện khói và muội đen bay khắp phòng tắm. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngọn lửa bỗng bùng lên từ khu vực đèn sưởi gắn trần.

"Hoảng quá, tôi chỉ kịp ôm con chạy ra ngoài rồi hét lên nhờ mẹ và con gái lớn chạy xuống tầng 1 dập cầu dao điện", người mẹ kể lại. "May là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ngắt điện trước khi quay lại dập lửa, chứ không thì hậu quả chắc không dám nghĩ tới".

Thiết bị đèn sưởi trong câu chuyện (Ảnh Van Dao)

Theo lời kể, sau khi cầu dao được dập, chị đã nhanh chóng lấy chậu nước, múc liên tục tạt vào khu vực đèn sưởi đang cháy. Sau khoảng 3–4 phút vật lộn, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn, trong khi khói đen vẫn bao trùm cả phòng tắm. "Lửa vừa tắt thì thợ điện cũng đến. Lúc ấy tôi mới hoàn hồn, nhìn lại thì con trai vẫn chưa kịp mặc quần áo", chị nói thêm trong sự hoảng hốt lẫn nhẹ nhõm.

Nguyên nhân có thể khiến đèn sưởi bốc cháy

Theo các chuyên gia về an toàn điện, đèn sưởi trong nhà tắm là thiết bị tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu lắp đặt và sử dụng không đúng cách.

Trang nghiên cứu kỹ thuật J.S. Held (Mỹ) chỉ ra rằng, các thiết bị sưởi điện nói chung có thể phát hỏa do quá tải dây dẫn, chập mạch hoặc ổ cắm không đạt chuẩn. "Một dây dẫn hoặc mạch điện lỗi, hoặc được cắm vào ổ điện không phù hợp, có thể khiến thiết bị quá nhiệt và bốc cháy", bài viết nêu rõ.

Tại Mỹ, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) cũng cảnh báo không nên dùng thiết bị sưởi điện trong phòng tắm vì môi trường ẩm ướt dễ gây rò điện và chập cháy. Tổ chức này từng ghi nhận nhiều tai nạn nghiêm trọng xuất phát từ việc đặt đèn sưởi hoặc quạt sưởi quá gần nguồn nước.

Ảnh đèn sưởi phát nổ trong một vụ việc khác (Ảnh FB)

Theo chuyên trang CHOICE (Australia), "đèn sưởi hoặc thiết bị sưởi điện không nên được đặt cách vật dễ cháy dưới 1 m và không cắm chung ổ điện hoặc dây nối yếu chất lượng". Ngoài ra, việc sử dụng sản phẩm không có chứng nhận an toàn, bật quá lâu hoặc không vệ sinh định kỳ đều có thể khiến thiết bị bị hỏng, rò điện và phát nổ.

Với trường hợp vừa qua, các dấu hiệu như muội đen, tia lửa và khói xuất hiện cho thấy có thể đèn sưởi đã bị hỏng dây dẫn hoặc chập điện bên trong. Sự tỉnh táo ngắt cầu dao kịp thời của người mẹ đã giúp tránh được điện giật và ngăn cháy lan ra các khu vực khác.

Đèn sưởi đột ngột bốc cháy trong 1 vụ việc khác nữa (Ảnh Nguyen Anh)

Hướng dẫn xử lý và sử dụng đèn sưởi an toàn

Trong vụ việc kể trên, người mẹ đã rất nhanh trí và thực hiện ngay 1 công việc quan trọng, quyết định sự an toàn trong tình huống khẩn cấp. Đó là ngắt cầu dao, ngắt toàn bộ nguồn điện của ngôi nhà. Sau đó, cô mới tiếp cận khu vực cháy, phát lửa. Các chuyên gia nhận định, nếu không có thao tác này, nguồn điện vẫn còn, việc dội nước hay chạm vào thiết bị có thể gây điện giật tử vong.

Ngoài nước, khi điện đã ngắt toàn bộ, người dùng cũng có thể dùng bình chữa cháy chuyên dụng để lập lửa ở đèn sưởi. Tuy nhiên, nếu lửa lan nhanh, người dân cần rời khỏi khu vực và gọi lực lượng cứu hỏa hoặc thợ điện chuyên nghiệp xử lý.

Một số khuyến cáo khác được các chuyên gia đưa ra, giúp việc sử dụng đèn sưởi vào mùa lạnh được an toàn: Lắp đặt ở vị trí cao, cách xa vòi nước ít nhất 1,5 m, tránh nước bắn trực tiếp lên thiết bị. Không bật đèn sưởi quá lâu, đặc biệt là khi không có người trong phòng. Thường xuyên kiểm tra dây điện, bóng đèn và ổ cắm; thay mới khi có dấu hiệu nứt, đổi màu hoặc phát nóng. Chỉ sử dụng sản phẩm có chứng nhận an toàn (ví dụ UL, ETL hoặc tương đương). Tuyệt đối không để trẻ nhỏ tự bật/tắt hoặc nghịch thiết bị sưởi.

Ảnh minh họa

Theo các khuyến cáo quốc tế của Consumer Reports (Mỹ), việc giữ khoảng cách an toàn giữa thiết bị sưởi và nguồn nước hoặc vật dễ cháy là nguyên tắc vàng trong phòng ngừa hỏa hoạn.

Vụ việc kể trên là lời nhắc cảnh tỉnh rõ ràng: Chỉ một hành động đúng – ngắt cầu dao kịp thời – cũng đủ cứu cả gia đình. Mùa đông sắp đến, việc sưởi ấm là cần thiết, nhưng an toàn điện vẫn phải đặt lên hàng đầu để việc sử dụng thiết bị như đèn sưởi nhà tắm được an toàn, hiệu quả.