Đến năm 75 tuổi, tôi mới hiểu: Chi cùng một khoản tiền, vào viện dưỡng lão an tâm hơn hẳn thuê người chăm sóc

Tuổi già đắt đỏ hơn tôi tưởng – và bài toán tài chính bắt đầu siết lại

Tôi nhận lương hưu 6.500 NDT (24 triệu đồng)/tháng, sống một mình từ khi vợ mất. Con trai ở Thâm Quyến liên tục giục tôi thuê người chăm sóc để tránh rủi ro. Tôi nghe theo, vì nghĩ rằng “có người ở nhà là yên tâm”.

Nhưng thực tế, chi phí thuê bảo mẫu không chỉ cao mà còn chứa đầy rủi ro.

Chi phí thuê bảo mẫu:

- Lương + ăn ở: 6.000 NDT/tháng

- Tiền chợ, hoa quả, thuốc, chi phí linh tinh: ~2.000 NDT/tháng

→ Tổng: 8.000 NDT/tháng ≈ 31.200.000 VND/tháng

Đây là mức chi phí tôi phải trả đều đặn suốt hai năm — chưa tính thiệt hại vì đồ đạc thất thoát, chất lượng chăm sóc kém và vô số phiền toái không thể quy thành tiền.

Trong hai năm, tôi thay 5 bảo mẫu, mỗi người một kiểu, nhưng vấn đề chung vẫn là:

- làm việc thiếu trách nhiệm

- thái độ thay đổi theo thời gian

- thường xuyên sử dụng, thậm chí lấy mất đồ của chủ

- ngủ say khi tôi gặp sự cố

Mọi thứ trở nên rõ ràng sau một lần tôi đau tim nửa đêm mà bảo mẫu không hề hay biết. Cú ngã đó khiến tôi phải nhập viện và khiến con trai tôi kiên quyết: “Bố hãy thử viện dưỡng lão đi”.

Viện dưỡng lão 7.000 NDT/tháng – ít hơn 1.000 NDT nhưng giá trị nhiều hơn gấp bội

Khi con giới thiệu viện dưỡng lão giá 7.000 NDT/tháng (≈ 27.300.000 VND), tôi từng nghĩ đắt. Nhưng sống ở đây sáu tháng, tôi biết mình đã trả tiền đúng chỗ.

Bữa ăn – dịch vụ – chăm sóc y tế đều vượt xa khi thuê bảo mẫu

- 3 bữa chính + bữa phụ, mỗi ngày có món mới

- Có lựa chọn món theo yêu cầu (tôi từng xin bánh ngô quê nhà và hôm sau bếp làm ngay)

- Điều dưỡng kiểm tra huyết áp – nhịp tim định kỳ

- Trực đêm 24/7 – chỉ cần rên nhẹ cũng có người vào đỡ

- Dọn dẹp hàng ngày, thay ga giường 3 ngày/lần

- Có sân vườn – phòng sinh hoạt – phòng chơi cờ – khu đi bộ

Ngoài chăm sóc thể chất, viện dưỡng lão còn giúp tinh thần tôi ổn định hơn. Tôi không còn cô độc. Mỗi ngày đều có người trò chuyện, đánh cờ, tập thể dục, đọc báo.

SO SÁNH TÀI CHÍNH CHI TIẾT

1. Chi phí mỗi tháng

Hạng mục Thuê bảo mẫu Viện dưỡng lão Lương/chăm sóc 6.000 NDT Đã bao gồm trong 7.000 NDT Ăn uống 1.200–1.500 NDT Bao gồm Dọn dẹp/giặt giũ 300–500 NDT Bao gồm Điện nước 200–300 NDT Bao gồm Y tế cơ bản Không có Có Tổng NDT ≈ 8.000 NDT 7.000 NDT Tổng VND (×3.900) ≈ 31.200.000 VND/tháng ≈ 27.300.000 VND/tháng

2. Chi phí cả năm

Hạng mục Thuê bảo mẫu Viện dưỡng lão Tổng NDT/năm 96.000 NDT 84.000 NDT Tổng VND/năm ≈ 374.400.000 VND ≈ 327.600.000 VND Tiết kiệm — ≈ 46.800.000 VND/năm

Viện dưỡng lão rẻ hơn ~3,9 triệu/tháng và ~46,8 triệu/năm nhưng lợi ích nhận lại vượt xa phần chênh lệch nhỏ đó.

Về giá trị “không nhìn thấy bằng tiền”, viện dưỡng lão thắng tuyệt đối

1. An toàn – nhanh chóng – đúng chuyên môn

- Ở nhà với bảo mẫu, tôi từng ngất mà không ai biết.

- Ở viện, chỉ cần rên nhẹ là có người chạy tới.

2. Không còn rủi ro mất đồ

- Chiếc tẩu đồng cha để lại cho tôi từng biến mất khi có bảo mẫu.

- Ở viện dưỡng lão, tôi chưa mất bất cứ món gì.

3. Giảm áp lực tài chính “ngầm”

- Thuê bảo mẫu: mỗi tháng vẫn phải lo tiền chợ, điện nước, thuốc men.

- Viện dưỡng lão: trọn gói, không phát sinh bất ngờ.

4. Tinh thần thoải mái – không phải chịu thái độ

- Không còn chuyện bảo mẫu cáu gắt, “ăn hộ chuối”, lười biếng hay xem điện thoại cả ngày.

5. Có cộng đồng – có niềm vui

- Tôi không còn cô độc, cũng không sợ “chết trong im lặng”.

- Đó là thứ mà 8.000 NDT/tháng thuê bảo mẫu không bao giờ mang lại.

Bài học tài chính lớn nhất tôi rút ra ở tuổi 75

1. Đừng tiếc tiền cho sự an tâm

So với thuê bảo mẫu 31,2 triệu/tháng, viện dưỡng lão 27,3 triệu lại mang đến nhiều giá trị hơn hẳn.

2. Chuẩn bị quỹ dưỡng già càng sớm càng tốt

Nếu không chuẩn bị, đến lúc cần sẽ chỉ còn những lựa chọn kém chất lượng hơn.

3. Đừng kỳ vọng con cái chăm 24/7

Con tôi hiếu thảo, nhưng con cũng có cuộc đời riêng. Tôi tự chăm mình tốt hơn.

4. Tuổi già cần dịch vụ chuyên nghiệp – không phải may rủi

Bảo mẫu tốt – xấu phụ thuộc vào đạo đức từng người. Viện dưỡng lão được quản lý theo quy trình.

Kết

Cùng một khoản tiền mỗi tháng - 7.000 hay 8.000 NDT - nhưng cuộc sống mang lại hoàn toàn khác:

- Một bên: bất an, rủi ro, cô độc

- Một bên: chăm sóc, an toàn, cộng đồng và được tôn trọng

Tuổi già thực chất rất đơn giản: chỉ cần được sống an tâm.

Và đôi khi, để có được điều đó, chúng ta cần dũng cảm thay đổi quan niệm cũ: rằng viện dưỡng lão không phải “nơi bị bỏ rơi”, mà là khoản đầu tư đáng giá nhất để sống nốt quãng đời còn lại trong bình yên.

Bài viết được chia sẻ trên Toutiao - theo quan điểm cá nhân