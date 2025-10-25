Bên trong viện dưỡng lão xa xỉ bậc nhất của một "ông lớn"

Giữa vùng đất cổ kính Tùng Giang (Thượng Hải, Trung Quốc), Viện dưỡng lão cao cấp Taikang Shenyuan nổi bật như một biểu tượng của mô hình nghỉ dưỡng dưỡng lão cao cấp bậc nhất xứ tỷ dân - nơi người già không chỉ được chăm sóc sức khỏe toàn diện mà còn tận hưởng cuộc sống phong phú, tự do và đầy nhân văn.

Đứng sau các viện dưỡng lão cao cấp như Taikang Shenyuan ở Thượng Hải, Taikang Group là một trong những tập đoàn hàng đầu Trung Quốc, nổi tiếng trong các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính và đầu tư bất động sản.

Không chỉ dừng lại ở mảng tài chính, Taikang tiên phong trong dịch vụ y tế và dưỡng lão cao cấp, phát triển các khu dưỡng lão tích hợp chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giải trí và đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Với tầm nhìn “tạo dựng cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn cho người già”, Taikang đang định nghĩa lại khái niệm dưỡng lão tại Trung Quốc, biến nó thành một mô hình hiện đại, nhân văn và đẳng cấp quốc tế.

Mô hình chăm sóc chuẩn quốc tế

Viện dưỡng lão cao cấp Taikang Shenyuan áp dụng mô hình “3+N chăm sóc toàn diện” - mô hình đảm bảo người cao tuổi được chăm lo mọi mặt: từ sức khỏe, sinh hoạt đến đời sống tinh thần, thậm chí cả sở thích cá nhân, du lịch, hay trị liệu tâm lý. Trong đó, ba người phụ trách chính phối hợp cùng nhiều chuyên viên y tế và phục hồi chức năng để xây dựng kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa cho từng cư dân.

Mỗi người cao tuổi đều được đánh giá sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý, theo dõi tình trạng thể chất, tinh thần và nhận được tư vấn từ đội ngũ bác sĩ đa khoa, chuyên gia dinh dưỡng, y tá và trị liệu viên.

Trung tâm y tế tại khuôn viên được thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện quốc tế, bao gồm phòng cấp cứu, phòng hồi phục, trung tâm tim phổi, thần kinh, cơ xương khớp và phục hồi chức năng.

Khi cần thiết, cư dân có thể được chuyển viện nhanh chóng tới các bệnh viện lớn tại Thượng Hải thông qua hệ thống cho phép người cao tuổi trong viện dưỡng lão được kết nối trực tiếp với bệnh viện, khi cần có thể lập tức chuyển lên điều trị, khi ổn định thì trở về viện dưỡng lão để tiếp tục chăm sóc. Một vòng tròn khép kín giữa y tế và dưỡng lão.

Đối với người mắc chứng sa sút trí tuệ, Viện dưỡng lão cao cấp Taikang áp dụng mô hình “người bạn tốt” - một phương pháp chăm sóc dựa trên sự thấu hiểu, tôn trọng nhân phẩm và gợi lại ký ức cá nhân.

Người già mắc Alzheimer được chăm sóc theo triết lý đặc biệt, coi họ như những người bạn chứ không phải bệnh nhân. Từ cách trang trí phòng đến từng lời trò chuyện đều nhằm đánh thức ký ức và cảm xúc ấm áp trong họ. Các trị liệu viên kết hợp âm nhạc, vận động, trị liệu nghệ thuật và trò chuyện để duy trì khả năng nhận thức và cảm xúc tích cực cho người bệnh.

Tại Viện dưỡng lão cao cấp Taikang Shenyuan, mọi nhu cầu của người cao tuổi đều được đáp ứng:

Y tế – phục hồi: có bác sĩ thường trú, hệ thống giám sát sức khỏe 24/7.

Chăm sóc cá nhân: hỗ trợ tắm rửa, phục hồi chức năng, vệ sinh, uống thuốc.

Giải trí & giao lưu: câu lạc bộ nghệ thuật, phòng đọc, hồ bơi, phòng gym, khu tâm linh.

Dịch vụ gia đình: vệ sinh định kỳ, an ninh, hội họp, hỗ trợ tâm lý.

Với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ hơn 30 chuyên viên chăm sóc chuyên nghiệp, cùng hàng loạt dịch vụ đẳng cấp, Shenyuan đang dần định nghĩa lại khái niệm “dưỡng lão” không còn là sự cô đơn, mà là cuộc sống nghỉ dưỡng trọn vẹn giữa những người đồng hành cùng thế hệ.

"Khu resort” dành cho người lớn tuổi

Khu dưỡng lão có diện tích hơn 90.000 m², gồm khu căn hộ độc lập, khu chăm sóc đặc biệt và khu phục hồi trí nhớ. Từng chi tiết trong thiết kế đều hướng đến sự an toàn và tiện lợi cho người cao tuổi: cửa rộng trên 90 cm, sàn chống trượt, hệ thống khẩn cấp, giường y tế chuyên dụng, ghế sofa, máy giặt, TV và hệ thống sưởi được bố trí sẵn.

Không gian xanh chiếm phần lớn diện tích, với vườn phục hồi, đường dạo bộ và khu thể dục ngoài trời, mang lại không khí trong lành và cảm giác thư thái.

Thực đơn được xây dựng theo sự giám sát của Viện Dinh dưỡng người cao tuổi Trung Quốc

Thực đơn mỗi ngày được xây dựng dưới sự giám sát của Viện Dinh dưỡng người cao tuổi Trung Quốc. Hơn 30 món ăn mỗi bữa, từ thực phẩm hữu cơ đến món ăn đặc biệt cho người mắc bệnh mạn tính, đều được chế biến ít dầu mỡ, dễ tiêu hóa mà vẫn hấp dẫn vị giác.

Cư dân có thể lựa chọn nhà hàng tự chọn, phòng ăn VIP, quán cà phê hay dịch vụ mang đồ ăn đến phòng. Đội ngũ bếp trưởng định kỳ tổ chức các buổi trải nghiệm ẩm thực và lớp học nấu ăn nhằm giúp người cao tuổi giữ niềm vui sống.

Viết thư pháp

Chơi Bi-a

Phòng thư pháp

Phòng karaoke

Phòng chiếu phim

Làm đồ thủ công

Phòng thờ dành cho các phật tử

Nhà cầu nguyện

Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, Viện dưỡng lão cao cấp Taikang Shenyuan còn là “trường đại học tuổi già” với hàng trăm khóa học từ hội họa, âm nhạc, thiền định đến công nghệ.

Cư dân có thể tham gia các câu lạc bộ thể thao, du lịch, lễ hội văn hóa, hội nhóm sở thích, hoặc trở thành tình nguyện viên tham gia “ngân hàng thời gian” - hệ thống ghi nhận công sức thiện nguyện để đổi lấy dịch vụ trong tương lai. Mô hình này giúp người cao tuổi duy trì tinh thần tích cực, cảm giác được cần đến và kết nối với cộng đồng.

Giá cả

Sau khi xem qua loạt giới thiệu trên, hẳn ai cũng tò mò về chi phí để được sống trong một khu dưỡng lão cao cấp như thế này. Dưới đây là phần “bóc giá” chi tiết.

Đối với người cao tuổi vẫn còn khả năng tự chăm sóc, mức phí cơ bản gồm hai phần: “phí sử dụng nhà ở và sinh hoạt” cùng “phí ăn uống”. Ngoài ra, các dịch vụ khác như giặt là, cắt tóc... sẽ được tính riêng tùy nhu cầu. Đặc biệt, tất cả các hoạt động tập thể trong khu đều hoàn toàn miễn phí.

Phí sử dụng nhà ở và sinh hoạt dao động từ hơn 10.000 đến hơn 30.000 nhân dân tệ/người/tháng (khoảng từ 36 triệu - 110 triệu đồng), tùy loại phòng.

Về ẩm thực, khu dưỡng lão hiện có ba nhà hàng phục vụ các nhóm nhu cầu khác nhau (trước đây chỉ có một):

Nhà hàng buffet - phục vụ ba bữa mỗi ngày với mức giá 12 tệ (khoảng 40 nghìn đồng) cho bữa sáng, 28 tệ cho bữa trưa (100 nghìn đồng) và 20 tệ cho bữa tối (khoảng 73 nghìn đồng); thực đơn phong phú và ăn thoải mái không giới hạn. Nhà hàng gọi món với thực đơn riêng, giá tương đương nhà hàng bên ngoài, thường là các món nấu theo phần nhỏ, trình bày tinh tế hơn. Nhà hàng Lạc Tuyển Hội dành cho những người cao tuổi tiết kiệm hoặc ăn ít, giá mềm, dinh dưỡng đầy đủ, khẩu phần vừa phải.

Theo hướng dẫn viên, nhiều dịch vụ và cải tiến trong khu đều do cư dân lớn tuổi trực tiếp đề xuất, sau đó ban quản lý thảo luận và triển khai, cho thấy người sống tại đây có tiếng nói rất lớn trong việc định hình cộng đồng.

Đối với người không còn khả năng tự chăm sóc, cần ở trong khu y tế - điều dưỡng, phải đặt cọc một lần 200.000 nhân dân tệ/người (khoảng 728 triệu đồng) sau đó tính phí theo tháng. Mức phí này bao gồm:

- Phí sử dụng nhà ở và sinh hoạt

- Phí ăn uống,

- Phí dịch vụ chăm sóc, cùng “phí dịch vụ đặc biệt” nếu người ở yêu cầu tăng tần suất hoặc thêm hạng mục chăm sóc riêng.

Cụ thể:

- Phí ăn uống: 1.800 nhân dân tệ/người/tháng (khoảng 6,6 triệu đồng) đối với người cần chăm sóc. Người đi cùng nhưng không cần chăm sóc sẽ trả theo mức ăn thực tế.

- Phí chăm sóc: 5.600 - 13.600 nhân dân tệ/người/tháng (tương đương khoảng 20,6 - 50,2 triệu đồng) tùy cấp độ chăm sóc.

Tóm lại, chi phí sinh hoạt tại khu dưỡng lão cao cấp này có thể dao động từ hơn 10.000 đến gần 50.000 nhân dân tệ/tháng (36 - 184 triệu đồng) chưa kể dịch vụ mở rộng - một con số đắt đỏ, nhưng đổi lại là môi trường sống hiện đại, tiện nghi và tràn ngập sự tôn trọng dành cho người già.

Nguồn: zhihu