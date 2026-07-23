Đến mùa đông năm nay, 2 con giáp này "trúng quả" lớn, Thần Tài mang lộc đến tận cửa nhà

Theo tử vi, mùa đông năm nay là thời điểm cát tinh chiếu mệnh, giúp một số con giáp có bước chuyển mình mạnh mẽ về tài chính. Không chỉ thu nhập chính tăng trưởng, họ còn dễ gặp cơ hội kiếm thêm từ công việc phụ, đầu tư hoặc các mối quan hệ làm ăn. Trong số 12 con giáp, tuổi Thân và tuổi Hợi được đánh giá là hai cái tên sáng giá nhất về phương diện tài lộc.

1. Tuổi Thân: Càng về cuối năm càng vượng tài, tiền bạc chảy về liên tục

Người tuổi Thân vốn nhanh nhạy, linh hoạt và có khả năng nắm bắt cơ hội rất tốt. Sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ, đến mùa đông năm nay, những nỗ lực ấy bắt đầu được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Đây là thời điểm công việc của tuổi Thân có nhiều tín hiệu tích cực. Những dự án từng gặp khó khăn dần đi vào quỹ đạo, khách hàng mới xuất hiện, các hợp đồng quan trọng cũng có tỷ lệ thành công cao hơn trước.

Với người làm công ăn lương, khả năng được thưởng cuối năm, tăng thu nhập hoặc nhận thêm khoản hoa hồng khá rõ rệt. Những ai đang giữ vị trí quản lý còn có cơ hội được giao thêm dự án lớn, kéo theo chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn.

Đặc biệt, người kinh doanh tuổi Thân được xem là nhóm hưởng lợi nhiều nhất. Mùa mua sắm cuối năm giúp doanh số tăng trưởng, lợi nhuận cải thiện đáng kể. Nếu biết tận dụng xu hướng thị trường và chăm sóc khách hàng tốt, nguồn tiền thu về có thể vượt ngoài mong đợi.

Ngoài thu nhập chính, tuổi Thân còn có khả năng đón lộc từ những nguồn bất ngờ như tiền đầu tư sinh lời, quà tặng giá trị hoặc khoản tiền từng nghĩ khó thu hồi nay lại được hoàn trả. Tuy nhiên, tử vi cũng khuyên con giáp này nên giữ sự tỉnh táo khi tài chính khởi sắc. Việc đầu tư quá nhiều vào các lĩnh vực chưa hiểu rõ hoặc chi tiêu theo cảm hứng có thể khiến thành quả bị hao hụt.

2. Tuổi Hợi: Thần Tài ghé cửa, quý nhân mở đường cho tài lộc

Nếu tuổi Thân nổi bật nhờ khả năng kiếm tiền thì tuổi Hợi lại được đánh giá cao về vận may tài chính. Mùa đông năm nay được xem là giai đoạn "thiên thời - địa lợi - nhân hòa" đối với người tuổi Hợi. Họ không chỉ gặp nhiều cơ hội kiếm tiền mà còn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân.

Những người đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, tài chính, thương mại hoặc dịch vụ có thể đón lượng khách hàng tăng mạnh vào dịp cuối năm. Các thương vụ tưởng như bế tắc cũng bất ngờ tìm được hướng giải quyết.

Đối với người làm công sở, đây là thời điểm cấp trên ghi nhận năng lực và tinh thần trách nhiệm. Một số người có thể nhận thưởng, được giao vị trí mới hoặc tăng thêm thu nhập nhờ hiệu quả công việc. Đáng chú ý, tuổi Hợi còn có vận may khá tốt với các khoản thu ngoài dự kiến. Đó có thể là lợi nhuận từ đầu tư, tiền thưởng cuối năm, khoản nợ cũ được hoàn trả hoặc món quà có giá trị từ người thân. Bên cạnh tài lộc, các mối quan hệ xã hội của tuổi Hợi cũng phát triển tích cực. Những cuộc gặp gỡ trong giai đoạn này có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài, tạo nguồn thu ổn định cho tương lai.

Vì sao mùa đông lại là thời điểm tài lộc khởi sắc?

Theo quan niệm tử vi phương Đông, cuối năm là giai đoạn nhiều cát tinh hội tụ, đồng thời cũng là lúc các doanh nghiệp bước vào mùa cao điểm kinh doanh, tổng kết và thưởng cuối năm.

Đối với những người đã chăm chỉ làm việc từ đầu năm, đây thường là thời điểm gặt hái thành quả. Không ít người có thêm nguồn thu từ tiền thưởng, doanh số, hợp đồng mới hoặc các khoản đầu tư bắt đầu sinh lợi. Bởi vậy, dù tử vi chỉ mang tính tham khảo, việc chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao kỹ năng và quản lý tài chính hợp lý vẫn là yếu tố quan trọng giúp mỗi người cải thiện thu nhập.

Ngay cả khi vận may tài chính đang lên, tuổi Thân và tuổi Hợi cũng cần lưu ý một số điểm để tránh "tiền vào cửa trước, ra cửa sau".

Trước hết, nên ưu tiên tiết kiệm hoặc tái đầu tư một phần lợi nhuận thay vì chi tiêu toàn bộ. Đây là cách tạo nền tảng tài chính vững chắc cho năm tiếp theo. Thứ hai, hãy cân nhắc kỹ trước những lời mời đầu tư có lợi nhuận quá hấp dẫn. Cuối năm thường xuất hiện nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Cuối cùng, đừng bỏ qua việc duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng. Trong nhiều trường hợp, chính những kết nối này sẽ mang đến các cơ hội kiếm tiền lớn hơn cả vận may.

Theo dự báo tử vi, tuổi Thân và tuổi Hợi là hai con giáp có nhiều cơ hội bứt phá về tài chính vào mùa đông năm nay. Nhờ công việc thuận lợi, quý nhân hỗ trợ và vận may đồng hành, cả hai dễ đón nhận những khoản thu đáng kể, được ví như "Thần Tài mang lộc đến tận cửa nhà".

Dẫu vậy, vận may chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng sự chăm chỉ, chủ động và biết quản lý tài chính hợp lý. Nếu tận dụng tốt giai đoạn này, hai con giáp trên hoàn toàn có thể tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm mới với tâm thế tự tin và dư dả hơn.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo