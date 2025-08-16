Yoona (SNSD) đang trở thành tâm điểm nóng nhất của làng giải trí Hàn Quốc sau màn thể hiện gây choáng váng trong bộ phim điện ảnh mới Pretty Crazy. Trong vai Seon Ji, một cô gái ban ngày hiền lành nhưng khi đêm xuống lại biến thành “ác quỷ”, Yoona đã chấp nhận một thử thách cực kỳ nguy hiểm: tự mình nhảy xuống sông Hàn giữa đêm mà không cần diễn viên đóng thế.

Yoona trong phim Pretty Crazy

Trong buổi phỏng vấn với News1, đạo diễn Lee Sang Geun tiết lộ chính Yoona là người kiên quyết muốn thực hiện cảnh quay khó nhằn này dù bản thân anh và ekip đã can ngăn. Anh chia sẻ: “Nếu bảo tôi nhảy, chắc tôi không làm được. Yoona cũng có lo lắng chứ, vì sông Hàn không thể lường trước được điều gì. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng tự làm, và đã hoàn thành trong một lần duy nhất. Lúc đó, tôi ngồi từ xa, chỉ biết cầu nguyện máy quay bắt được trọn vẹn. Khi tuyệt vọng, con người ta có thể làm được điều tưởng chừng bất khả thi, và Yoona đã chứng minh điều đó.”

Được biết, toàn bộ cảnh nhảy chỉ có thể thực hiện một lần bởi sau đó Yoona phải lên bờ, sấy tóc, thay phục trang và tiếp tục quay ngay. Sự tập trung tuyệt đối và lòng dũng cảm của nữ diễn viên khiến cả đoàn phim thót tim, còn khán giả khi nghe chuyện cũng sốc nặng không kém. Dưới đoạn clip do NSX đăng tải trên YouTube, người hâm mộ để lại không ít bình luận vừa lo lắng vừa tự hào về idol của mình.

Cảnh nhảy sông một đúp ăn ngay của Yoona

Pretty Crazy đánh dấu lần tái hợp của Yoona và đạo diễn Lee Sang Geun sau thành công vang dội của Exit (2019). Lần này, Yoona vào vai Seon Ji - một cô gái mang hai nhân cách hoàn toàn trái ngược, ban ngày dịu dàng, dễ mến nhưng ban đêm lại vô cùng quái đản, đáng sợ.

Mạch phim khởi đầu khi Gil Goo, một chàng trai trẻ thất nghiệp, vô tình si mê Seon Ji, cô hàng xóm mới chuyển đến sống ở tầng dưới. Mọi thứ tưởng chừng tươi đẹp cho đến một buổi sáng, Gil Goo tình cờ bắt gặp “phiên bản kỳ dị” của Seon Ji trong thang máy. Hoang mang trước sự khác biệt khó lý giải, Gil Goo quyết định bám theo cô để tìm sự thật.

Chính cha của Seon Ji đã tiết lộ bí mật: con gái ông sống bình thường vào ban ngày, nhưng mỗi khi đêm xuống, một con quỷ trong cơ thể lại thức giấc, biến cô thành một người hoàn toàn khác. Ông thậm chí còn thuê Gil Goo làm “người giám hộ” cho con gái trong những giờ ác quỷ hoành hành. Từ đây, một loạt tình huống vừa hài hước, vừa kinh dị bắt đầu diễn ra, đẩy Gil Goo và Seon Ji vào vòng xoáy vừa tình cảm vừa nguy hiểm.

Ngay sau khi công chiếu ngày 13/8/2025 tại Hàn Quốc, Pretty Crazy đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Cốt truyện độc đáo nhưng “khó nuốt” với một số khán giả đại chúng, trong khi giới phê bình đánh giá cao sự táo bạo trong cách kể chuyện. Riêng phần thể hiện của Yoona thì gần như nhận được lời khen tuyệt đối. Nhiều người khẳng định cô đã thoát mác idol, trở thành một nữ diễn viên thực lực có thể gánh vai chính ở nhiều thể loại khác nhau.

Nguồn: Koreaboo