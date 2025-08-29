Trong khuôn khổ sự kiện “Lễ Hội Độc Lập – 80 Năm Tự Hào Việt Nam” diễn ra từ 30/8 đến 2/9 tại Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), hai đêm nhạc hội chính là tâm điểm đặc sắc nhất với mong muốn mang đến cho công chúng bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn và đậm bản sắc văn hoá - nghệ thuật Việt Nam.

Sự kiện do Uỷ ban Nhân dân Thành phố TP Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao thànhh phố Hà Nội phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, nhằm nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2025).

Cụ thể, tối 31/8 là đêm nhạc “Tự Hào Bản Sắc Việt” mang màu sắc giao thoa độc đáo giữa truyền thống dân gian và hơi thở hiện đại, được tái hiện qua giọng ca của các nghệ sĩ Hồng Nhung, Thanh Duy, Vũ Thảo My, Mỹ Anh, nhóm Chillies và các nghệ sĩ: Diva Hồng Nhung, Chillies, Mỹ Anh, Thanh Duy, Việt Max, Nghệ sỹ Thanh Huyền, Vũ Thảo My, Dzung, NTK Nguyễn Minh Công…

Các tiết mục được dàn dựng công phu, độc đáo như trình diễn ánh sáng kết hợp màn hình LED tạo không gian “sân khấu mở”, văn hoá hội hoạ truyền thống được làm mới trên nền nhạc hiện đại hay những giai điệu dân gian được làm mới để gần gũi hơn với công chúng. Tất cả hứa hẹn sẽ đưa khán giả đến với những trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt chỉ có tại Lễ hội Độc lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam.

Hồng Nhung, Mỹ Anh, nhóm Chillies là các nghệ sĩ trình diễn tại đêm nhạc Tự Hào Bản Sắc Việt tối 31/8 của Lễ hội Độc lập.

Và tối 2/9 là đêm nhạc “Chuyến Xe Tự Hào”, là nơi để các thế hệ nghệ sĩ thể hiện tiếng nói tự hào dân tộc thông qua bữa tiệc âm nhạc sôi động và đầy sắc màu. Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc này gồm: NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, Phương Thanh, Suboi, Issac, Trúc Nhân, Team DTAP, Suboi, Phương Mỹ Chi, Pháo, Lâm Bảo Ngọc, Muội, Haley,...

Hai đêm nhạc được dẫn dắt bởi MC Khánh Vy và MC Phí Linh, hai gương mặt MC trẻ tiêu biểu, không chỉ ghi dấu bằng sự chuyên nghiệp mà còn là đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, bản lĩnh, vươn tầm quốc tế. Sự dẫn dắt của họ hứa hẹn mang đến mạch cảm xúc xuyên suốt, từ trầm lắng đến bùng nổ.

Chương trình mở cửa tự do tại Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đồng thời, vé Fanzone giới hạn là loại vé dành riêng cho các khán giả trực tiếp tham gia các hoạt động để thu thập con dấu và đổi quà trong khuôn khổ lễ hội.

Ngoài ra, trong bốn ngày diễn ra lễ hội, ngay tại vị trí đắc địa giữa lòng thủ đô, người tham dự sẽ được đắm chìm trong bầu không khí rực rỡ và tự hào với nhiều hoạt động đặc sắc như màn đồng diễn và diễu hành nghệ thuật, triển lãm Sáng tạo Sinh viên, không gian nghệ thuật Nụ cười Việt Nam.

Công chúng còn có thể quay ngược thời gian xem lại những thước phim lịch sử “Dấu ấn Trường Sơn” bằng công nghệ thực tế ảo trực quan sinh động, hay tham gia trải nghiệm tại các khu vực tương tác Fandom yêu nước mang tinh thần trẻ trung và năng động. Đặc biệt, hoạt động CHECK-IN cùng lá cờ Việt Nam khổng lồ hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng của lễ hội – nơi hàng ngàn người cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên màu cờ Tổ quốc.

"Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam" không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa, để mỗi người Việt viết tiếp bản hùng ca dân tộc bằng tình yêu và trách nhiệm hôm nay.

Sự kiện được mở cửa tự do, chào đón tất cả người dân và du khách hoà mình vào không khí hứng khởi của dịp “Tết Độc lập” đặc biệt ý nghĩa này. Sự kiện hân hạnh nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương; bên cạnh đó là các nhà đồng tài trợ khác gồm: Ứng dụng VietinBank iPay Mobile, Công ty Honda Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam.