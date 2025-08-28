Lan tỏa sắc đỏ thiêng liêng bằng ảnh đại diện và thiệp mời chào mừng 80 năm Quốc khánh: Gắn kết triệu trái tim

Nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” vừa bổ sung tính năng tạo ảnh đại diện và tạo thiệp mời trong những ngày gần đây để người dân cùng nhau lan tỏa tinh thần tự hào, niềm tri ân trước thềm ngày lễ lớn của dân tộc.

Ngay lập tức trên các trang mạng xã hội, những tấm ảnh đại diện đỏ tươi mang logo Tự hào Việt Nam và tấm thiệp mời “chứng nhận” công dân yêu nước được các bạn trẻ chia sẻ trên trang cá nhân, như một lời kêu gọi đồng hành cùng cả nước hướng về dịp kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2/9.

Để sở hữu những bức ảnh đại diện và thiệp mời này, người dùng có thể truy cập ngay website chính thức tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động cùng tên.

Khi kéo xuống phía cuối trang web, sẽ có mục Tạo ảnh đại diện xuất hiện. Tại đây, người dùng tải lên ảnh cá nhân muốn dùng làm ảnh đại diện, sau đó chọn tải ảnh về. Ngoài ra, người dùng có thể tải xuống khung ảnh đại diện để có thể tự mình chỉnh sửa cho các nền tảng khác.

Cách thức tạo thiệp cũng tương tự. Người dùng tải ảnh lên và nhập tên của mình rồi nhấn vào nút Tạo thiệp mời. Các thao tác tạo ảnh và thiệp cũng được thực hiện dễ dàng trong ứng dụng A80 - Tự hào Việt Nam, hiện có sẵn trên cả hai nền tảng phổ biến iOS và Android.

Lưu ý, khi tạo ảnh đại diện và thiệp, hãy sử dụng các bức ảnh đẹp, văn minh để tôn trọng tinh thần trang nghiêm của dịp kỷ niệm. Sau khi có cho mình những ảnh đại diện và những tấm thiệp mời thật đẹp, hãy cùng nhau chia sẻ và “nhuộm đỏ màu cờ” trên các trang mạng xã hội của bạn để cùng háo hức chờ đón giờ phút thiêng liêng của dân tộc đang đến gần.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể các bước tạo thiệp trên nền tảng A80.

A80 – Tự hào Việt Nam: Nền tảng số đồng hành cùng Đại lễ 80 năm Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội đã chính thức ra mắt website https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng A80 – Tự hào Việt Nam. Đây là hai kênh thông tin chính thống, được cập nhật trực tiếp từ các cơ quan chức năng, nhằm phục vụ nhân dân và bạn bè quốc tế trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động đại lễ trên địa bàn Thủ đô.

Thông qua A80, người dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ chương trình kỷ niệm: từ lịch trình diễu binh – diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm văn hóa – lịch sử, cho đến các thông báo quan trọng về giao thông, an ninh, y tế. Tất cả đều được cung cấp kịp thời, minh bạch và chuẩn xác.

Không chỉ mang tính cập nhật, A80 còn đem đến những hình ảnh hậu trường, video trực tiếp và khoảnh khắc đáng nhớ do chính người dân chia sẻ, tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động về đại lễ lịch sử.

Một trong những điểm nổi bật của nền tảng là bản đồ thời gian thực, cho phép người dùng:

Tra cứu địa điểm tổ chức sự kiện, điểm xem trực tiếp.

Tìm kiếm nhanh các trạm y tế, điểm cấp nước, khách sạn, nhà hàng, nhà vệ sinh công cộng, tuyến xe buýt, lối thoát hiểm.

Đặc biệt, A80 tích hợp Chatbot AI – trợ lý ảo thông minh, sẵn sàng hướng dẫn lịch trình, chỉ đường và nhắc nhở người dùng tham gia sự kiện.

Ứng dụng A80 được tối ưu hóa với giao diện trực quan, hiệu năng mượt mà, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài tiếng Việt, nền tảng còn hỗ trợ tiếng Anh, giúp du khách quốc tế và kiều bào dễ dàng tiếp cận.

Ngay từ hôm nay, người dân có thể truy cập website hoặc tải ứng dụng A80 – Tự hào Việt Nam để chuẩn bị cho mình một “hành trang số”, sẵn sàng hòa chung không khí lịch sử thiêng liêng của dân tộc, đồng thời chờ đón nhiều tính năng mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.