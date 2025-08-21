Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, Triển lãm thành tựu Đất nước '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - Cổ Loa, Đông Anh (Hà Nội).

Không chỉ là sự kiện quy mô lớn, triển lãm còn là cơ hội để nhìn lại quá trình phấn đấu, phát triển vượt bậc của đất nước từ khi giành độc lập năm 1945 đến hiện tại. Triển lãm không chỉ tôn vinh thành tựu toàn diện trên nhiều lĩnh vực mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng cho người dân và bạn bè quốc tế.

Tổ chức triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' từ 28/8-5/9/2025 - Ảnh: Bộ VHTTDL

Các khu vực trưng bày chính

Triển lãm được tổ chức trên diện tích gần 260.000m², bao gồm cả không gian trong nhà và ngoài trời, chia thành nhiều phân khu với nội dung rõ ràng, logic theo chủ đề và ngành nghề:

1. Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) có chủ đề VIỆT NAM - HÀNH TRÌNH ĐẾN KỶ NGUYÊN MỚI

Khu trưng bày khái quát bao gồm các lát cắt ngang của lịch sử và các lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam được dẫn dắt trên một hành trình trải nghiệm hàm chứa những thông điệp sâu sắc.

Phân khu gồm 6 Không gian trưng bày với các chủ đề: 'Việt Nam - Đất nước - Con người'; '95 năm cờ Đảng soi đường'; 'Kiến tạo phát triển'; 'Tỉnh giàu nước mạnh'; 'Đầu tàu kinh tế'; 'Khởi nghiệp kiến quốc'.

2. Phân khu triển lãm ngoài trời với chủ đề HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Phân khu gồm: 1- Không gian trưng bày chủ đề 'Vì tương lai xanh'; 2- Không gian trưng bày chủ đề 'Khát vọng bầu trời'; 3- Không gian trưng bày chủ đề 'Thanh gươm và lá chắn'; 4- Không gian trưng bày chủ đề 'Ngày hội non sông'; 5- Không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật.

3. Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (tại Nhà triển lãm Khối A) có chủ đề HỘI NHẬP VÀ SÁNG TẠO

Phân khu triển lãm này gồm: Không gian trưng bày chủ đề 'Sáng tạo để kiến thiết' và Không gian trưng bày chủ đề 'Việt Nam và thế giới'.

Thần tốc, quyết liệt hoàn thiện công tác chuẩn bị Triển lãm 80 năm Quốc khánh - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Nhiều hiện vật quý lần đầu tiên trưng bày

Hành trình 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' được tái hiện mãn nhãn với công nghệ mapping hiện đại tại sảnh chính, tạo trải nghiệm đầu tiên đầy ấn tượng.

Triển lãm giới thiệu các thành tựu trong ngành công nghiệp xanh, hành trình chuyển đổi số, ngành công nghiệp hàng không - vũ trụ, an ninh - quốc phòng... thể hiện sự hiện đại, hội nhập sâu rộng.

Đặc biệt, nhiều hiện vật tiêu biểu mang giá trị lịch sử và cảm xúc sâu sắc sẽ lần đầu tiên ra mắt công chúng.

1. Chuyên cơ IL-14 từng chở Bác Hồ

Chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482, một trong 5 máy bay viện trợ đầu tiên được Liên Xô trao tặng Việt Nam vào năm 1957, là chiếc chuyên cơ chở Bác Hồ trong giai đoạn từ năm 1962-1969. Với thiết kế vận tải hạng nhẹ, IL-14 có sức chở 26-36 người, tốc độ tối đa 415km/h, trần bay 6.500m và tầm bay xa nhất 1.700km.

Chuyên cơ từng chở Bác Hồ xuất hiện trên đường phố Hà Nội - Ảnh: VTC News

Khoang chuyên cơ VN-C482 được bài trí đặc biệt: Phía trước bố trí giường nghỉ rộng 1,2m, bàn làm việc, ghế ngồi; phía sau là 4 ghế phụ, bồn rửa mặt và khu vệ sinh, sàn trải thảm, đảm bảo sự tiện nghi và trang trọng cho những chuyến công tác đặc biệt.

Để đưa chiếc máy bay khối lượng hàng chục tấn di chuyển trên đường phố Hà Nội sang khu vực triển lãm, lực lượng chức năng phải dùng xe moóc siêu trường siêu trọng, di chuyển chậm rãi dưới sự dẫn đường và bảo vệ nghiêm ngặt.

2. Bản đồ số đa tầng

Bản đồ số đa tầng dữ liệu của 34 tỉnh, thành phố chính là sự sáng tạo nổi bật nhất tại triển lãm năm nay. Đây là minh chứng cho quyết định lịch sử 'sắp xếp lại giang sơn', tinh gọn bộ máy hành chính của đất nước, đồng thời giúp truyền tải thông tin một cách trực quan, hiện đại với công chúng.

Đây là những điểm nhấn không thể bỏ qua, góp phần làm nên sức hút đặc biệt của triển lãm.

3. Khoảnh khắc 80 năm qua ống kính người dân cả nước

Triển lãm còn tái hiện hành trình 'Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' qua hàng loạt ảnh và video do chính người dân khắp mọi miền đất nước ghi lại. Việc trưng bày các tác phẩm xuất sắc được chọn lọc từ Giải thưởng thường niên 'Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam' giúp người xem cảm nhận rõ nét hơn sức sống bền bỉ, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai của mỗi người dân Việt Nam.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn

Với quy mô 90ha, Trung tâm Triển lãm Quốc gia là dự án lớn Top 10 thế giới về tổng diện tích cũng như diện tích triển lãm - Ảnh Hoàng Anh

Triển lãm không chỉ là không gian trưng bày mà còn là ngày hội văn hóa nghệ thuật quy mô:

- Chương trình biểu diễn hoành tráng như '8Wonder Cổ Loa', 'Lời trái tim Việt Nam', show nghệ thuật 'Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam', chương trình của TP. Huế vào ngày 2/9.

- Các sự kiện giao lưu, hội thảo như 'Ứng dụng AI trong kỷ nguyên số' hay 'Hội thảo vai trò dữ liệu' diễn ra trong khuôn khổ triển lãm.

- Nghệ thuật của các tỉnh thành như Bắc Giang, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng... biểu diễn ngoài trời, tạo không khí sống động, phong phú.

Thời gian & Lưu ý tham quan

Dự kiến khai mạc lúc 9h ngày 28/8, bế mạc vào tối 5/9, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Mở cửa tự do mỗi ngày từ 9h - 22h.

Hà Nội sẽ triển khai thêm 18 tuyến xe buýt phục vụ triển lãm, bên cạnh hai tuyến hiện có (43 và E10), tổng cộng khoảng 70 xe, gần 900 lượt xe mỗi ngày. Các xe sẽ gắn biển phụ 'Trung tâm Triển lãm Việt Nam' giúp người dân và du khách thuận tiện nhận diện.

Triển lãm mang đến bức tranh toàn cảnh về những thành tựu nổi bật nhất trên các lĩnh vực của đất nước -Nguồn: a80.hanoi.gov.vn

Gợi ý di chuyển

Từ trung tâm Hà Nội (khu vực Hồ Gươm) tới Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, bạn có thể chọn một trong các cách di chuyển tối ưu sau:

1. Ô tô hoặc xe máy cá nhân

Lộ trình nhanh nhất: Từ trung tâm → qua cầu Nhật Tân → rẽ phải theo biển chỉ dẫn về Trung tâm Triển lãm Quốc gia (khoảng 15km, thời gian 25-30 phút).

Ưu điểm: Chủ động thời gian, dễ dừng nghỉ.

Nhược điểm: Gần ngày lễ có thể ùn tắc tại khu vực cầu và nút giao.

2. Taxi / xe công nghệ

Khoảng 150.000 - 200.000 đồng/chiều (tùy thời điểm và loại xe).

Không cần lo chỗ gửi xe, phù hợp nếu đi theo nhóm nhỏ.

3. Xe buýt

Tuyến 07 (Cầu Giấy - Nội Bài) hoặc 17 (Long Biên - Nội Bài), xuống tại trạm gần Trung tâm Triển lãm, sau đó đi bộ/taxi vào.

Giá vé rẻ (7.000 - 9.000 đồng/lượt) nhưng thời gian di chuyển lâu hơn, khoảng 45-60 phút.

4. Kết hợp metro và xe buýt

Đi tuyến Metro số 2A (Cát Linh - Hà Đông) hoặc số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội, khi khai thác toàn tuyến), xuống các điểm trung chuyển rồi bắt xe buýt sang Đông Anh.

Tiết kiệm chi phí, tránh tắc đường nội đô.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 Truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tải ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" để cập nhật nhanh nhất thông tin chỉ dẫn, hướng dẫn tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại thủ đô Hà Nội.

