Trong hôn nhân, khoảnh khắc đáng sợ nhất không phải là những trận cãi vã ồn ào, mà là khi người đàn ông quay lưng bỏ mặc bạn giữa đêm đoàn viên chỉ để làm vừa lòng gia đình anh ta. Khi niềm tin đã vỡ vụn, lời cầu xin muộn màng nào cũng trở nên vô nghĩa.

Mâm cơm đoàn viên nguội lạnh và cuộc gọi từ mẹ chồng

Gió thu ban đêm thổi qua con phố vắng lạnh buốt như cắt vào da thịt. Lâm Duyệt đứng chôn chân bên lề đường vắng tanh, trơ mắt nhìn ánh đèn đuôi xe đỏ rực của chồng khuất dần sau góc rẽ. Giữa đêm lễ đoàn viên quan trọng nhất – Trần Hạo đã chọn gia đình anh ta, bỏ lại cô một mình giữa màn đêm lạnh lẽo cùng chiếc túi xách trên tay.

Bốn tiếng trước, anh ta tấp xe vào lề đường và bảo cô tự bắt xe về trước vì lý do nực cười. Bốn tiếng sau, màn hình điện thoại của cô rung lên liên hồi, hiển thị cuộc gọi từ số máy bàn nhà chồng cùng những tiếng khóc lóc van xin thảm thiết. Nhưng có những thứ một khi đã vỡ nát thì vĩnh viễn không bao giờ hàn gắn lại được.

Mọi chuyện bắt đầu từ chiều tối hôm đó. Thành phố rực rỡ ánh đèn lồng đỏ rực, khắp các ngõ ngách đều vang lên tiếng cười nói rộn ràng đón lễ. Lâm Duyệt đứng trong bếp, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị mâm cơm đoàn viên thịnh soạn, nhưng trong lòng lại nặng trĩu như đeo đá.

Kết hôn hai năm, đây là lần đầu tiên vợ chồng cô đón lễ riêng tại căn hộ nhỏ trên thành phố. Sau nhiều lần bàn bạc, thậm chí là tranh cãi nảy lửa, Trần Hạo mới miễn cưỡng đồng ý không về quê nhà nội mà ở lại thành phố bầu bạn với vợ. Lâm Duyệt vô cùng trân trọng sự nhượng bộ hiếm hoi này, thậm chí cô còn giấu sẵn que thử thai hai vạch đỏ chót trong ngăn kéo, định bụng sau bữa tối sẽ báo cho anh tin vui lớn nhất đời người.

Chuông điện thoại bất ngờ reo vang cắt ngang dòng suy nghĩ. Lâm Duyệt lau vội tay, bước ra phòng khách thì thấy trên màn hình hiện lên hai chữ "Mẹ chồng". Lòng cô bỗng chùng xuống một nhịp.

"Mẹ ạ, ngày lễ vui vẻ mẹ nhé". Cô cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ nhất có thể.

"Lâm Duyệt à, thằng Hạo có ở nhà không? Mẹ gọi di động cho nó mãi mà không thấy nhấc máy". Giọng mẹ chồng vang lên đầy vẻ gấp gáp.

"Anh ấy vẫn chưa về tới nhà, chắc đường hôm nay đông nên bị kẹt xe ạ. Có chuyện gì gấp không mẹ?".

Đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng rồi nói như ra lệnh: "Còn chuyện gì nữa, con chó cưng của cái Lệ tự dưng bỏ ăn từ chiều, nằm bẹp một góc. Con bé khóc lóc nức nở từ nãy đến giờ không dỗ nổi, bảo thằng Hạo lái xe về ngay đưa con chó lên bệnh viện thú y trên thành phố khám đi, ở đây không có phòng khám nào cả!".

Lâm Duyệt sững sờ đến mức tưởng mình nghe nhầm: "Mẹ ơi, hôm nay là ngày lễ, dưới quê cũng có trạm thú y mà, sao lại bắt anh Hạo lái xe hơn trăm cây số về chỉ để chở thú cưng của em gái đi khám ạ?".

"Trạm thú y dưới quê sao bằng bệnh viện lớn trên phố được! Con bé Lệ coi con chó như con đẻ, nó mà có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm? Đừng lôi thôi nữa, thằng Hạo về thì bảo nó xuất phát ngay cho mẹ!". Nói xong, mẹ chồng cúp máy cái rụp.

Sự lựa chọn nực cười giữa con phố vắng

Mười lăm phút sau, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên. Trần Hạo bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Lâm Duyệt vội vàng đỡ lấy áo khoác của anh, nhẹ nhàng thuật lại cuộc gọi đầy vô lý của mẹ chồng, đồng thời chỉ vào mâm cơm nóng hổi vừa dọn sẵn trên bàn.

Thế nhưng, trái với dự đoán của cô, Trần Hạo vừa nghe xong liền nhíu mày, lập tức gọi điện về dỗ dành cô em gái đang khóc lóc ở đầu dây bên kia. Cúp máy xong, anh ta quay sang nhìn vợ với ánh mắt đầy khó xử nhưng vô cùng kiên quyết: "Lâm Duyệt, anh xin lỗi... Tiểu Lệ đang khóc ngất lên rồi, mẹ cũng giục quá. Anh nghĩ anh phải lái xe về quê đưa con chó lên đây khám một chuyến".

Lâm Duyệt nhìn chồng như nhìn một người xa lạ, cổ họng nghẹn đắng: "Trần Hạo, anh điên rồi sao? Hôm nay là đêm lễ đoàn viên, chúng ta đã hẹn nhau từ tháng trước rồi. Em gái anh nuôi chó thì bảo nó tự bắt xe đưa đi, tại sao anh lại bỏ mặc vợ ở nhà để chạy hơn trăm cây số vì một con chó?".

"Em nói nghe vô tâm thế! Con bé Lệ từ nhỏ đã được nuông chiều, nó đang buồn như vậy anh làm anh trai sao khoanh tay đứng nhìn được?". Trần Hạo gắt lên đầy bực bội, "Em không thông cảm thì thôi, tự ở nhà mà ăn cơm, anh đi một mình!".

Nói xong, anh ta vơ vội chiếc chìa khóa xe lao thẳng ra cửa. Lâm Duyệt cắn chặt môi, không muốn cuộc hôn nhân này sụp đổ vì một chuyện nực cười nên vội vã khoác áo chạy theo, bảo rằng nếu anh nhất quyết đi thì cô sẽ đi cùng cho bớt trống trải.

Thế nhưng, khi xe vừa chạy được nửa đường ra đến cửa ngõ cao tốc, điện thoại Trần Hạo lại hiện lên tin nhắn của mẹ chồng: "Con về một mình thôi nhé, đừng dẫn con dâu theo, lát nữa con bé Lệ lên phố khám cho chó xong còn ở lại nhà con nghỉ ngơi mấy hôm, có mặt chị dâu ở đó nó không tự nhiên".

Đọc xong dòng tin nhắn, Trần Hạo lập tức đánh lái tấp xe vào lề đường vắng ngắt, quay sang nhìn Lâm Duyệt với vẻ mặt lúng túng: "Lâm Duyệt à, lát nữa cái Lệ cũng theo xe lên thành phố ở chơi mấy hôm, em đi theo giờ này bất tiện lắm. Em chịu khó xuống xe tự bắt taxi quay về nhà trước nhé!".

Không đợi cô kịp phản ứng, anh ta đã chồm người mở cửa ghế phụ, vội vàng đẩy chiếc túi xách của cô ra ngoài rồi nhấn ga phóng vút đi, bỏ mặc người vợ đang mang thai đứng trơ trọi giữa đêm khuya thanh vắng.

Cú lật mặt sau 4 tiếng và cái giá của sự ngu muội

Lâm Duyệt đứng lặng giữa gió lạnh hồi lâu, nước mắt rơi xuống nhưng cô nhanh chóng đưa tay lau khô. Cô bắt xe trở về căn hộ, lẳng lặng thu dọn toàn bộ hành lý cá nhân, cầm theo tờ giấy xét nghiệm thai kỳ cùng cuốn sổ đỏ căn hộ đứng tên riêng mình và toàn bộ thẻ ngân hàng, dứt khoát rời khỏi nơi này.

Đúng bốn tiếng sau, khi Lâm Duyệt đang ngồi tại nhà bố mẹ đẻ của mình, điện thoại cô bỗng rung lên bần bật. Là cuộc gọi từ mẹ chồng.

Vừa bấm nút nghe, tiếng khóc lóc thảm thiết của mẹ chồng và giọng nói hoảng loạn của Trần Hạo đã vang lên ồn ào qua loa điện thoại: "Lâm Duyệt ơi, con đang ở đâu thế? Mau quay về cứu cả nhà với! Thằng Hạo trên đường chở chó lên phố thì tông thẳng vào đuôi xe sang phía trước, chủ xe đòi bồi thường tận năm trăm nghìn tệ mới chịu bãi nại, nếu không sẽ báo cảnh sát bắt giam thằng Hạo ngay bây giờ!".

Trần Hạo giằng lấy điện thoại, giọng run rẩy van nài: "Vợ ơi, thẻ lương và tiền tiết kiệm của anh đều đưa cho em giữ hết rồi, tài khoản của anh không đủ tiền đền. Em mau chuyển khoản gấp năm trăm nghìn tệ vào số tài khoản anh gửi nhé, coi như anh xin em, tương lai của anh nằm hết trong tay em đấy!".

Lâm Duyệt ngồi bình thản trên ghế sofa, bàn tay khẽ đặt lên vùng bụng phẳng lì của mình, giọng nói lạnh băng không chút gợn sóng: "Trần Hạo, bốn tiếng trước, chính miệng anh bảo tôi không tiện có mặt trong chuyện của nhà họ Trần. Giờ anh vì đưa chó của em gái đi khám mà gây tai nạn, đó là phúc phần của gia đình anh, liên quan gì đến tôi?".

"Em... em nói cái gì thế? Chúng ta là vợ chồng cơ mà!". Trần Hạo gào lên tuyệt vọng.

"Vợ chồng sao?". Lâm Duyệt bật cười chua chát, "Khi anh bỏ mặc vợ mình giữa đường vắng trong đêm lễ đoàn viên để chiều theo sự ích kỷ của mẹ và em gái anh, hai chữ vợ chồng trong mắt anh đã chết từ lâu rồi. Tiền trong thẻ là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân, tôi còn phải để dành để nuôi con của tôi, không có một xu nào để đền xe cho nhà anh đâu".

Dứt lời, Lâm Duyệt thẳng tay ngắt cuộc gọi và chặn toàn bộ liên lạc từ gia đình nhà chồng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đêm lễ vẫn rực rỡ sắc màu, soi rõ con đường tự do và bình yên phía trước của người phụ nữ vừa dứt bỏ được cuộc hôn nhân nực cười nhất cuộc đời mình.

Trong hôn nhân, sự nhẫn nhịn không đúng chỗ chỉ biến bạn thành kẻ thừa thãi trong chính gia đình mình. Khi người đàn ông coi trọng những chuyện vô lý của nhà anh ta hơn cả sự an toàn và cảm xúc của vợ, thì việc buông tay chính là sự giải thoát tỉnh táo nhất.