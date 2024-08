Đề xuất thưởng tới 5 triệu đồng cho người tố cáo vi phạm giao thông - Công việc kiếm bộn tiền cho các "camera chạy bằng cơm"?

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe.

Nghị định này quy định về nguyên tắc bố trí dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí, nội dung chi, mức chi kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe.

Theo dự thảo Nghị định, kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được chi cho nhiều nội dung như: Tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng...

Tại Điều 5 của dự thảo Nghị định nêu rõ: Mức chi bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội và TPHCM 100.000 đồng/ca/người, tối đa không quá 15 ca/tháng; tại TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng 100.000 đồng/ca/người, tối đa không quá 10 ca/tháng; TP Cần Thơ 100.000 đồng/ca/người, tối đa không quá 5 ca/tháng;

Đặc biệt, mức chi cho tập thể, cá nhân đã cung cấp thông tin có giá trị giúp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không quá 5 triệu đồng/vụ việc.

Chi hỗ trợ cho người thực hiện kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính, tuần tra kiểm soát trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 300.000 đồng/người/ngày.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã có quy định thưởng cho người tố cáo vi phạm. Theo NBC New York, một luật ban hành năm 2019 đã giúp thành phố thu về 2,3 triệu USD chỉ thông qua việc phạt các tài xế vi phạm. Khoảng 600.000 USD trong đó được trả cho những công dân thành phố đã báo cáo về vi phạm.

Ở New York, vào năm 2019, một luật mới do Cựu Thị trưởng Bill de Blasioban hành giúp người dân có thể kiếm tiền nhờ báo cáo vi phạm của các tài xế xe tải và xe buýt. Để nhận được tiền, một công dân chỉ cần quay video một chiếc xe tải đang chạy chế độ không tải. Nếu xe đỗ ở khu vực một trường học, video cần ghi lại trong vòng 1 phút. Và nếu không ở trong khu vực trường học, video cần dài 3 phút.

Video sau đó cần được đăng tải lên website của Sở bảo vệ Môi trường của thành phố cùng bản khai kèm cam kết. Chủ phương tiện bị vi phạm có thể bị phạt với mức trung bình 250 USD (hơn 6,2 triệu đồng), còn người báo cáo được nhận 87,5 USD (2,1 triệu đồng). Nó đã trở thành một khoản lương không chính thức khá béo bở đối với những người New York.