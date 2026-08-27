Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên Việt Nam học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng và trao đổi học thuật ở nước ngoài.

Theo đề xuất, người học được hưởng chính sách là công dân Việt Nam được cử đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại các nước phát triển, có quan hệ truyền thống với Việt Nam hoặc có thế mạnh trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Ngành đào tạo tại cơ sở giáo dục nước ngoài phải thuộc nhóm 500 ngành hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng quốc tế có uy tín tại thời điểm phê duyệt danh sách trúng tuyển hoặc quyết định cử đi.

Người học được đề xuất hỗ trợ hai vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông trong quá trình học, lệ phí hộ chiếu, thị thực, chi phí đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo và ngược lại, bảo hiểm y tế và học phí.

Người được cử đi đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại các nước phát triển trong các lĩnh vực trọng điểm được đề xuất mức hỗ trợ cao.

Đáng chú ý, sinh hoạt phí hằng tháng dự kiến bằng 1,5 lần mức cao nhất hiện áp dụng với người học đại học và hai lần với học viên thạc sĩ, tiến sĩ.

Người học thạc sĩ, tiến sĩ là công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ sở giáo dục được giữ nguyên lương và các khoản phụ cấp trong thời gian học. Người chưa có cơ quan công tác được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định hiện hành.

Tiến sĩ được giữ nguyên lương

Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ giảng viên có trình độ tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được cử đi thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học hoặc trao đổi học thuật ở nước ngoài.

Các hoạt động này phải thuộc ngành, lĩnh vực trọng điểm và nằm trong chương trình hợp tác song phương, chương trình trao đổi học thuật theo điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc đã ký kết.

Giảng viên được giữ nguyên lương, phụ cấp; đồng thời được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, lệ phí hộ chiếu, thị thực, chi phí đi lại từ sân bay đến nơi ở và ngược lại, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí hàng tháng.

Mức sinh hoạt phí dự kiến bằng mức cao nhất đang áp dụng với công dân Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các đề án, chương trình đào tạo của Chính phủ.

Nếu giảng viên được cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ một phần kinh phí, ngân sách nhà nước chỉ chi phần chênh lệch còn thiếu so với mức được hưởng.

Bộ GD&ĐT sẽ quy định điều kiện và cam kết về sản phẩm đầu ra đối với giảng viên đi thỉnh giảng, trao đổi học thuật.

Danh sách các nước thuộc diện áp dụng sẽ do Bộ trưởng GD&ĐT ban hành sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Ngoại giao. Bộ GD&ĐT quy định danh mục ngành, lĩnh vực trọng điểm và các bảng xếp hạng quốc tế được sử dụng.

Bộ dự kiến hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ xem xét trong tháng 11/2026. Nếu được thông qua, chính sách dự kiến áp dụng với người được cử đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng và trao đổi học thuật ở nước ngoài từ năm 2027.