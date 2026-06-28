Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, Điều 10 của dự thảo đề xuất nhiều mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, bao gồm cả hành vi tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non.

Đề xuất phạt đến 20 triệu đồng nếu cho trẻ học trước chương trình lớp 1

Theo dự thảo, cá nhân có một trong các hành vi như không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng tài liệu, học liệu hoặc chương trình giáo dục chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc có nội dung không phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non; tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ không bảo đảm mục tiêu giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật; hoặc tổ chức cho trẻ học trước chương trình lớp 1, dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non sẽ bị đề xuất phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Đề xuất phạt tới 20 triệu đồng nếu dạy trẻ mầm non trước chương trình lớp 1. (Ảnh minh họa)

Dự thảo cũng đề xuất mức phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với các hành vi áp dụng chương trình giáo dục nước ngoài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật hoặc tự ý thay đổi, cắt xén nội dung Chương trình giáo dục mầm non làm ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ sở giáo dục vi phạm các quy định nêu trên còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ việc thực hiện chương trình giáo dục vi phạm từ 3 tháng đến 6 tháng đối với các hành vi thuộc nhóm bị xử phạt từ 20-30 triệu đồng.

Cơ sở vi phạm có thể phải hoàn trả các khoản thu trái quy định

Về biện pháp khắc phục hậu quả, dự thảo yêu cầu cơ sở giáo dục phải thực hiện Chương trình giáo dục mầm non đúng quy định của pháp luật; chấm dứt việc sử dụng tài liệu, học liệu hoặc chương trình giáo dục không đúng quy định đối với các hành vi sử dụng học liệu, chương trình trái phép; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em bị ảnh hưởng bởi hành vi vi phạm; đồng thời hoàn trả các khoản thu phát sinh từ việc tổ chức các hoạt động giáo dục trái quy định (nếu có).

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, các mức xử phạt nêu trong dự thảo là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đối với tổ chức, mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần mức phạt áp dụng đối với cá nhân.

Theo Xây dựng chính sách