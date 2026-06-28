Vợ trách "con thi trượt lớp 10 mà chồng vẫn ngồi xem World Cup", cuộc điện thoại sau đó khiến tình huống xoay "180 độ"

Con gái thi trượt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10, hai mẹ con ôm nhau khóc. Trong khi người vợ rối bời vì lo lắng cho tương lai của con thì người chồng lại thản nhiên ngồi xem trận bóng đá World Cup, thỉnh thoảng còn hô lớn: "Vào, vào!".

Câu chuyện được một bà mẹ chia sẻ trên mạng xã hội mới đây đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận bởi cái kết vừa bất ngờ vừa ấm áp.

Theo lời kể của người mẹ, con gái vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký. Nhìn con thất vọng, người mẹ cũng không cầm được nước mắt. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc. Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí nặng nề ấy, người chồng vẫn bình thản ngồi trước tivi theo dõi World Cup.

Quá bức xúc, chị quay sang trách chồng: "Anh làm bố kiểu gì mà con thi trượt vẫn ở đó xem bóng đá được?". Người chồng không hề nổi nóng mà chỉ nhẹ nhàng đáp: "Thì có làm sao đâu em. Con không đỗ trường công thì học trường tư thôi. Bỏ qua đi. Em xem bóng đá với anh không?".

Chia sẻ thu hút hàng chục nghìn lượt like

Câu trả lời khiến người vợ càng "điên máu", định bụng sẽ cãi nhau một trận thì đúng lúc ấy điện thoại reo. Là mẹ chồng gọi lên hỏi thăm kết quả thi của cháu. Người vợ đưa điện thoại cho chồng nghe máy, trong lòng nghĩ phen này chắc cả nhà sẽ càng thêm căng thẳng. Thế nhưng, diễn biến sau đó lại khiến chị không nhịn được cười.

Vừa bắt máy, người chồng hồ hởi nói: "Alo mẹ ạ! Cái Bống đúng là con của con, đúng là cháu của mẹ rồi đấy. Thi đâu trượt đấy, ha ha!". Người vợ kể, chị cứ nghĩ mẹ chồng sẽ trách móc hoặc thất vọng. Không ngờ, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười sảng khoái. "Ôi thế à? Cái gen học dốt nhà này sao mấy đời vẫn chưa hết ta, ha ha!".

Đến sáng hôm sau, mẹ chồng chuyển khoản cho con dâu 20 triệu đồng kèm lời nhắn: "Ông bà hỗ trợ cháu Bống học trường tư, đỡ bố Mạnh, mẹ Dung".

Điều khiến người mẹ xúc động chính là thái độ của cả gia đình trước một thất bại mà nhiều phụ huynh vẫn xem là cú sốc.

"Tự nhiên dù con thi trượt nhưng mình lại thấy vui. Không phải vì được cho tiền đâu. Mà vì mình nhận ra, dù có khó khăn thế nào thì những người thân cũng không quay lưng mà sẽ ở bên cạnh mình. Mình lấy chồng tuy học không giỏi nhưng cả gia đình đều là người tử tế, đàng hoàng. Chỉ mong con sau này lớn lên cũng được như vậy", người mẹ chia sẻ.

Bài chia sẻ nhanh chóng nhận được rất nhiều sự đồng tình.

Con sẽ có đủ dũng khí để đứng dậy và bước tiếp

Một cư dân mạng bình luận: "Em đọc đoạn đầu thôi đã biết anh ấy là một người bố 10 điểm rồi". Theo người này, trong thời điểm con thất bại, điều trẻ cần nhất không phải là thêm một người hoảng loạn hay trách móc, mà là một người đủ bình tĩnh để nói với con rằng: "Không sao, mình còn nhiều con đường khác". Một ý kiến khác cũng nhận được nhiều lượt thích: "Gia đình có EQ quá cao. Không đặt áp lực thành tích lên con chính là món quà lớn nhất".

Không ai cổ vũ việc thi trượt hay xem nhẹ thành tích học tập. Cha mẹ nào cũng mong con đạt kết quả tốt. Nhưng khi kết quả đã không như mong đợi, điều quan trọng là cách gia đình đối diện với thực tế. Một lời động viên đúng lúc không làm giảm giá trị của sự cố gắng, mà giúp đứa trẻ có thêm niềm tin để đứng dậy và tiếp tục nỗ lực ở chặng đường phía trước.

Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện của chính mình.

Một cô gái kể từng trượt cả ba nguyện vọng vì đăng ký trường vượt quá khả năng. Khi ấy, cô khóc suốt nhiều ngày, nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng động viên học trường tư. Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm còn gọi điện tư vấn trường phù hợp. "Dù học trường tư nhưng giáo viên rất giỏi, em học ngày càng tiến bộ. Đến giờ em chưa từng hối hận vì quyết định năm đó".

Một người khác nhớ lại: "Ngày mình thi trượt, bố mẹ chẳng mắng gì, chỉ hỏi: 'Làm sao đến nỗi thế?'. Dì thấy mình buồn còn bảo thôi cho đi Đà Lạt chơi cả tháng để khuây khỏa. Không bị la mắng nhưng chính vì được yêu thương nên mình càng thấy có lỗi và tự nhủ phải cố gắng hơn".

Nhiều phụ huynh cũng cho rằng, điều đáng quý trong câu chuyện không nằm ở việc gia đình sẵn sàng cho con học trường tư mà ở cách người lớn phản ứng trước thất bại của một đứa trẻ. Một kỳ thi có thể không như mong đợi, nhưng nếu sau lưng con vẫn là những người luôn dang tay đón, con sẽ có đủ dũng khí để đứng dậy và bước tiếp.

Như một bình luận được nhiều người chia sẻ:

"Đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như thế này, sau này dù gặp sóng gió gì ngoài xã hội cũng sẽ luôn vững vàng. Vì con biết, phía sau mình luôn có một mái nhà để trở về".