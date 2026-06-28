Người xưa có câu: Mong con thành rồng, mong con gái thành phượng. Hầu như cha mẹ nào cũng mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, hy vọng con trưởng thành, thành đạt và thực hiện được những ước mơ mà thế hệ trước chưa làm được.

Tuy nhiên, thực tế không phải đứa trẻ nào cũng đạt được thành công rực rỡ. Có những em lớn lên bình dị, có những em lại nổi bật trong lĩnh vực của mình. Điều này khiến không ít phụ huynh băn khoăn: Vì sao có những đứa trẻ thành công, còn con mình lại có vẻ bình thường?

Theo quan niệm dân gian, trẻ thuộc 3 con giáp dưới đây được cho là có nhiều tố chất để gặt hái thành công trong tương lai.

1. Tuổi Dậu

Từ xa xưa, gà (Dậu) thường được ví như "phượng hoàng nhỏ", tượng trưng cho sự kiên cường và khả năng vươn lên sau khó khăn. Theo quan niệm này, trẻ tuổi Dậu thường có cuộc sống nhiều cơ hội phát triển, biết vượt qua thử thách để khẳng định bản thân. Những đứa trẻ tuổi Dậu cũng được cho là niềm hy vọng của gia đình, có thể mang lại sự hưng thịnh và may mắn cho dòng họ.

Ngoài ra, nhiều trẻ tuổi Dậu có tính cách ôn hòa, hiểu chuyện từ nhỏ, nhanh nhẹn và ham học hỏi, vì vậy cha mẹ thường ít phải quá lo lắng về việc học tập của con.

2. Tuổi Sửu

Những đứa trẻ tuổi Sửu, đặc biệt là các bé trai, thường khá hiếu động và nghịch ngợm, không ít lần khiến cha mẹ đau đầu. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn nhất thời.

Khi trưởng thành hơn, trẻ tuổi Sửu thường dần nhận thức được trách nhiệm của bản thân, biết tập trung học hành và nỗ lực để thay đổi. Vì vậy, khi con bước vào giai đoạn nổi loạn, cha mẹ không nên chỉ trích hay áp đặt quá mức, bởi điều đó có thể khiến trẻ phản ứng ngược.

Thay vào đó, hãy kiên nhẫn đồng hành và tin tưởng rằng con sẽ dần trưởng thành, biết điều chỉnh hành vi và phát huy năng lực của mình.

3. Tuổi Thân

Theo quan niệm dân gian, trẻ tuổi Thân thường lanh lợi, linh hoạt và nhanh nhạy.

Khỉ vốn được xem là loài vật thông minh nên những đứa trẻ tuổi Thân cũng được cho là có tư duy sắc bén, khả năng thích ứng tốt và giàu sáng tạo. Bên cạnh đó, đây còn là con giáp tượng trưng cho sự may mắn. Khi lớn lên, trẻ tuổi Thân được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thuận lợi, mang lại niềm tự hào cho cha mẹ và góp phần giúp gia đình ngày càng sung túc.

Thành công không chỉ phụ thuộc vào thiên phú

Dù năng khiếu bẩm sinh có thể mang đến một số lợi thế, nhưng sự nỗ lực sau này vẫn là yếu tố quyết định. Nhiều người từng được ca ngợi là thần đồng từ nhỏ vì rất thông minh, nhưng do không tiếp tục học tập và rèn luyện, khi trưởng thành ông chỉ trở thành một người bình thường. Nếu không được nuôi dưỡng và phát triển thì cũng rất khó tạo nên thành tựu.

Vì vậy, dù con thuộc con giáp nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng hành của cha mẹ, môi trường giáo dục phù hợp cùng quá trình học tập, rèn luyện không ngừng của chính đứa trẻ.