Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có đề xuất mới nhằm khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người khuyết tật.

Theo dự thảo, người sử dụng lao động khi tuyển dụng và sử dụng lao động là người khuyết tật sẽ được miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp, thay vì phải đóng mức 1% quỹ tiền lương hằng tháng như quy định hiện hành.

Cụ thể, doanh nghiệp hoặc tổ chức có sử dụng lao động là người khuyết tật sẽ được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% trong thời gian người lao động này làm việc. Chính sách hỗ trợ được áp dụng tối đa không quá 12 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng lao động.

Chính sách này nhằm khuyến khích doanh nghiệp mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Đây là khoản đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động, không ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Bộ Nội vụ cho biết, chính sách này nhằm khuyến khích doanh nghiệp mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật, góp phần thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận việc làm và an sinh xã hội.

Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 6 triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao động, song chỉ khoảng 30% trong số đó có việc làm ổn định. Việc giảm gánh nặng chi phí đóng bảo hiểm thất nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong việc tuyển dụng nhóm lao động yếu thế này.