Trong chương trình phát sóng trực tiếp vào ngày 14/2 (giờ Hàn Quốc), nhà bình luận chính trị trò chuyện với Đại biểu Quốc hội Kim Min Suk của đảng Dân chủ Hàn Quốc (DP) về các vấn đề được quan tâm trong Quốc hội và những diễn viên mới về phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol .

Nhân dịp này, Park Seon Won đưa ra cáo buộc Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee từ chối lời đề nghị để BlackPink và Lady Gaga biểu diễn cùng nhau tại phòng hòa nhạc Carnegie Hall (New York) trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào tháng 4/2023.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cùng phu nhân Kim Keon Hee chụp ảnh với vợ chồng ông Biden trong chuyến thăm Mỹ vào năm 2023. Ảnh: Yonhap.

“Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ lúc bấy giờ, Jill Biden, chuyển lời đề nghị thông qua đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc rằng bà muốn BlackPink và Lady Gaga biểu diễn cùng nhau tại Carnegie Hall. Tuy nhiên, mặc dù đại sứ cố gắng chuyển lời đề nghị này tới tổng thống nhiều lần, đều bị Văn phòng An ninh Quốc gia chặn lại. Họ nói rằng bà Kim Keon Hee không thích ý tưởng này. Bà ấy không thích có phụ nữ trẻ xung quanh khi bà ấy có mặt. Lời đề nghị từ Jill Biden cuối cùng thất bại. Ông Yoon Seok Yeol rất tức giận và một số quan chức cấp cao như bộ trưởng ngoại giao, trưởng ban nghi lễ và giám đốc an ninh bị sa thải vì lý do này”, nhà bình luận nêu chi tiết.

Trên thực tế, báo cáo về lời đề nghị bị từ chối gây xôn xao dư luận vào năm 2024. Theo đó, bà Jill Biden gợi ý buổi biểu diễn không chỉ để kỷ niệm chuyến thăm Mỹ của Yoon Suk Yeol và Kim Keon Hee, mà còn cả Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Mỹ, diễn ra từ ngày 24-30/4/2023. Lời mời hai nghệ sĩ, BlackPink và Lady Gaga, để tượng trưng cho cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo nhà nước Hàn Quốc và Mỹ. Nó cũng thích hợp cho ông Joe Biden tuyên bố chiến dịch tranh cử tổng thống, góp phần vào chương trình nghị sự của ông.

Tuy nhiên, vì Mỹ không bao giờ nhận được phản hồi cho đề xuất này, mục tiêu đó không bao giờ được thực hiện.

Cư dân mạng Hàn Quốc tức giận vì bà Kim không đồng ý để BlackPink và Lady Gaga biểu diễn chung sân khấu.

Việc ông Park khơi lại câu chuyện tạo ra cuộc thảo luận mới trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng chỉ trích bà Kim Keon Hee vì cảm xúc cá nhân mà bỏ lỡ một sự kiện văn hóa chắc chắn gây tiếng vang lớn, xa hơn là tác động tiêu cực đến mối quan hệ 2 nước.

Khán giả bình luận: “Bà ta đã phá hỏng mọi thứ”, “Thưa bà, bà có thể cư xử đúng với tuổi của mình được không?”, “Bà ta đủ già để làm mẹ của họ luôn rồi”, “Không thể tin chúng ta bỏ lỡ những gì chỉ vì sự ích kỷ của bà ta”, "Thật đáng xấu hổ"…