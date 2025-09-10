Đệ nhất mỹ nhân Việt sở hữu nhà vườn 3000m2 ở TP.HCM, cát xê 30 cây vàng, 53 tuổi không lấy chồng

"Đệ nhất mỹ nhân" lừng lẫy từng nhận mức thù lao lên đến 30 cây vàng

Việt Trinh sinh năm 1972 tại Bình Phước, là một trong những gương mặt sáng giá nhất của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Cô được xem là biểu tượng nhan sắc với gương mặt thanh tú, đôi mắt buồn sâu thẳm và lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Báo chí và khán giả khi đó gọi Việt Trinh bằng nhiều danh xưng mỹ miều như “Người đẹp Tây Đô”, “Nữ hoàng ảnh lịch” hay “Đệ nhất mỹ nhân Việt”.

Nhan sắc khiến bao người say đắm của "đệ nhất mỹ nhân" một thời - Việt Trinh

Thập niên 1990, dòng phim thị trường hay còn gọi là “phim mì ăn liền” phát triển mạnh mẽ, mở ra thời kỳ vàng son cho điện ảnh tư nhân. Khi ấy, Việt Trinh xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, gắn với nhiều tác phẩm được công chúng đón nhận như Ngọc trong đá , Xương rồng đen , Ngọn nến hoàng cung , Lệnh truy nã … Đặc biệt, vai Bạch Cúc trong phim truyền hình Người đẹp Tây Đô giúp tên tuổi Việt Trinh in sâu trong ký ức khán giả nhiều thế hệ.

Không chỉ là diễn viên, Việt Trinh còn là gương mặt quen thuộc trên ảnh lịch, bìa tạp chí. Giai đoạn này, cô gần như “phủ sóng” khắp mọi nơi, từ rạp chiếu đến gian hàng báo. Cát xê của cô thuộc hàng cao nhất làng giải trí. Có thời điểm, chỉ trong vòng nửa tháng quay video, Việt Trinh đã nhận mức thù lao lên đến 30 cây vàng - một con số khổng lồ với nghệ sĩ thời đó.

Sau thời kỳ đỉnh cao, vì những biến cố cá nhân, Việt Trinh có giai đoạn rút lui khỏi showbiz. Đến những năm 2000, cô trở lại trong vai trò đạo diễn, MC, giám khảo gameshow. Tuy vậy, cô hoạt động nghệ thuật không còn sôi nổi như trước.

Năm 2022, ở tuổi 50, Việt Trinh tuyên bố giải nghệ để toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai và sống thanh nhàn, chỉ thỉnh thoảng tham gia một vài chương trình phù hợp.

Việt Trinh hiện tại đã giải nghệ, chọn sống kín tiếng, an yên

53 tuổi không kết hôn, một mình nuôi con, sống an nhàn

Trái ngược với sự nghiệp lừng lẫy, đường tình duyên của Việt Trinh không mấy bằng phẳng. Nữ diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân nhưng không trọn vẹn, và lựa chọn làm mẹ đơn thân để nuôi con trai duy nhất. Sau khi hôn nhân tan vỡ, cô gần như khép lại chuyện tình cảm, dành toàn bộ tình thương và sự quan tâm cho con.

Trong nhiều lần chia sẻ, Việt Trinh cho biết, cô không còn ý định tái hôn. Ở tuổi trung niên, cô thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng con trai và không dám đi bước nữa vì sợ con thiệt thòi. "Tôi khẳng định từ bây giờ đến nhắm mắt lìa đời, cũng không đủ tự tin để chung sống vợ chồng cùng một người đàn ông khác", cô nói.

Nhà vườn rộng 3000m2 của Việt Trinh

Rời xa ánh đèn showbiz, Việt Trinh lui về sống kín tiếng, an yên trong căn nhà vườn rộng 3000m2 ở Bình Dương cũ (nay là TP.HCM). Đây là nơi "đệ nhất mỹ nhân" một thời gắn bó hơn một thập kỷ qua, tự tay chăm chút từng góc nhỏ.

Khu nhà vườn rộng rãi được Việt Trinh xây dựng theo phong cách gần gũi với thiên nhiên. Bao quanh là vườn rau, cây ăn trái, vườn hoa đủ sắc màu. Trong khuôn viên, cô còn thiết kế một khoảng không gian theo kiểu vườn thiền để tĩnh tâm, đọc kinh và thực hành những bài tập chánh niệm. Cuộc sống điễn viên đem đến cho Việt Trinh cảm giác thanh thản, tránh xa những ồn ào thị phi của showbiz.

Dù khẳng định “chỉ đủ sống, không giàu có”, Việt Trinh vẫn bị ngưỡng mộ vì phong thái điềm tĩnh và hài lòng với hiện tại. Cô tâm sự với Dân trí: “Phương châm sống của tôi biết đủ là sẽ đủ, biết giàu là sẽ giàu. Sống an toàn nhất là làm đủ sống và biết lượng sức mình. Các bạn muốn so sánh tôi với ai cũng được, muốn miệt thị tôi như thế nào, tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm một điều duy nhất, đó là tối đi ngủ, được ngủ ngon”. Triết lý sống nhẹ nhàng, không bon chen giúp cô giữ tinh thần minh mẫn, nhan sắc tươi tắn.

Nhan sắc trẻ đẹp của Việt Trinh ở tuổi 53

Bước sang tuổi 53, Việt Trinh vẫn giữ được diện mạo mặn mà, vóc dáng gọn gàng. Bí quyết của cô là ăn chay, tập yoga và thiền định. Nhờ chế độ sống khoa học và tinh thần an nhiên, Việt Trinh vẫn được nhiều khán giả khen trẻ trung hơn tuổi thật. Trong mắt người hâm mộ, cô không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn đẹp bởi sự từng trải và bình thản.