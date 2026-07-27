Love On The Menu đang là một trong những bộ phim nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Hàn Quốc. Sau khi lên sóng, tác phẩm nhanh chóng tạo được hiệu ứng tích cực nhờ câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc, cùng dàn diễn viên có màn thể hiện thuyết phục. Trong đó, sự hiện diện của Hani là một trong những yếu tố quan trọng giúp bộ phim tạo nên sức hút với khán giả.

ảnh: KBS 2

ảnh: KBS 2

Ở Love On The Menu, Hani đảm nhận vai Han Gyu Rim, một cô gái sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để phụ giúp người thân, cô phải làm nhiều công việc khác nhau, chấp nhận vất vả và hy sinh tuổi trẻ của mình. Chính những áp lực về cuộc sống đã góp phần khiến cô đánh mất mối tình với Kim Mu Jin (Ha Seok Jin), dù trong lòng vẫn luôn dành tình cảm sâu đậm cho người mình yêu.

Tưởng chừng mọi thứ đã khép lại, thế nhưng sau 8 năm, người đàn ông ấy bất ngờ xuất hiện trước mặt Han Gyu Rim. Giờ đây, những cảm xúc từng bị chôn giấu trong trái tim cả hai một lần nữa trỗi dậy. Dẫu vậy, hành trình tìm lại hạnh phúc của họ chắc chắn không hề dễ dàng khi sự khác biệt về xuất thân và gia cảnh vẫn là rào cản lớn. Đây cũng được dự báo sẽ là nguồn gốc của nhiều biến cố trong những tập tiếp theo.

ảnh: KBS 2

ảnh: KBS 2

ảnh: KBS 2

ảnh: KBS 2

ảnh: KBS 2

Có thể thấy, Han Gyu Rim là hình tượng nữ chính "Lọ Lem" rất quen thuộc trên màn ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhân vật không chỉ gây thiện cảm nhờ ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi nghị lực sống, sự chăm chỉ và những tổn thương rất gần gũi với cuộc sống. Chính điều đó giúp khán giả dễ dàng đồng cảm với cô, đồng thời càng mong muốn nhân vật có được một cái kết hạnh phúc sau quãng thời gian dài chịu nhiều mất mát.

Để làm nên sức hút ấy, Hani nhận về không ít lời khen từ người xem. Nữ diễn viên được đánh giá thể hiện tự nhiên, truyền tải tốt nội tâm của nhân vật. Diễn xuất giàu cảm xúc của cô góp phần khiến câu chuyện của nhân vật Han Gyu Rim trở nên thuyết phục, tạo động lực để khán giả tiếp tục theo dõi bộ phim.

ảnh: Team Jax

Nói thêm về Hani, trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Hani vốn nổi tiếng là giọng ca chính của nhóm nhạc K-pop EXID. Cô lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với một vai khách mời trong bộ phim The Producers phát sóng năm 2015. Tuy nhiên, phải đến từ năm 2020, Hani mới thực sự đẩy mạnh hoạt động diễn xuất khi liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm như You Raise Me Up, Idol: The Coup, Ghost Doctor, Hit the Spot, Call It Love và mới nhất là Love On The Menu.

Thu Phong

nguồn: KBS 2