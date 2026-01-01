Nhắc đến Chương Tiểu Huệ, công chúng không chỉ nhớ đến một giai nhân nổi tiếng của Hong Kong thập niên 1990 mà còn gắn cho cô danh xưng gây tranh cãi: "Đệ nhất hồng nhan họa thủy". Người đẹp sinh năm 1963 từng hai lần bước vào hôn nhân với tài tử Chung Trấn Đào và doanh nhân Trần Diệu Mân. Trớ trêu thay, cả hai cuộc hôn nhân đều kết thúc sau khi người đàn ông bên cạnh cô rơi vào cảnh phá sản, khiến Chương Tiểu Huệ bị dư luận gán cho những định kiến khắc nghiệt.

Bỏ qua những ồn ào đời tư, không thể phủ nhận Chương Tiểu Huệ từng là biểu tượng sắc đẹp của màn ảnh Hong Kong. Ngoại hình bốc lửa, gương mặt sắc sảo, thần thái quyến rũ giúp cô xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình và trở thành hình mẫu nhan sắc của một thế hệ. Điều khiến phụ nữ hiện đại đặc biệt ngưỡng mộ là ở tuổi 62, Chương Tiểu Huệ vẫn sở hữu làn da căng mịn, ít nếp nhăn, gương mặt tràn đầy sức sống, không hề mang dấu hiệu lão hóa quá rõ rệt.

Theo chia sẻ của chính Chương Tiểu Huệ trong nhiều cuộc phỏng vấn và livestream bán hàng, bí quyết của cô không nằm ở các liệu trình thẩm mỹ đắt đỏ mà bắt đầu từ những thói quen chăm sóc cơ thể rất cơ bản, đặc biệt là các loại nước dưỡng nhan được duy trì suốt nhiều năm.

Uống nước hoa hồng ấm mỗi sáng

Một trong những thói quen lâu đời nhất của Chương Tiểu Huệ là uống nước hoa hồng ấm ngay sau khi thức dậy. Từ những năm 1990, cô đã duy trì việc nhỏ vài giọt nước hoa hồng nguyên chất có nguồn gốc từ Đan Mạch vào một cốc nước ấm và uống khi bụng còn rỗng.

Dưới góc độ khoa học, nước hoa hồng chứa nhiều hợp chất polyphenol và flavonoid, những chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa da. Một số nghiên cứu đăng trên Journal of Food Science & Nutrition cho thấy, chiết xuất hoa hồng có tác dụng cải thiện độ ẩm của da, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và giảm tình trạng xỉn màu.

Không chỉ dừng lại ở tác dụng dưỡng da, việc uống nước hoa hồng ấm vào buổi sáng còn giúp kích thích gan thải độc, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và điều hòa nội tiết tố nữ. Với phụ nữ trung niên, đặc biệt là giai đoạn tiền mãn kinh, nội tiết tố mất cân bằng chính là nguyên nhân khiến da khô, sạm và lão hóa nhanh. Thói quen này vì thế được xem như một "liệu pháp nhẹ nhàng" giúp cơ thể và làn da bắt đầu ngày mới trong trạng thái cân bằng hơn.

Nước mật ong Manuka ấm

Vào những ngày không quá bận rộn, Chương Tiểu Huệ thường pha mật ong Manuka với nước ấm để uống. Đây là loại mật ong có nguồn gốc từ New Zealand, nổi tiếng nhờ hàm lượng MGO (methylglyoxal) cao, một hoạt chất có tính kháng khuẩn và chống viêm mạnh.

Theo các tài liệu từ Medical News Today và Healthline, mật ong Manuka giúp làm dịu cổ họng, hỗ trợ miễn dịch và cải thiện sức khỏe đường ruột. Khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể cũng tốt hơn, từ đó gián tiếp nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Chương Tiểu Huệ từng hài hước chia sẻ rằng nếu không duy trì thói quen uống nước mật ong Manuka, có lẽ da cô đã nhăn nheo hơn và cổ họng không đủ khỏe để livestream bán hàng liên tục trong nhiều giờ. Trên thực tế, việc bổ sung mật ong với liều lượng hợp lý còn giúp giữ nước cho da, hạn chế tình trạng khô ráp, một trong những nguyên nhân khiến nếp nhăn hình thành sớm.

Trà hoa hồng

Loại nước dưỡng nhan thứ ba gắn liền với Chương Tiểu Huệ là trà hoa hồng. Thức uống này được pha từ bột cánh hoa hồng và bột lá hoa hồng nghiền mịn, tạo thành một loại trà có mùi hương dịu nhẹ, dễ uống.

Các nghiên cứu về liệu pháp hương thơm và thảo mộc cho thấy hoa hồng có tác dụng an thần nhẹ, giúp thư giãn hệ thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ngủ đủ và ngủ sâu là yếu tố then chốt giúp làn da tái tạo collagen, phục hồi tế bào và giảm quầng thâm, nếp nhăn.

Với phụ nữ ngoài 40 tuổi, thiếu ngủ kéo dài không chỉ khiến da xấu đi nhanh chóng mà còn làm rối loạn hormone, tăng nguy cơ lão hóa sớm. Việc uống trà hoa hồng vào buổi tối vì thế được xem là một cách chăm sóc da gián tiếp nhưng vô cùng hiệu quả.

Ở tuổi 62, làn da căng mịn của Chương Tiểu Huệ không phải là phép màu. Đó là kết quả của nhiều năm lắng nghe cơ thể, duy trì thói quen uống những loại nước đơn giản nhưng có lợi cho sức khỏe tổng thể. Với phụ nữ hiện đại, đôi khi bí quyết trẻ lâu không nằm ở những sản phẩm đắt tiền, mà bắt đầu từ một cốc nước ấm mỗi ngày, đúng loại và đúng thời điểm.

(Ảnh: Internet)