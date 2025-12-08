Để LEGO trở thành "thần chú Giáng sinh" thắp sáng tuổi thơ của con trẻ

"Biến yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất" xuất phát từ cảm hứng rất đời thực: giữa nhịp sống bận rộn, chúng ta không còn nhiều thời gian quây quần vào mùa lễ hội như trước. LEGO nhìn thấy điều đó và mong muốn tạo ra một không gian nơi mọi người có thể tạm gác lại lo toan, cùng nhau chia sẻ niềm vui, cùng nhau sáng tạo và cùng nhau kết nối. Thông qua những mô hình LEGO được xây bằng chính đôi tay và sự tưởng tượng, thương yêu được chạm vào, không phải bằng lời nói, mà bằng khoảnh khắc bên nhau. Và chính những khoảnh khắc nhỏ bé ấy mới là món quà ý nghĩa nhất của mùa lễ hội, đặc biệt là trong dịp lễ Giáng sinh - những ngày cuối năm cũ và chuẩn bị bước sang năm mới.

Để lan tỏa được yêu thương ấy, sự kiện NGÔI NHÀ GIÁNG SINH LEGO năm nay mang đến một không gian lễ hội rực rỡ và ấm áp, nơi cả gia đình và bạn bè có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ. Tại đây, trẻ em được tự do khám phá thế giới LEGO theo cách của riêng mình, và người lớn có cơ hội đồng hành, kết nối để tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự kiện LEGO Giáng sinh 2025 nhanh chóng trở thành một trong những dấu ấn nổi bật của mùa lễ hội tại Trung tâm thương mại Estella Place, mang đến sự ấm áp và niềm vui cho mọi gia đình ghé thăm.

Khi vui chơi cùng nhau trở thành món quà ý nghĩa nhất

Theo báo cáo của LEGO Play Well Report 2024, 9 trên 10 phụ huynh đồng ý rằng vui chơi có vai trò thiết yếu đối với sự phát triển toàn diện và sức khỏe tinh thần của trẻ, giúp xây dựng các kỹ năng như sáng tạo, tự tin và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, các gia đình thường xuyên chơi cùng nhau đánh giá mức độ hạnh phúc của bản thân và của con cao hơn so với những gia đình không chơi cùng nhau. Có đến 96% trẻ em cho biết vui chơi rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của các em.

"Lễ hội cuối năm là dịp để tôn vinh sự gắn kết. Thông qua chiến dịch Giáng sinh năm nay, chúng tôi hy vọng các gia đình trên khắp Việt Nam sẽ có những trải nghiệm vui chơi đầy hứng khởi và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ" ông Rohan Mathur, Giám đốc Marketing của The LEGO Group, chia sẻ.

Vì vậy, sự kiện Giáng sinh LEGO được tạo ra như một không gian để các gia đình kết nối: cùng chơi, cùng sáng tạo và cùng tạo nên những ký ức ấm áp mà sau này ai cũng sẽ muốn nhìn lại mỗi mùa lễ hội.

Tâm điểm tỏa sáng của sự kiện là cây thông khổng lồ cao 5 mét

Tại sự kiện năm nay, LEGO mang đến một biểu tượng lễ hội đặc biệt: cây thông Giáng sinh cao 5 mét với 7 tầng quà rực rỡ, được thiết kế như một điểm nhấn thị giác nổi bật giữa không gian trung tâm.

Không chỉ là phông nền hoàn hảo cho những bức hình đẹp, cây thông còn truyền tải tinh thần lễ hội theo cách sống động và gần gũi hơn tạo nên nơi mọi người có thể dừng lại, tận hưởng, và lưu lại những khoảnh khắc thật ý nghĩa bên gia đình và bạn bè. Đây cũng là một trong những góc được dự đoán sẽ "hot" nhất mùa lễ hội năm nay nhờ thiết kế ấn tượng và bầu không khí mà nó mang đến.

Bên cạnh đó, cổng chào xinh xắn với chú mèo Cataclaw đáng yêu đang vẫy gọi trước hiên nhà mang đến một góc check-in sống động ngay từ lối vào.

Không gian check-in lưu giữ kỷ niệm

Giáng sinh là thời điểm của sum vầy, của những nụ cười và những giây phút ấm áp bên gia đình, bạn bè. LEGO hiểu rằng mỗi bức ảnh không chỉ đơn giản là hình ảnh mà còn là một kỷ niệm, một cảm xúc được đóng băng lại trong thời gian. Hoạt động check-in tại sự kiện cùng hashtag nhằm khuyến khích mọi người ghi lại, chia sẻ và lan tỏa niềm vui ấy. Không chỉ vậy, khách hàng còn có cơ hội nhận ngay voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng như một lời chúc may mắn và dễ thương từ LEGO dành cho mùa Giáng sinh năm nay.

Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Bên trong Ngôi nhà Giáng sinh LEGO, các bé sẽ được khám phá bốn trò chơi hấp dẫn được thiết kế để kích thích khả năng sáng tạo, sự nhanh nhẹn, khéo léo và trí tưởng tượng phong phú. Mỗi trò chơi đều mang đến một trải nghiệm mới, giúp các bé vừa vui chơi, vừa rèn luyện tư duy sáng tạo.

Chuyến xe quà tặng của Santa: Ở trạm chơi đầu tiên, các bé sẽ nhận nhiệm vụ lắp ráp các món quà Giáng sinh nhỏ, sau đó điều khiển chiếc xe vận chuyển quà về đích bằng hệ thống dây ròng rọc. Đây chính là thử thách giúp Santa đưa quà đến đúng nơi đúng lúc!

Chuẩn bị tiệc giáng sinh: Santa đang tất bật tổ chức một buổi tiệc lớn, nhưng những món quà lại vô tình bị "giấu nhẹm" trong gác xép phép màu. Nhiệm vụ của các bé là lật tìm những hộp quà ẩn giấu và tô màu tương ứng với món quà tìm được.

Món quà giáng sinh diệu kỳ: Tại trạm sáng tạo này, mỗi bé sẽ nhận một chủ đề ngẫu nhiên và dùng các mảnh LEGO để tạo nên món quà độc đáo của riêng mình. Sau đó, các bé sẽ trang trí những chiếc tất Giáng sinh khổng lồ để "gửi gắm" ước mơ và lời chúc tốt đẹp.

Cây thông cao nhất: Đúng như tên gọi, đây là cuộc đua của tốc độ và sự sáng tạo! Trong thời gian giới hạn, các bé sẽ lắp nên cây thông LEGO cao nhất có thể. Cây thông càng cao càng đòi hỏi khéo léo và tập trung của bé.

Khu vực sáng tạo tự do - Make & Take

Khu vực sáng tạo tự do là nơi các bé yêu có thể thỏa sức khám phá thế giới LEGO theo cách của riêng mình: lắp ráp bất kỳ mô hình nào khơi gợi trí tưởng tượng.

Đặc biệt, vào mỗi Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 14:00 đến 17:00, hoạt động Make & Take sẽ diễn ra, mang đến cơ hội tự tay tạo nên một mô hình đặc biệt và mang về như một món quà Giáng sinh ý nghĩa.

Hoạt động ưu đãi mua sắm

Không chỉ mang đến trải nghiệm vui chơi, sự kiện còn dành tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người tham gia.

Các sản phẩm LEGO được giảm giá đến 40%. Mua sắm trong sự kiện càng nhiều, khách hàng càng nhận được thêm nhiều quà tặng giá trị, giúp mùa lễ hội trở nên trọn vẹn hơn.

Hóa đơn LEGO từ 1.500.000 đồng sẽ nhận ngay một bộ LEGO mini

Với hóa đơn LEGO từ 2.300.000 đồng, khách hàng được tặng một túi tote Giáng sinh hoặc bộ LEGO Người tuyết 4 trong 1.

Hóa đơn LEGO DUPLO từ 2.300.000 đồng sẽ nhận thêm một chiếc Balo gấu DUPLO đáng yêu.

Tham gia vòng quay may mắn

Từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật, khách hàng với hóa đơn từ 3 triệu đồng sẽ được tham gia Vòng quay may mắn với tỷ lệ trúng thưởng 100%. Đây là hoạt động mang đến những bất ngờ đầy vui vẻ, như một lời chúc Giáng sinh ngọt ngào mà LEGO muốn gửi tặng để mọi người cùng tận hưởng mua sắm.

Thời gian: từ nay đến hết ngày 04/01/2026

Địa điểm: Sảnh sự kiện - Tầng 1, TTTM Estella Place, 88 Song Hành, Phường Bình Trưng, TP.HCM