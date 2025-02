Dế Choắt nhắc tên 17 rapper, rap Việt lại thêm phen sóng gió

Dế Choắt đã âm thầm phát hành mixtape gồm 10 bài nhạc, đa dạng các chủ đề và thể loại rap. Trong số này, Nể được khán giả quan tâm hơn cả khi nam rapper nhắc tên, thể hiện sự tôn trọng cho nhiều tượng đài của rap Việt. Ngược lại, Dế Choắt gọi tên Jombie với thái độ tiêu cực và đây chính là tâm điểm tạo ra cuộc tranh luận trên mạng.

Dế Choắt và Jombie từng hoạt động cùng tổ đội.

Dế Choắt đáp trả

17 rapper được Dế Choắt nhắc trong bản rap Nể có Khanh Nhỏ và Thái VG, 2 rapper tạo nên Vietnamese Gang, được xem là bản rap đầu tiên của nhạc Việt. Tiếp đó, cựu quán quân Rap Việt tôn vinh các thế hệ rapper gạo cội, đi sau Thái VG và Khanh Nhỏ như LK, DSK, Viet Dragon, cho tới Wowy, Suboi , MC Ill... các rapper góp công lớn giúp rap bất ngờ thành hiện tượng trong 5 năm qua.

Tâm điểm của Nể là 2 bar Dế Choắt nhắc tên Jombie: "Jombie với tao vẫn là ní / tao giận vì nó đánh đổi cả lý trí".

Trước đó, vụ việc giữa Dế Choắt và Jombie gây tranh cãi ầm ĩ trong giới. Khởi nguồn từ vụ việc Dế Choắt thách các rapper khác lên nhạc so vần nhưng biến mất, quán quân Rap Việt bị chỉ trích dữ dội. Giữa cơn khủng hoảng của Dế Choắt, Jombie tung bản nhạc để công kích trực diện đàn em.

"Tao giận vì nó đánh đổi cả lý trí", đây là sự công kích nhiều ẩn ý Dế Choắt hướng đến Jombie. Loạt điểm nhấn tiếp theo trong bản rap Nể còn có 2 bar Dế Choắt nhắm đến Táo: "Táo ngày xưa ghét tao / Nhờ có nó ghét tao mới tỉnh táo".

Ở chiều ngược lại, Dế Choắt gọi Khanh Nhỏ là ông tổ khai sáng rap Việt. Nam rapper ví Thái VG như "hàng hiệu chính gốc" và mừng vì đàn anh vẫn đang hiện diện ở rap Việt. LK trong mắt Dế Choắt như thầy hiệu trưởng, ra đường gặp nhớ dạ thưa. DSK là huyền thoại, đồng thời là thầy của Dế Choắt.

Quán quân Rap Việt không quên nhắc tên Wowy và thừa nhận đã đổi đời nhờ người thầy năm xưa. MC Ill là rapper từng có hiềm khích với Dế Choắt trong quá khứ. Song, Dế Choắt vẫn dành sự tôn trọng với MC Ill.

Cuối bài, Dế Choắt để lại lời nhắn: "Tao nể Việt rap vì đã giúp tao thành hình / Mày đừng có tưởng tao lành tính".

Kể từ bài đăng khiêu khích cả giới rap, Dế Choắt đã "án binh bất động" trước khi tung một loạt bài nhạc. Mixtape của nam rapper thể hiện một Dế Choắt rất khác so với giai đoạn 4 năm qua. Quán quân Rap Việt đã triệt tiêu yếu tố làm nhạc hướng đến số đông và đầu tư cho mặt hình ảnh.

Thay vào đó, Dế Choắt tung những bản nhạc đậm màu underground với cảm hứng chính là old school.

Minh Lai , Dangrangto, ICD và Richchoi là những cái tên gây sóng gió rap Việt một năm qua.

Rap Việt vẫn loạn

Trong thời gian ngắn, rap Việt xảy ra một loạt diễn biến khiến rap fan lao vào các cuộc tranh luận. Bên cạnh màn nhắc tên đồng loạt của Dế Choắt, rap Việt đã và đang sóng gió vì bài diss (công kích) của Minh Lai. Mới nhất là Blacka, á quân Rap Việt mùa 3, bị công kích trong bản rap của nhóm rapper trẻ.

Trước khi Minh Lai lên nhạc công kích, rap Việt xảy ra biến cố lớn hậu chương trình When I Say Hip. Chính Minh Lai là một phần của tranh cãi, khi nam rapper được mời tới When I Say Hip nhưng đột ngột thông báo hủy show. Sau đó, ban tổ chức (BTC) chương trình này ra nhạc công kích nhóm rapper, với nhiều chi tiết ẩn ý được cho nhắm đến Minh Lai.

Thủ lĩnh tổ đội Under The Hood tung nhạc để đáp trả ngược lại BTC show. Giữa cơn đỉnh điểm tranh cãi, Minh Lai thông báo xóa nhạc, rút khỏi trận chiến vì đã làm ảnh hưởng nhiều thứ, đặc biệt là gia đình của người bị nam rapper công kích.

Một năm qua, rap Việt hỗn loạn vì quá nhiều biến cố xảy ra. Đặc sản năm xưa của rap, các trận beef (đấu tố nhau bằng âm nhạc), quay trở lại. Khởi đầu bằng màn công kích của nhóm rapper Dangrangto, Rocky CDE, tạo nên tranh cãi dữ dội và kéo dài đến tận hiện tại vẫn chưa hạ nhiệt.

Tiếp đó, rap Việt bấn loạn vì trận đấu bất ngờ giữa Thành Draw và 16 Typh. Hai rapper này vốn thân thiết nhau, cùng trưởng thành từ sân chơi Rap Việt mùa một. Thành Draw lên nhạc diss 16 Typh, những tưởng là chiêu trò truyền thông, song đây là màn công kích thật sự. Tiếp đó, nhiều chi tiết Thành Draw tiết lộ về 16 Typh gây bão cộng đồng mạng.

Rap Việt còn nóng lên vì cuộc đấu tay đôi giữa ICD và Richchoi. Những quán quân, á quân King of Rap không ngần ngại dùng nhạc để bêu xấu nhau, kéo dài bằng một chuỗi nhạc diss. Đúng thời điểm đó, Dế Choắt "tả xung hữu đột", lên tiếng thách thức về một cuộc chiến và càng đổ dầu vào ngọn lửa đang sôi sục.

Giới rap chìm sâu vào tranh cãi, văn hóa underground trỗi dậy, cũng tương đồng chuyện nhạc rap giảm sức ảnh hưởng trên thị trường đại chúng. Cũng trong một năm qua, game show Rap Việt không còn duy trì sức hút. Nhiều rapper chuyển hướng sự nghiệp, không còn tạo ra sản phẩm thuần rap. Nhạc rap có sức ảnh hưởng trên thị trường ngày càng ít.

Rap đi xuống, trong khi các dòng nhạc truyền thống của Vpop trỗi dậy. Game show Rap Việt cũng không còn "hô mưa gọi gió", mà bị đè bẹp vì các sân chơi của ca sĩ như Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai. Những rapper hot của rap Việt không còn đứng ở "headline" của các chương trình biểu diễn âm nhạc, mà thay bằng sự áp đảo của các ca sĩ.