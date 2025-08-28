Dù có nhiều ngôi sao thể thao nên duyên với giới giải trí, song trong nhiều năm qua, David - Victoria Beckham gần như "độc chiếm" ngôi vị cặp đôi quyền lực, có tầm ảnh hưởng, khối tài sản khủng nhất. Nhưng giờ đây, ngôi vị của họ bị lung lay dữ dội khi Taylor Swift và Travis Kelce sắp về chung 1 nhà.

Thành tích âm nhạc: Taylor cho Victoria "hít khói"

Victoria Beckham là thành viên nhóm nhạc Spice Girls đình đám thập niên 1990. Spice Girls là "cú nổ" của làng giải trí Anh lúc đó, đến tận bây giờ vẫn là 1 biểu tượng khó thay thế. Victoria Beckham đặc biệt được yêu thích với hình tượng sang chảnh, quyến rũ, đậm chất thời trang. Về mặt thành tích, bà xã David Beckham có 4 giải Billboard Music Awards với Spice Girls, 3 giải American Music Awards.

Victoria Beckham (váy ren đen) cùng Spice Girls là biểu tượng âm nhạc của nước Anh

Tuy nhiên, điều này không thể so sánh được với Taylor Swift. Nữ ca sĩ là tỷ phú tự thân chỉ nhờ âm nhạc, bán được tổng 114 triệu đơn vị album trên toàn thế giới, có sức sáng tạo và năng lực làm việc khủng đến nỗi được gọi là "ngành công nghiệp âm nhạc". Bảng vàng thành tích của cô gồm có 14 giải Grammy, 30 giải MTV Video Music Awards, 49 giải Billboard Music Awards, 40 giải American Music Awards, 12 giải Country Music Awards. Cô còn có những chuyến lưu diễn phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu trong lịch sử, như The Eras Tour.

Nhưng cũng phải nói thêm rằng khoảng thời gian hoạt động âm nhạc của Taylor Swift (19 năm) dài hơn đáng kể so với bà Becks (khoảng 10 năm).

Taylor Swift là tỷ phú tự thân nhờ âm nhạc

Thành tích thể thao: Cuộc so kè gay cấn của Travis và David

David Beckham là 1 trong những huyền thoại của bóng đá Anh. Anh từng ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy và đội tuyển Anh. Ông bố 4 con có 115 trận đấu cho ĐT Anh, Á quân Ballon d'Or, 1 giải Cầu thủ Anh của năm. Sau khi giải nghệ, David Beckham vẫn là hình mẫu được hàng ngàn cầu thủ trẻ hướng đến.

David Beckham cùng chiếc áo số 7 huyền thoại

Trong bộ môn bóng bầu dục, Travis Kelce được xem là huyền thoại sống của NFL (giải nhà nghề Mỹ). Chồng sắp cưới của Taylor Swift là 1 trong những hậu vệ cánh (tight end) vĩ đại nhất của NFL. Anh đã giành 3 chức vô địch Super Bowl, lập kỷ lục 7 mùa giải liên tiếp có hơn 1.000 yard nhận bóng và là một phần không thể thiếu của "triều đại" Kansas City Chiefs. Về giải thưởng cá nhân, anh có 10 lần nhận Pro Bowl, 4 lần All-Pro đội 1. Travis Kelce hiện là hậu vệ cánh được trả lương cao nhất NFL, ký hợp đồng gia hạn hai năm với đội Kansas City Chief trị giá 34,5 triệu USD (909 tỷ đồng).

Travis Kelce được xem là huyền thoại sống của NFL

Khối tài sản và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội: Taylor - Travis "ăn đứt" David - Victoria

Taylor Swift là tỷ phú tự thân, còn Travis Kelce dù nghèo hơn mèo cưng của cô nhưng cũng là cầu thủ triệu phú. Khi về chung nhà, khối tài sản ròng của Taylor Swift - Travis Kelce lên đến khoảng 1,7 tỷ USD (khoảng 44.828 tỷ đồng). Con số này bỏ xa 450 triệu USD (khoảng 11.886 tỷ đồng) của ông bà Becks.

Tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội của Taylor - Travis cũng không vừa khi sở hữu đến 286,9 triệu người theo dõi trên Instagram và 95 triệu người theo dõi trên X. Lượng người theo dõi của David - Victoria thấp hơn hẳn với 121,2 triệu trên Instagram và 10 triệu trên TikTok.

Như vậy, David - Victoria Beckham là một biểu tượng của sự sang trọng, quyền lực và cuộc sống hôn nhân kiểu mẫu. Họ là những người tiên phong trong việc biến các ngôi sao thể thao và giải trí thành thương hiệu toàn cầu.

Taylor Swift - Travis Kelce đại diện cho sức mạnh văn hóa đại chúng của thế kỷ 21. Sự kết hợp của họ không chỉ thống trị truyền thông mà còn cho thấy tầm ảnh hưởng của một cặp đôi có thể lan tỏa từ âm nhạc, giải trí đến cả lĩnh vực thể thao. Mặc dù Beckham là biểu tượng, Taylor Swift và Travis Kelce có tầm ảnh hưởng rộng lớn và mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong kỷ nguyên mạng xã hội, khi mọi động thái của họ đều tạo ra hiệu ứng trên toàn cầu.

Vợ chồng Beckham đi tiên phong trong việc biến các ngôi sao thể thao và giải trí thành thương hiệu toàn cầu

Taylor Swift - Travis Kelce đại diện cho sức mạnh văn hóa đại chúng của thế kỷ 21





