Để an toàn khi đi cắm trại hay du lịch trong ngày nghỉ lễ, đừng quên mang những vật dụng này!

Khi đi cắm trại cần mang thuốc và chính xác là những loại thuốc sau đây, dành cho cả người không mắc bệnh mãn tính lẫn người đang có bệnh mãn tính trong người:

- Thuốc chống say tàu xe, máy bay: Trong quá trình di chuyển đến địa điểm cắm trại, để giảm bớt cảm giác nôn nao cũng như phòng chống say tàu xe, máy bay thì bạn cần chuẩn bị nhóm thuốc này. - Thuốc điều trị tiêu chảy: Những vấn đề do thực phẩm gây ra xuất hiện khá phổ biến khi đi du lịch nói chung và cắm trại nói riêng, nhất là khi bạn trải nghiệm các món ăn độc đáo ở các vùng khác nơi mình sinh sống.

- Thuốc kháng histamin điều trị dị ứng: Khi đi cắm trại, hoạt động nhiều ngoài trời, bạn có thể gặp phải sự thay đổi thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm nên nguy cơ dị ứng khá cao, cần thiết phải chuẩn bị loại thuốc này.

- Thuốc cảm, sổ mũi, hạ sốt: Thay đổi điều kiện thời tiết, múi giờ hoặc mệt mỏi trong chuyến đi cắm trại khiến cơ thể dễ mắc phải các triệu chứng cảm sốt, đau nhức. Thế nên các loại thuốc chữa cảm, sổ mũi, hạ sốt luôn cần được mang trước mỗi chuyến đi.

- Thuốc nhuận tràng: Thói quen ăn uống cũng như việc ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau tại nơi bạn đến cắm trại có thể gây ra tình trạng táo bón. Đây là tình trạng rất phổ biến khi chúng ta đi du lịch nói chung. Do đó, mang theo các thuốc giúp nhuận tràng hay những loại thuốc làm mềm phân là điều rất cần thiết.

- Thuốc mỡ, kem bôi ngoài da chống nấm: Trải nghiệm cắm trại có nhiều lý thú nhưng việc ăn ngủ trong lều trại, khoảng cách tiếp xúc rất gần với mặt đất, nhất là ở những khu rừng có khí hậu ấm áp, ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho nấm da phát triển, điển hình là nấm da chân. Do đó hãy chuẩn bị những tuýp thuốc kháng nấm bên mình trước khi đi cắm trại nhé!

- Thuốc sát trùng: Trong quá trình dựng lều trại, hoạt động đi camping, bạn có thể gặp phải trầy xước da, cắt vào tay chân... Vết thương hở cần được sát trùng để tránh nhiễm trùng nên hãy nhớ mang một loại thuốc sát trùng cho vết thương hở khi đi cắm trại.

- Thuốc chống côn trùng đốt, chống ngứa: Đi cắm trại, bạn dễ bị những loài côn trùng không mời mà tới tấn công bất cứ lúc nào nên bôi loại thuốc này lên da trước khi vui chơi sẽ giảm thiểu tối đa những rủi ro không đáng có.