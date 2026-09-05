Chuyện gì đang xảy ra giữa Song Hye Kyo - Shin Min Ah?

Sáng 5/9, tờ Xportsnews cho hay, Shin Min Ah vừa chia sẻ lên trang cá nhân đoạn video được ghi lại trong hậu trường 1 buổi chụp hình. Trong đoạn clip mới được công bố, nữ minh tinh Hometown Cha-Cha-Cha diện chiếc áo sơ mi giản dị, để mái tóc đen dài, bồng bềnh tự nhiên.

Không cần tới bất kỳ công cụ chỉnh sửa nào, nhan sắc của Shin Min Ah vẫn đủ sức làm xiêu lòng bất cứ ai ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Diện trang phục giản dị, người đẹp sinh năm 1984 vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ khí chất đài các nhưng không kém phần trong trẻo, thuần khiết. Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên cùng góc nghiêng cũng góp phần giúp Shin Min Ah khoe trọn được đường nét gương mặt thanh tú và sống mũi cao thẳng đầy cuốn hút. Chẳng cần phụ kiện cầu kỳ hay lối trang điểm kỹ càng, mỹ nhân Hometown Cha-Cha-Cha vẫn đẹp bừng sáng trong từng khung hình, đồng thời chứng minh được vẻ đẹp không tuổi cùng thần thái chuẩn minh tinh hạng A của bản thân trước ống kính máy quay.

Đặc biệt, Song Hye Kyo cũng sốc visual khi được chiêm ngưỡng màn khoe sắc đầy ấn tượng của Shin Min Ah trong hậu trường mới đây. Cụ thể, không lâu sau khi Shin Min Ah công bố đoạn clip hậu trường, nữ minh tinh họ Song đã nhấn thích lia lịa, cho thấy cô cũng trầm trồ, bị choáng ngợp mạnh trước nhan sắc của đàn em như thế nào.

Cũng từ đây, mối quan hệ giữa 2 nữ thần đình đám của làng giải trí Hàn bỗng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á. Được biết, do Song Hye Kyo - Shin Min Ah chưa từng hợp tác với nhau trong quá khứ nên màn tương tác “thả tim” mới đây mới khiến dân mạng tò mò, dậy sóng tới như vậy.

Shin Min Ah đẹp ná thở trong hậu trường của 1 buổi ghi hình. Nguồn: IGNV

Góc nghiêng giúp nữ diễn viên họ Shin khoe trọn những đường nét hoàn hảo, cuốt hút trên gương mặt, làm cho người xem khó lòng rời mắt. Ảnh: IGNV

Nụ cười rạng rỡ của Shin Min Ah khiến fan “tan chảy”. Nhìn diện mạo Shin Min Ah ở thời điểm hiện tại chẳng ai nghĩ cô đã bước sang tuổi 42. Ảnh: IGNV

Song Hye Kyo vội nhấn like cho bài đăng mới của Shin Min Ah. Ảnh: Naver

Mối quan hệ giữa Song Hye Kyo - Shin Min Ah gây tò mò. Ảnh: Nate

Ngay lập tức, truyền thông Hàn đã nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu về mối quan hệ của Song Hye Kyo - Shin Min Ah và phát hiện ra rằng thì ra 2 ngôi sao đã follow với nhau từ rất lâu trước đó. Trên mạng xã hội, họ thỉnh thoảng cũng nhấn like các bài đăng ghi lại hoạt động của đối phương. Còn nhớ cách đây 3 năm khi Shin Min Ah tung bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 39, mỹ nhân họ Song cũng vào thả tim mỏi tay cho đàn em.

Chính từ những màn tương tác như vậy mà người hâm mộ khắp nơi hiện đang hy vọng sẽ sớm được chứng kiến màn hợp tác trên màn ảnh giữa Song Hye Kyo - Shin Min Ah trong tương lai không xa.

Hóa ra Song Hye Kyo - Shin Min Ah đã theo dõi nhau trên MXH từ lâu, còn thỉnh thoảng nhấn like cho bài đăng của đối phương. Ảnh: X

Shin Min Ah sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Cô có gương mặt đẹp, đôi mắt cười và má lúm duyên dáng. Từ năm 14 tuổi, Shin Min Ah với thân hình chuẩn như siêu mẫu đã tham gia đóng quảng cáo và MV ca nhạc cho các nam ca sĩ nổi tiếng.

Nhờ thành công của các bộ phim hài tình cảm như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Arang Sử Đạo Truyện, My Love, My Bride, Hometown Cha-Cha-Cha... giờ đây Shin Min Ah được mệnh danh là “nữ hoàng phim rom-com” xứ Hàn.

Nữ diễn viên họ Shin gặt hái được vô số thành công trong các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: X

Trong khi đó, Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.