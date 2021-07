Đẩy lùi bệnh trĩ tại nhà bằng những biện pháp đơn giản

Bệnh trĩ hiện nay xảy ra khá phổ biến, do sự dãn quá mức của các đám rối tĩnh mạch trĩ (hay sự phình tĩnh mạch) ở mô xung quanh hậu môn. Ở trạng thái bình thường, các mô này giúp kiểm soát phân thải ra. Khi các mô này phồng lên do sưng hoặc viêm sẽ gây ra bệnh trĩ. Do bệnh xảy ra ở vị trí nhạy cảm, nên người bệnh thường âm thầm chịu đựng. Càng để lâu bệnh sẽ diễn tiến ngày một nặng hơn, khó chữa hơn và sẽ tốn kém nhiều chi phí.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin hữu ích giúp người bệnh trĩ ở phòng tránh bệnh ở giai đoạn sớm bằng những phương pháp đơn giản, áp dụng được ngay tại nhà.

Điều trị bệnh trĩ tại nhà bằng cách bổ sung thực phẩm giàu chất xơ

Để điều trị bệnh trĩ tại nhà người bệnh trĩ nên bổ sung khoảng 25-30 gram chất xơ mỗi ngày từ thực phẩm. Tuy nhiên nếu cơ thể chưa quen với lượng chất xơ này có thể sẽ gây đầy hơi và chướng bụng. Vì vậy bạn có thể tăng dần lượng chất xơ mỗi ngày một ít vào bữa ăn. Ngoài ra nước là yếu tố vô cùng quan trọng để phòng ngừa táo bón. Dưới đây là một số thực phẩm giàu chất xơ.

Các loại đậu: Đậu lăng, đậu hà lan, đậu nành, đậu phộng, đậu gà,…

Các loại ngũ cốc: Bột mì nguyên cám, lúa mạch, ngô, hạt quinoa (hạt diêm mạch), gạo lứt, lúa mạch đen nguyên hạt và yến mạch.

Bông cải xanh và các loại rau họ cải: Bông cải xanh, súp lơ trắng, cải Brussels (cải bắp tí hon), rau arugula (xà lách rocket), cải ngọt, cải xoăn, củ cải, bắp cải,…Rau là một trong những loại thực phẩm giàu chất xơ, không chỉ hỗ trợ điều trị bệnh trĩ tại nhà mà còn có tác dụng chống oxy hóa và phòng tránh ung thư.

Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón

Uống đủ nước

Uống đủ nước sẽ giúp cho phân mềm, dễ đi vệ sinh hơn. Nhu cầu nước của một người bình thường dao động trong khoảng từ 1.5-2 lít. Cách tốt nhất để cung cấp đủ nước cho cơ thể là uống nước ngay mỗi khi cơ thể cảm thấy khát.

Đi vệ sinh đúng cách, đúng giờ

Nên đi vệ sinh mỗi ngày

Việc đi vệ sinh mỗi ngày sẽ giúp cho cơ thể tập được phản xạ, giúp việc bài tiết chất thải diễn ra thường xuyên và đều đặn hơn.

Nên đi vệ sinh vào một khung giờ cố định

Nên tập thói quen đi vệ sinh vào một khung giờ cố định. Nên ưu tiên buổi sáng sớm hoặc trước khi đi ngủ, đây là những khung giờ mà cơ thể và tinh thần thư thái, giúp việc đi vệ sinh trở nên dễ dàng hơn.

Thay đổi tư thế khi đi vệ sinh

Sử dụng ghế kê cao chân đối với tư thế ngồi bệt: Những người thường xuyên sử dụng bồn vệ sinh, nên sử dụng thêm 1 chiếc ghế thấp để kê chân, giúp cho phần ống hậu môn không bị thắt nút, chèn ép. Đây cũng là một cách điều trị bệnh trĩ tại nhà mà bạn nên áp dụng.

Đi vệ sinh đúng cách góp phần cải thiện bệnh trĩ.

Ngâm hậu môn vào nước ấm

Một trong những biện pháp hữu hiệu và đơn giản nhất để giảm bớt sự khó chịu, đau rát do bệnh trĩ là ngâm vùng hậu môn trong nước ấm khoảng 10 – 15 phút, thực hiện nhiều lần trong ngày.

Chườm lạnh

Đây là một biện pháp điều trị bệnh trĩ tại nhà hữu hiệu mà bạn có thể dễ dàng áp dụng.

Sử dụng một túi nước đá lạnh chườm vào vùng hậu môn nhiều lần mỗi ngày sẽ giúp bệnh nhân xoa dịu bớt cơn đau và làm giảm sự sưng tấy của các búi trĩ. Ngoài ra, bệnh nhân có thể sử dụng một chiếc gối hoặc đệm mềm để kê khi ngồi.

Chườm túi đá vào hậu môn giúp giảm đau và sưng tấy.

Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên

Đối với những bệnh nhân bị bệnh trĩ, nên tập những môn thể thao nhẹ nhàng, không yêu cầu phải gồng cơ bụng, nín thở hoặc gây nhiều áp lực lên vùng hậu môn – trực tràng. Một số bài tập phù hợp như: Đi bộ, tập yoga, bơi lội,…

Điều trị triệu chứng bệnh trĩ tại nhà bằng kem bôi Procto3

Bên cạnh thuốc uống, kem bôi trĩ được nhiều người tin dùng để giảm các triệu chứng bệnh trĩ, giúp cải thiện tình trạng bệnh. Kem bôi trĩ dễ dùng, tiện lợi và mang lại hiệu quả cao.

Nếu trước đây người bệnh phải sống chung với các cơn đau do trĩ, đối diện với tình trạng chảy máu khi đi ngoài, thì kem bôi điều trị các triệu chứng bệnh trĩ – sản phẩm Procto3 sẽ giúp bệnh nhân xua tan nỗi ám ảnh về trĩ như tình trạng ngứa ngáy, nóng rát, nhờ các thành phần chiết xuất tự nhiên, lành tính và an toàn.

Vì sao nên chọn kem bôi điều trị các triệu chứng bệnh trĩ, sản phẩm Procto3?

Chỉ định

Procto3 là kem bôi được chỉ định để điều trị tại chỗ các triệu chứng ngứa ngáy, nóng rát của bệnh trĩ; Bao gồm cả trĩ nội và trĩ ngoại.

Trong quá trình sử dụng kem bôi điều trị các triệu chứng bệnh trĩ Procto3, người bệnh cần duy trì một chế độ ăn uống khoa học, chú trọng cung cấp thực phẩm giàu chất xơ, tập luyện đều đặn, tránh ngồi lâu một chỗ và làm việc nặng, tránh để xảy ra tình trạng táo bón, rặn khi đi tiêu và giữ vệ sinh vùng hậu môn để tránh viêm nhiễm.

Tác giả: DS.Của Trần, Mỹ Trinh

