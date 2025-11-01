Không ít người tin rằng, càng làm “chuyện ấy” thường xuyên thì mối quan hệ sẽ càng hạnh phúc. Thế nhưng, một nghiên cứu từ Đại học Toronto (Canada) đã đưa ra một kết luận hoàn toàn khác. Theo đó, một lần mỗi tuần chính là tần suất làm "chuyện ấy" lý tưởng để các cặp đôi duy trì hạnh phúc lâu dài.

Tần suất làm “chuyện ấy” lý tưởng

Một lần mỗi tuần chính là tần suất làm "chuyện ấy" lý tưởng để các cặp đôi duy trì hạnh phúc lâu dài (Ảnh minh họa).

Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ tâm lý Amy Muise dẫn đầu đã phân tích mối liên hệ giữa tần suất quan hệ và mức độ hạnh phúc của hơn 30.000 người Mỹ. Kết quả cho thấy, những cặp đôi làm “chuyện ấy” một lần mỗi tuần có chỉ số hài lòng, hạnh phúc và gắn bó cao nhất.

Bất ngờ hơn, việc ân ái thường xuyên hơn mức này không khiến các cặp đôi hạnh phúc hơn, trong khi ít hơn lại khiến sự gắn kết giữa các cặp đôi suy giảm.

“Một lần mỗi tuần là con số hợp lý vì hầu hết mọi người đều cảm thấy đó vẫn là tần suất ‘đều đặn’ và mang tính kết nối”, tiến sĩ Muise nhận định.

Kết quả này không phụ thuộc vào giới tính, độ tuổi hay thời gian gắn bó. Điều đó có nghĩa là dù mới yêu hay đã bên nhau nhiều năm, dù còn trẻ hay đã trung niên, tần suất lý tưởng ấy vẫn giữ nguyên.

Như vậy, bí quyết của một mối quan hệ viên mãn không nằm ở tần suất quá cao mà ở sự đều đặn, trân trọng và kết nối cảm xúc thực sự. Một lần mỗi tuần là tần suất vừa đủ để duy trì đam mê, vừa đủ để nuôi dưỡng tình yêu. Đó cũng chính là nhịp điệu lý tưởng cho hạnh phúc đôi lứa trong cuộc sống hiện đại.

Đặt “chuyện ấy” và tiền bạc lên bàn cân

"Chuyện ấy" có thể tác động tích cực tới hạnh phúc của mỗi cá nhân (Ảnh minh họa).

Nghiên cứu cũng so sánh tác động của tiền bạc và tần suất “chuyện ấy” đến hạnh phúc cá nhân. Và kết quả thật bất ngờ. Sự thân mật thể xác thường xuyên có ảnh hưởng tích cực đến niềm vui, sự thỏa mãn còn mạnh hơn là mức độ giàu có.

Tiến sĩ Helen Fisher, nhà nhân chủng học nổi tiếng của Viện nghiên cứu Kinsey (Mỹ), cho biết việc duy trì làm “chuyện ấy” mỗi tuần không chỉ giúp các cặp đôi hài lòng hơn trong tình cảm mà còn mang lại lợi ích sinh học rõ rệt.

“Mỗi lần gần gũi đều kích hoạt ba hệ thống trong não: testosterone giúp duy trì ham muốn, dopamine tạo cảm giác yêu đương lãng mạn và oxytocin tạo ra cảm giác gắn bó sâu sắc”, tiến sĩ Fisher giải thích.

Chính sự kết hợp giữa sinh lý và cảm xúc ấy khiến chuyện chăn gối trở thành một liều thuốc tự nhiên giúp con người thấy hạnh phúc, giảm căng thẳng và củng cố tình cảm.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, việc ép buộc hay cố gắng tăng tần suất không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả.

Tiến sĩ Gail Saltz, bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện NewYork-Presbyterian (Mỹ), cho biết một điều mà nghiên cứu không đề cập đến là liệu những người quan hệ tình dục ít hơn có hạnh phúc hơn nếu họ tăng tần suất quan hệ tình dục hay không.

Tuy nhiên, với những cặp đôi quá bận rộn, tiến sĩ Fisher khuyên nên chủ động sắp xếp thời gian cho “chuyện ấy”.

“Nếu cuộc sống quá bận rộn khiến bạn khó duy trì việc gần gũi đều đặn mỗi tuần, hãy chủ động sắp xếp thời gian và coi đó như một lịch hẹn quan trọng trong tuần”, tiến sĩ Fisher nhắn nhủ.