Mới đây, một đoạn clip hậu trường của dự án Tỏa Sáng Như Cô Ấy (Shine Like Her) được lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên chính bước ra phố đêm trong outfit blazer dáng dài, quần ngắn và tất mỏng. Ánh đèn thành phố quệt qua tạo nên lớp “filter” tự nhiên, khiến netizen đồng loạt thả tim và bàn tán: “Đây là người thật hay là AI vậy?”.

Đoạn video chỉ vài giây nhưng đủ ngay lập tức viral trên mạng xã hội. Thân hình thanh mảnh với vòng eo nhỏ đến mức được ví như tờ A4, đôi chân dài thẳng tắp và bờ vai ngang gợi cảm của Tần Lam giúp tổng thể trang phục trở nên vừa thanh lịch vừa có điểm nhấn.

Không phải kiểu khoe dáng phô trương, vẻ đẹp trong clip là thứ thần thái khó lẫn: Bước đi tiết chế, cằm hơi kiêu hãnh, ánh nhìn điềm tĩnh, mọi chi tiết đều như đã được “dựng” bằng trí tuệ nhân tạo, trong khi thực tế lại là một cú lia máy chớp nhoáng ở hậu trường.

Khi biết đến tuổi của Tần Lam nhiều người càng phải xuýt xoa hơn bởi nay người đẹp đã 46 tuổi. Nhiều người ngay lập tức bình luận: “Trời ơi, đây là vóc dáng của người 46 tuổi sao, tuổi 25 cảm thấy xấu hổ quá”.

Hiểu được thế mạnh cơ thể của mình, Tần Lam thường trung thanh với những bộ đồ tôn dáng mà vẫn đủ sự mạnh mẽ và tinh tế. Cách lên đồ này khiến tỷ lệ cơ thể được kéo dài tối đa, tạo cảm giác đôi chân “vô tận” ngay cả khi góc quay không ưu ái.

Không chỉ nhờ ngoại hình, hào quang của Tần Lam còn đến từ bề dày vai diễn. Từ Phú Sát Hoàng hậu thanh cao trong Diên Hi Công Lược đến những nhân vật nữ hiện đại, tự chủ ở dòng phim đô thị, cô luôn ưu tiên kiểu phụ nữ có chiều sâu nội tâm.

Chính vì vậy, khi Tỏa Sáng Như Cô Ấy bước vào giai đoạn ghi hình, kỳ vọng càng lớn: Một câu chuyện về người phụ nữ đi qua nhiều biến cố nhưng vẫn giữ được phẩm giá, lại do một “nữ thần không tuổi” gánh vai tạo nên sức hấp dẫn truyền thông gần như là điều tất yếu.

Đoạn clip hậu trường lần này vì thế giống như lời “nhá hàng” giàu sức gợi, phác họa tinh thần tác phẩm: Tươi sáng mà không nông, kiêu hãnh nhưng không khoa trương.

Ở tuổi gần 50, Tần Lam vẫn là ngôi sao chăm chỉ của showbiz. Cô xuất hiện đều đặn ở các sự kiện thời trang, hợp tác với loạt thương hiệu lớn, song luôn biết điểm dừng, không chạy theo trào lưu khoe mẽ, cũng không cố tạo tranh cãi.

Trong kỷ nguyên mà AI có thể vẽ nên bất kỳ vẻ đẹp nào, hình ảnh từ hậu trường phim nhắc chúng ta rằng sự chỉn chu và kỷ luật ở đời thực vẫn là thứ không thuật toán nào giả lập trọn vẹn.