Sáng 13/4, truyền thông xứ Trung lần đầu công khai những hình ảnh rõ mặt của Kimi - con trai đầu lòng nhà cặp đôi Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi kể từ sau khi cậu đột ngột rời khỏi showbiz hồi năm 2015. Được biết, Kimi hiện đã bước sang tuổi 17, những tấm hình nói trên được đăng tải trên website của ngôi trường nơi cậu đang theo học. Còn nhớ kể từ năm 2015, Lâm Chí Dĩnh giấu kín như bưng diện mạo Kimi, toàn đăng ảnh từ phía sau hoặc hình gương mặt con trai sau khi đã che chắn kĩ càng bằng icon.

Trong loạt ảnh vừa được công bố rộng rãi, Kimi gây chú ý với diện mạo khác xa hồi nhỏ. Dễ dàng nhận ra Kimi trông giống mẹ hơn, thậm chí, có ý kiến còn nhận xét, cậu thiếu niên sinh năm 2009 gần như không thừa hưởng bất cứ nét nào từ ông bố điển trai. Khoác lên mình bộ đồ thể thao năng động, Kimi cũng toát ra vibe khác hẳn so với vẻ đáng yêu búng ra sữa hồi còn “làm mưa làm gió” trong chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế cách đây 14 năm. Bên cạnh đó, quý tử nhà Lâm Chí Dĩnh cũng gây xôn xao với chiều cao gần 1m85 ở tuổi 17. Sự thay đổi đến mức khó tin của Kimi so với ngày thơ bé đã khiến nhiều khán giả không tin nổi vào mắt mình.

Chủ đề liên quan tới diện mạo hiện tại của Kimi đã thổi tung mạng xã hội xứ Trung, trong nháy mắt leo thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hot search Weibo hạng mục giải trí. Điều này cho thấy cậu thiếu niên 17 tuổi vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng sau hơn 10 năm rời khỏi show Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế.

Kimi đặc biệt yêu thích bộ môn cầu lông. Ảnh: 163

Trước đó vào tháng 6 năm ngoái, Kimi cũng từng gây bàn tán khắp cõi mạng với ngoại hình ở tuổi 16 trong lần tới xem concert ở Malaysia của bố mình. Tuy nhiên, khi ấy con trai đầu lòng nhà Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi vẫn còn đeo khẩu trang nên công chúng vẫn chưa có được cái nhìn rõ nét về diện mạo thật sự của cậu.

Theo khán giả đi xem concert vào thời điểm đó, Kimi có ngoại hình rất nổi bật khi đeo khẩu trang, đồng thời gây ấn tượng mạnh với chiều cao vượt trội ngay khi còn đang học cấp 3. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều cư dân mạng nhận xét Kimi lúc đeo khẩu trang trông giống Cha Eun Woo, cũng có người khen cậu thiếu niên sinh năm 2009 na ná Dịch Dương Thiên Tỉ. Thế nhưng đến nay, khi con trai Lâm Chí Dĩnh chính thức lộ hoàn toàn gương mặt thật đằng sau lớp khẩu trang, nhiều khán giả lại có những đánh giá khác hẳn so với trước đây.

Kimi sinh năm 2009, từng được xem là quý tử nhà sao bí ẩn nhất showbiz Hoa ngữ. Sau khi tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung, cậu trở thành sao nhí được săn đón ở Cbiz, nhận mức thù lao lên đến 150.000 NDT (khoảng 525 triệu đồng). Sức hút của Kimi thời điểm đó còn khiến Lâm Chí Dĩnh bị lu mờ.

Tuy nhiên, Kimi không thoải mái với việc bị ghi hình và xuất hiện trước đám đông. Năm 2015, sau khi hoàn thành bản điện ảnh của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, vợ chồng Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi không còn để Kimi xuất hiện trước truyền thông. Trong hơn 10 năm qua, tài tử họ Lâm cũng không còn công khai bất kỳ hình ảnh rõ mặt nào của cậu con trai đầu lòng. Cũng vì điều này mà Kimi từng có khoảng thời gian dính tin đồn dậy thì thất bại. Theo đó, 1 bộ phận netizen cho rằng Kimi chỉ vượt trội về chiều cao nhưng lại lép vế khoản nhan sắc. Và lý do khiến quý tử nhà Lâm Chí Dĩnh chẳng dám lộ mặt là vì lớn lên trở nên kém sắc, không thừa hưởng được bất kỳ nét đẹp nào từ ông bố tài tử.

Trước những lời bàn tán tiêu cực từ dư luận về ngoại hình khi lớn của Kimi, bà xã Lâm Chí Dĩnh đã phải lên tiếng. Theo người mẫu Trần Nhược Nghi, vợ chồng cô không cấm cản Kimi xuất hiện trước công chúng hay đăng ảnh rõ mặt lên mạng xã hội. Việc Kimi không lộ diện 10 năm qua cũng chẳng phải vì con trai lớn lên xấu xí như dân tình bàn tán mà là do Kimi không muốn. Trần Nhược Nghi chia sẻ con trai cô có tính cách hướng nội, dễ ngượng ngùng khác hẳn với 2 em trai. Để con thoải mái phát triển, vợ chồng cô cũng không ép buộc Kimi phải công khai diện mạo. Cô cũng hy vọng công chúng không gây áp lực, đồn đoán tiêu cực về Kimi.

Phải tới tận ngày hôm nay, loạt hình cận mặt hiếm hoi của Kimi mới lộ ra 1 cách nhỏ giọt trên mạng.