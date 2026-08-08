Đây là mẹ đơn thân đáng gờm của Vbiz, sắc vóc U46 không ai so nổi

Ở tuổi 45, Hiền Thục vẫn nhận được nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây ấn tượng khi chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến du lịch tại Anh. Diện áo len đỏ kết hợp quần jeans theo phong cách năng động, giọng ca Nhật ký của mẹ nổi bật giữa khung cảnh London và nhận nhiều lời khen về nhan sắc.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Hiền Thục vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng, trẻ trung. Không cần trang phục cầu kỳ hay cách tạo dáng quá kiểu cách, nữ ca sĩ vẫn thu hút nhờ vóc dáng cân đối, gương mặt rạng rỡ và thần thái tươi tắn.

Ở tuổi 45, ca sĩ Hiền Thục khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Ảnh: FBNV

Loạt ảnh check-in tại Anh của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Ảnh: FBNV

Hiền Thục từng chia sẻ cô dành khoảng 3-4 tiếng mỗi ngày cho việc làm đẹp, chăm sóc da và tập luyện để duy trì vóc dáng. Tuy nhiên, theo nữ ca sĩ, yếu tố quan trọng không kém để giữ vẻ ngoài tươi trẻ là tinh thần lạc quan, yêu đời và duy trì lối sống tích cực.

Nữ ca sĩ cũng chú trọng chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Hiền Thục từng chia sẻ: "Một bữa ăn lành, không chỉ để khỏe, mà còn để sống tử tế hơn với môi trường. Sống xanh bắt đầu từ những điều giản dị như... một bát cơm rau củ đầy yêu thương".

Giọng ca 8x được nhận xét có vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ chú trọng chế độ ăn uống lành mạnh, ưu tiên những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ảnh: FBNV

Không chỉ gây chú ý về nhan sắc, câu chuyện đời tư của Hiền Thục cũng từng khiến công chúng quan tâm. Nữ ca sĩ trở thành mẹ đơn thân khi mới 21 tuổi và một mình nuôi con gái Gia Bảo. Đây từng là giai đoạn không dễ dàng với nữ ca sĩ khi cô phải vừa chăm con, vừa duy trì hoạt động nghệ thuật.

Trong những năm qua, Hiền Thục dành nhiều thời gian đồng hành cùng con gái. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô luôn tôn trọng lựa chọn và quan điểm riêng của Gia Bảo, thay vì áp đặt suy nghĩ của mình lên con.

Hiện tại, cô không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước. Ảnh: FBNV

Hiền Thục sinh năm 1981. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ và từng là một trong những giọng ca được yêu thích của Vpop. Trong nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Nhật ký của mẹ, Yêu dấu theo gió bay, Điều em lo sợ... Bên cạnh giọng hát, ngoại hình trẻ trung cũng là một trong những điểm khiến Hiền Thục thường xuyên nhận được sự quan tâm.