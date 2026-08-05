Mẹ đơn thân là Phó viện trưởng được đại gia miền Tây U60 yêu say đắm: Chiều chuộng như "công chúa", đưa về quê ra mắt gia đình

Phi Thanh Vân sinh năm 1982, là một trong những gương mặt từng để lại nhiều dấu ấn trong làng giải trí Việt. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật, vóc dáng quyến rũ cùng phong cách cá tính. Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, Phi Thanh Vân đã trở thành cái tên quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang lớn, trước khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và tạo nên bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp.

Ở giai đoạn cuối những năm 2000, Phi Thanh Vân ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình và điện ảnh được đông đảo khán giả yêu thích như Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Long Ruồi, Trúng số... Với lối diễn tự nhiên, duyên dáng cùng khả năng hóa thân linh hoạt vào những nhân vật có màu sắc riêng, cô trở thành một trong những nữ diễn viên được chú ý của màn ảnh Việt thời điểm bấy giờ.

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực phim ảnh, Phi Thanh Vân còn phủ sóng trên nhiều chương trình truyền hình, gameshow và sự kiện giải trí. Tính cách thẳng thắn, hoạt ngôn cùng khả năng tạo không khí giúp cô luôn là nhân vật thu hút sự quan tâm mỗi lần xuất hiện.

Phi Thanh Vân là người mẫu, diễn viên cá tính và tạo loạt dấu ấn với những bộ phim đình đám

Làn da nâu từng làm nên thương hiệu của Phi Thanh Vân

Trái ngược với sự nghiệp khá rực rỡ, đường tình duyên của Phi Thanh Vân lại trải qua nhiều thăng trầm. Năm 2008, nữ diễn viên lên xe hoa với một doanh nhân người Pháp. Thời điểm ấy, cuộc hôn nhân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, tuy nhiên chỉ sau khoảng 4 năm chung sống, cả hai quyết định khép lại chuyện tình.

Đến năm 2014, Phi Thanh Vân một lần nữa tìm thấy hạnh phúc và tái hôn. Trong cuộc hôn nhân thứ hai, cô chào đón con trai đầu lòng. Những tưởng đây sẽ là bến đỗ viên mãn sau biến cố đầu tiên, nhưng cuộc sống hôn nhân tiếp tục không như mong đợi. Sau nhiều mâu thuẫn không thể dung hòa, Phi Thanh Vân và chồng cũ chính thức ly hôn vào năm 2017, khép lại ba năm gắn bó. Kể từ đó, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân, một mình chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Phi Thanh Vân khá lận đận trong tình duyên khi trải qua 2 lần đổ vỡ

Đến cuối năm 2024, Phi Thanh Vân bất ngờ công khai tình cảm với doanh nhân Trần Chí Phú, hơn cô 12 tuổi, quê Long An (nay là Tây Ninh). Anh là giám đốc công ty xây dựng, đồng thời sở hữu một nhà máy chế biến đá tại Lâm Đồng. Cả hai quen biết nhau thông qua công việc. Cả hai có khoảng một năm làm bạn trước khi chính thức tìm hiểu và yêu nhau.

Phi Thanh Vân cho biết cô và doanh nhân Trần Chí Phú có sự đồng điệu trong suy nghĩ, luôn dành cho nhau sự tin tưởng và xác định sẽ cùng nhau đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời. Dù chưa tổ chức hôn lễ, nữ diễn viên đã thoải mái gọi bạn trai là "ông xã" trong cuộc sống thường ngày.

Chia sẻ về người đàn ông của mình, cô từng bày tỏ: "Tôi biết mình đã chọn đúng người, đúng thời điểm. Ở bên anh, tôi cảm thấy mình đã có một gia đình thực sự. Anh là người đàn ông nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc, thân thiện, gần gũi với bạn bè và đặc biệt yêu tôi rất chân thành".

Phi Thanh Vân công khai bạn trai là doanh nhân hơn cô 12 tuổi

Không chỉ chiều chuộng Phi Thanh Vân như "công chúa", doanh nhân Trần Chí Phú còn ghi điểm khi xây dựng mối quan hệ thân thiết với con trai riêng của nữ diễn viên. Anh nhiều lần đồng hành cùng hai mẹ con trong các chuyến đi, đưa bé đi chơi, chuẩn bị quà tặng và chăm sóc cậu bé bằng sự ân cần. Chính cách đối xử chân thành ấy khiến Phi Thanh Vân nhiều lần bày tỏ cô cảm thấy mình và con trai đã tìm được một bờ vai đủ vững chãi để nương tựa.

Phi Thanh Vân còn cho biết cô nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ gia đình đối phương. Người đẹp tiết lộ bố mẹ, họ hàng của bạn trai đều quý mến, ủng hộ và hết lòng vun vén cho mối quan hệ của cả hai.

Cuối năm 2025, cư dân mạng bắt đầu đặt dấu hỏi khi Phi Thanh Vân gần như không còn chia sẻ hình ảnh hay nhắc đến bạn trai trên mạng xã hội như trước. Sự "im hơi lặng tiếng" của cặp đôi nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc mối quan hệ đang gặp trục trặc. Trước những bàn tán này, Phi Thanh Vân đã trực tiếp lên tiếng, khẳng định cả hai vẫn gắn bó và không hề xảy ra rạn nứt như những lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Phi Thanh Vân đã được bạn trai dắt về ra mắt gia đình

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phi Thanh Vân hiện không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Thay vào đó, cô tập trung phát triển công việc kinh doanh và đảm nhận vai trò mới.

Cuối năm 2024, cô được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông phía Nam. Đến tháng 6/2025, nữ diễn viên tiếp tục được trao quyết định giữ chức Phó viện trưởng Viện Văn hóa, Thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực.

Ở tuổi U45, Phi Thanh Vân vẫn khiến nhiều người bất ngờ với thân hình thon gọn. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tại phòng gym, theo đuổi chế độ sống lành mạnh cũng như cập nhật cuộc sống thường ngày, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào việc gìn giữ ngoại hình và phong độ sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Ở tuổi U45, Phi Thanh Vân vẫn chăm chỉ tập luyện, nâng cao sức khoẻ và chăm chút cho vóc dáng của mình

Ảnh: FBNV