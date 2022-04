Đây là lý do tại sao Tổng thống Joe Biden vừa lập tài khoản Tiktok

Tổng thống Joe Biden đã gần 80 tuổi nhưng ông khá sành điệu với thế giới mạng xã hội.

Biden đang quản lý tài khoản cá nhân và tài khoản POTUS của bản thân trên Twitter và Instagram. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 đang diễn ra, việc tổng thống Biden ra mắt tài khoản trên TikTok cũng là điều hợp lý.

Tuy nhiên theo The Verge, tài khoản TikTok của tổng thống Joe Biden sẽ không do chính Tổng thống điều hành. Thay vào đó, một nhóm phi lợi nhuận liên kết với Biden có tên là Building Back Together sẽ thay mặt ông vận hành tài khoản TikTok.

Nhóm đã ra mắt tài khoản TikTok vào hôm 6/4 vừa qua dưới tên @buildingbacktogether nhằm quảng bá rộng rãi các chính sách của Biden cho những người dùng trẻ sử dụng nền tảng Tiktok so với Instagram và Twitter. Video đầu tiên của tài khoản, được đặt thành bài hát ABBA "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)". Video tập trung giới thiệu những thành tựu của chính quyền Biden cho đến nay, bao gồm việc thông qua kế hoạch giải cứu Mỹ, Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng và Tối cao Tòa án đề cử Thẩm phán Ketanji Brown Jackson, người sẽ là phụ nữ da đen đầu tiên đảm nhiệm chức vụ thẩm phán.

Building Back Together được đặt tên theo một dự luật mà Biden đưa ra trước lễ nhậm chức của Biden vào năm 2021 có tên là Đạo luật Building Back Together. Đạo luật này cung cấp khung chính sách xã hội để đảm bảo không gia đình nào chi hơn 7% thu nhập cho việc chăm sóc trẻ em và hành động đó được thực hiện nhằm chống biến đổi khí hậu.

Tại sao Building Back Together lại ra mắt kênh Tiktok thay mặt cho Joe Biden?

Người phát ngôn của Building Back Together chia sẻ với The Verge rằng, mục tiêu của tài khoản TikTok này là tiếp cận với cơ sở người dùng trẻ, chủ yếu bao gồm những người trong Thế hệ Gen-Z.

Nhóm có kế hoạch kết hợp các xu hướng mới nhất của TikTok, các tính năng như bộ lọc màn hình xanh, các điệu nhảy và âm thanh phổ biến vào nội dung để giải thích các chương trình nghị sự của Biden và các tác động tích cực của nó bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được.

Tại thời điểm này, trang TikTok của nhóm đã thu hút 1,8 ngàn người theo dõi và đang tiếp tục tăng. Tuy vậy vẫn chưa rõ mức độ hiệu quả của nó trong việc thu hút sự chú ý của người dùng trẻ. Trong khi đó, nhóm có hơn 4.600 người theo dõi trên Twitter và 1.100 người theo dõi trên Instagram.

Bất chấp những tranh cãi mà TikTok phải đối mặt gần đây, bao gồm từ cuộc điều tra của luật sư về những tác động bất lợi đối với sức khỏe tâm thần của những người trẻ tuổi, chính quyền Biden đã chấp nhận gã khổng lồ truyền thông xã hội này đang nổi lên.

Do thế hệ Gen-Z có động cơ chính trị nhiều hơn các thế hệ trước, nhất là đối với các vấn đề chống biến đổi khí hậu, các khoản vay cho sinh viên, quyền LGBTQ , quyền của cử tri và quyền của phụ nữ,… Do đó TikTok là một con đường khá thích hợp giúp chính quyền thông báo về các kế hoạch của Biden.

Tham khảo Slashgear