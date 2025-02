Đây là điều Negav mới dám làm trở lại sau 4 tháng chìm trong tranh cãi ồn ào vạ miệng

Sau chương trình thực tế Hành Trình Rực Rỡ, Anh Trai Say Hi, Negav được nhiều khán giả dành sự quan tâm.Tuy nhiên vì một sự cố vạ miệng ở concert Anh Trai Say Hi hồi tháng 9/2024, kéo theo đó là những phát ngôn trong quá khứ của anh bị đào lại khiến sự nghiệp đang lên của Negav ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau lần vắng mặt ở concert 2, Negav xuất hiện trong concert lần 3 của Anh Trai Say tại Hà Nội để nói lời xin lỗi. Dù đã trở lại với các hoạt động showbiz, nhưng Negav quyết định xoá tài khoản Instagram và TikTok cá nhân, còn Fanpage cá nhân đóng băng suốt 4 tháng.

Cho đến mới đây, Negav đã chính thức có động thái đầu tiên trên Fanpage gần 700 nghìn theo dõi. Cụ thể, vào tối 14/2, nam ca sĩ đăng bức ảnh quay lưng để ngắm hoa, kèm theo đó là biểu tượng một trái tim đang được "chữa lành". Bên dưới bình luận, Negav còn khoe nhận được quà Valentine.

Tuy nhiên, diễn biến sau khi việc Negav "tái xuất" MXH mới gây chú ý. Theo đó, bức ảnh của nam rapper nhận về tương tác khủng, chỉ sau 12 tiếng chia sẻ thu về gần 100 nghìn lượt thích, hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Bài đăng đầu tiên của Negav sau 4 tháng vắng bóng khỏi Fanpage cá nhân

Negav cũng hào hứng tương tác, khoe quà Valentine

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Trước khi có nghệ danh Negav, Đặng Thành An từng lấy tên "Oggy" - một nhân vật trong phim hoạt hình. Về nghệ danh Negav, anh từng cho biết bản thân mê game và có một loại vũ khí đặc biệt tên là "Negev". Sau đó, Negav đã đổi chữ "e" thành chữ "a" để làm nghệ danh khi hoạt động nghệ thuật.

Trong một bài phỏng vấn với chúng tôi hồi đầu tháng 9/2024, Negav thừa nhận bản thân là người cá tính mạnh, ngông cuồng nhưng gần đây đã có sự chuyển biến: "Từ 4-5 năm trở lại đây, tôi được gặp những người bạn tốt, những người khiến tôi nghiệm ra thế nà là 'gần đèn thì sáng', lẫn cả những biến cố trong cuộc đời. Mọi thứ cứ tự phát triển bên trong con người. Đến một ngày nọ, tôi nhận ra cách nói chuyện của mình với mọi người đã khác xưa. Đó cũng là lúc tôi biết tư tưởng của bản thân đã thay đổi khá nhiều, âm nhạc cũng từ đó mà chuyển mình.

Trước đây, tôi vốn là người có cá tính khá mạnh. Xuất thân từ underground nên tôi cũng khá thoải mái với cảm xúc của mình, khi thì vui quá, lúc lại ngông quá. Điều đó dẫn đến những câu từ có phần mất kiểm soát. Trải qua nhiều câu chuyện, tôi nhận được những bài học. Đến giờ thì dù có gặp chuyện gì, tôi vẫn ứng xử với cảm xúc nhưng theo một cách đàng hoàng, tử tế và có sự kiềm chế bên trong".

Ồn ào cuối năm 2024 khiến hình ảnh Negav phần nào bị ảnh hưởng

Trong concert Anh Trai Say Hi hồi tháng 12/2024, Negav lên tiếng xin lỗi: "Thưa tất cả quý vị khán giả, thưa BTC Anh Trai Say Hi và tất cả quý vị quan khách có mặt tại concert 3. Thật sự đối với em khi được đứng tại đây với tất cả các Anh Trai là diễm phúc lớn nhất. Em muốn tri ân và ghi nhớ tình cảm mà mọi người dành cho em, đó là thứ em không thể thiếu được trong chặng đường làm nghề của em. Bên cạnh đó em biết ơn tất cả các cơ quan ban ngành, anh chị trong BTC Anh Trai Say Hi vì đã bao dung, chấp thuận cho em có cơ hội để sửa sai. Em xin cảm ơn tất cả mọi người".