Đây là cách đàn ông tự cứu lấy cái đầu của mình!

Chiều qua, trong lúc đang ngồi thở dốc sau một tuần quay cuồng với đống deadline và những kỳ vọng từ gia đình, tôi chợt thấy một ông anh quen mặt ngồi lặng lẽ một mình ở bàn bi-a. Không điện thoại, không công việc, gã chỉ tập trung vào từng cú đánh, khuôn mặt vô hồn nhưng ánh mắt thì dường như đang được "tẩy trắng" khỏi mọi lo toan. Gã không nhậu, không làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là đang trốn vào một cái "hố đen" riêng để tâm trí được nghỉ ngơi.

Người ta nhìn vào có thể nói gã hèn, nói gã trốn tránh thực tại. Nhưng với những thằng đàn ông đã nếm đủ mùi đời, chúng tôi hiểu đó không phải là trốn chạy. Đó là cách đàn ông tự cứu lấy cái đầu của chính mình.

Đàn ông chúng ta thường được lập trình để trở thành những "cỗ máy gánh vác". Từ lúc mở mắt ra, chúng ta đã là chồng, là cha, là sếp, là trụ cột. Chúng ta phải mạnh mẽ, phải giải quyết mọi vấn đề và tuyệt đối không được phép yếu đuối. Nhưng đến một lúc, cái bình ắc quy tâm trí ấy cũng đến ngày cạn kiệt.

1. Sự "thoát xác" không phải là tội lỗi

Đừng nhầm lẫn giữa sự vô trách nhiệm và nhu cầu được "thoát xác". Đàn ông đôi khi cần những khoảng lặng – không phải để quên đi gia đình hay sự nghiệp, mà để tìm lại chính mình trước khi hoàn toàn bị nghiền nát bởi áp lực. Đó có thể là một buổi chiều đi câu cá không mục đích, một tiếng đồng hồ ngồi quán vỉa hè nhìn dòng người qua lại, hay đơn giản là một chuyến đi xa mà không mang theo bất kỳ cái "mác" xã hội nào.

Đó không phải là sự hèn nhát. Đó là hành động "tự vệ" cần thiết của một trí óc đang trên bờ vực quá tải.

2. Khi sự cảm thông là thứ xa xỉ

Đàn ông hiểu rằng mình không thể trông chờ vào sự cảm thông từ thiên hạ. Người ta chỉ quan tâm đến kết quả bạn mang lại, chứ không quan tâm bạn đã gồng mình thế nào để đạt được nó. Vì thế, chúng tôi học cách tự tạo ra "vùng an toàn" cho riêng mình.

Ở đó, chúng tôi không cần phải là người hùng. Chúng tôi không cần phải gồng lên để tỏ ra bản lĩnh. Chúng tôi được quyền trở thành một "thằng vô danh" – một kẻ không có áp lực, không có kỳ vọng. Chính trong những khoảng khắc "vô danh" ấy, chúng tôi mới tìm lại được sự bình thản để tiếp tục cuộc chiến ngoài kia.

3. Đừng để cái đầu "nổ tung" vì những vai diễn

Mỗi vai diễn xã hội đều có cái giá của nó. Nếu bạn cứ liên tục gồng mình mà không bao giờ tìm cách xả hơi, cái đầu của bạn sớm muộn gì cũng sẽ "nổ tung". Phụ nữ có thể giải tỏa bằng cách tâm sự, bằng nước mắt – những thứ mà xã hội cho phép. Còn đàn ông thì sao? Nếu chúng tôi cũng sụp đổ, ai sẽ là người gánh vác?

Vì vậy, nếu bạn thấy một gã đàn ông chọn cách im lặng, chọn cách tách biệt khỏi đám đông để tìm đến một thú vui "tầm thường" nào đó, hãy hiểu rằng đó là cách anh ta đang tự băng bó vết thương cho tâm hồn mình.

Đàn ông chúng tôi không cần sự thương hại, chúng tôi chỉ cần những khoảng trống để tự cứu lấy mình. Đừng gọi đó là trốn tránh, đó là chiến lược sinh tồn. Vì suy cho cùng, chỉ khi cái đầu của bạn được an yên, bạn mới có đủ bản lĩnh để bảo vệ những gì mình yêu thương.