Sau sự cố bị phát tán những hình ảnh riêng tư gây xôn xao dư luận những ngày qua, Louis Phạm (Phạm Như Phương) đã chính thức có phản hồi trên trang cá nhân. Cô khẳng định bản thân đang là nạn nhân và khẳng định sẽ theo đuổi sự việc đến cùng dưới góc độ pháp lý.

Dưới đây là nguyên văn chia sẻ của Louis Phạm:

"Xin chào mọi người,

Chỉ mới một đêm thôi nhưng mình đã nhận được rất nhiều tin nhắn động viên, hỏi thăm từ cả những người thân quen lẫn những người xa lạ. Mọi người đều hỏi mình có ổn không. Như mình đã chia sẻ trước đó, mình đã bị đe dọa trong suốt 3 năm qua. Vì vậy, mình đã chuẩn bị tâm lý và xác định từ lâu rằng sẽ có một ngày chuyện này xảy ra. Dù vậy, khi phải đối diện với nó, mình vẫn không tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng giữ bình tĩnh và mạnh mẽ để vượt qua.

Điều thứ hai, mình chính là nạn nhân trong câu chuyện này. Mình lên tiếng để bảo vệ bản thân và quyền lợi chính đáng của mình. Người đáng bị lên án là những cá nhân đã xâm phạm quyền riêng tư và phát tán những nội dung thuộc về đời sống cá nhân của người khác. Mình tin rằng những hành vi đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Bên cạnh đó, cô cũng khẳng định việc ghi lại những khoảnh khắc riêng tư giữa 1 cặp đôi nhau trong 1 mối quan hệ nghiêm túc là điều không sai trái.

Sau 1 đêm sóng gió, Louis Phạm đã livestream trên TikTok để "đi thẳng vào tâm bão". Sau đó cô cũng trải lòng trên các phương tiện truyền thông, MXH.

Cô nàng cho biết: "Mình tin rằng điều này không chỉ xảy ra với riêng chúng mình mà còn là điều rất bình thường trong nhiều mối quan hệ khi cả hai dành cho nhau sự tin tưởng và đồng thuận.

Và đến thời điểm hiện tại, mình có thể khẳng định rằng khoảng 90% những gì đang xảy ra xuất phát từ một người từng là bạn của mình, chứ không phải từ bất kỳ 'hacker' nào như nhiều người đang suy đoán.

Mình cũng không ngu ngốc đến mức tự đăng tải những hình ảnh hay video riêng tư của chính mình chỉ để câu view hay câu like, đánh đổi danh dự, nhân phẩm và cuộc sống mà mình đã gây dựng. Không một người tỉnh táo nào lại lựa chọn hủy hoại bản thân chỉ để đổi lấy vài phút chú ý trên mạng xã hội.

Cuộc sống còn rất dài và không ai biết ngày mai mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Hôm nay câu chuyện xảy ra với mình, nhưng ngày mai có thể xảy ra với bất kỳ ai khác. Vì vậy, thay vì phán xét hay chế giễu, mình mong mọi người hãy đối xử với nhau bằng sự tử tế, văn minh và thấu hiểu.

Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm".

Góc nhìn pháp lý liên quan

Sự việc Louis Phạm đối diện với việc bị phát tán hình ảnh nhạy cảm đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về quyền riêng tư trên không gian mạng.

Hành vi phát tán, chia sẻ clip nhạy cảm của người khác mà không được sự đồng ý là vi phạm pháp luật nghiêm trọng:

Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Tùy tính chất, người vi phạm có thể bị truy cứu về tội "Làm nhục người khác" (Điều 155), "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" (Điều 326) hoặc "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" (Điều 288) theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Mức phạt có thể lên đến nhiều năm tù giam tùy theo mức độ nghiêm trọng và hậu quả gây ra.

Lời khẳng định của Louis Phạm về việc đã mời cơ quan chức năng vào cuộc cho thấy sự quyết liệt trong việc bảo vệ danh dự cá nhân. Vụ việc vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý và chờ đợi những kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.