Đây không thể là Nhật Kim Anh được!

Mới đây, hình ảnh hậu trường của Nhật Kim Anh trong dự án điện ảnh Mẹ Mìn đã chính thức lộ diện và lập tức gây bão mạng xã hội. Trước đó, cộng đồng mạng từng vô cùng thắc mắc khi tên của cô xuất hiện trong dàn diễn viên chính nhưng mãi vẫn không thấy lộ diện tạo hình. Khi hình ảnh này được tung ra, nhiều khán giả phải giật mình vì tạo hình của nữ diễn viên còn đáng sợ và ma mị hơn cả Minh Hằng trước đó. Thậm chí, không ít netizen bắt đầu đồn đoán rằng nhân vật của Nhật Kim Anh mới chính là "trùm cuối", là "mẹ mìn" thật sự ẩn giấu trong phim.

Nhật Kim Anh chính thức lộ diện với Mẹ Mìn (Ảnh: NSX)

Dựa trên hình ảnh hậu trường được hé lộ, tạo hình của Nhật Kim Anh gây ám ảnh mạnh bởi sự đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp sắc sảo thường thấy. Cô xuất hiện với áo dài đỏ, lớp trang điểm trắng toát, lạnh lẽo, nổi bật giữa không gian ngập tràn ánh sáng đỏ mờ ảo. Phía sau lớp nền trắng bệch đó, đôi mắt của nhân vật vẫn sắc lạnh, toát lên sự thâm hiểm khó lường.

Điểm nhấn trong tạo hình chính là chiếc nón lá truyền thống nhưng được cách điệu với tông màu đỏ rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị, ma mị nhưng cũng đầy uy quyền. Kết hợp với bộ áo dài đỏ ôm sát cũng không kém phần bí ẩn, hoàn toàn phù hợp với vai diễn "trùm cuối" mà cư dân mạng đang đồn đoán. Tất cả những yếu tố này tạo nên một tổng thể nhân vật vừa quen thuộc, vừa xa lạ, hứa hẹn sẽ là một cú lột xác ngoạn mục của Nhật Kim Anh trên màn ảnh rộng.

Hình ảnh gây sốc của Nhật Kim Anh trong Mẹ Mìn (Ảnh: Chụp màn hình)

Hình ảnh gây sốc của Nhật Kim Anh trong Mẹ Mìn (Ảnh: Chụp màn hình)

Bình luận của cư dân mạng:

- Trời đất ơi, phải đọc caption chứ không tài nào nhận ra đây là Nhật Kim Anh luôn.

- Đợt Minh Hằng lộ tạo hình đã thấy ghê rồi, đến lượt Nhật Kim Anh mới càng ớn, nhìn mặt trắng bệch như ma nơ canh.

- Chắc chắn chị này mới là mẹ mìn trùm cuối chứ không đơn giản đâu.

- Mất ngủ nha trời. Rốt cuộc mẹ mìn là bà nào?

- Chỉ xài kem trộn hay gì mà trắng thấy sợ vậy.

Mẹ Mìn là một dự án phim điện ảnh thuộc thể loại bí ẩn, hồi hộp và tâm lý do đạo diễn Jack Carry On cầm trịch. Bộ phim đánh dấu sự kết hợp đáng mong chờ của dàn diễn viên tên tuổi như Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La, Đại Nghĩa,... và dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 23/10/2026.

Minh Hằng trong Mẹ Mìn (Ảnh: NSX)

Về mặt nội dung, bộ phim xoay quanh một nhân vật phụ nữ bí ẩn mang vẻ đẹp của tuổi ngoài 30, được lưu truyền trong dân gian với biệt danh "mẹ mìn". Nhân vật này sở hữu năng lực đặc biệt là ban phát điều ước cho những mảnh đời đang rơi vào đau khổ tột cùng, những người cần được cứu rỗi. Tuy nhiên, đằng sau sự bao dung ấy là những góc khuất và cái giá nguy hiểm khôn lường.

Đạo diễn Jack Carry On cho biết bộ phim muốn sáng tạo và định nghĩa lại hình tượng "mẹ mìn" vốn rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng mơ hồ trong văn hóa đại chúng Việt Nam. Thay vì chỉ có một nhân vật trung tâm duy nhất, tác phẩm phá vỡ cấu trúc quen thuộc khi xoay quanh hai nhân vật chính với những câu chuyện và nỗi đau riêng khi tiếp cận với thế giới của mẹ mìn. Sự góp mặt của cả Minh Hằng và Nhật Kim Anh trong một tác phẩm kinh dị kỳ ảo này đang nhận được kỳ vọng rất lớn từ phía khán giả.