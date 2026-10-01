Khả Ngân thông báo mang thai con đầu lòng

Sau thời gian vướng nghi vấn đã có tin vui, tối 1/10, Khả Ngân chính thức công khai về việc đang mang thai con đầu lòng. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên diện crop top đen và quần thể thao, đội mũ, đeo kính râm, để lộ rõ vòng 2 nhô cao.

Đáng chú ý, Khả Ngân không còn sử dụng trang phục rộng hay những góc chụp khéo léo để che vòng 2 như trong một số lần xuất hiện trước đó. Nữ diễn viên thoải mái tạo dáng, khoe trọn bụng bầu trong loạt khoảnh khắc đời thường.

Dù đang mang thai, Khả Ngân vẫn gây xuýt xoa vì gần như không có dấu hiệu vỡ nét. Vợ yêu của Nhan Phúc Vinh vẫn giữ gương mặt thon gọn, làn da sáng và thần thái tươi tắn.

Khả Ngân chia sẻ hình ảnh xuống phố với vòng 2 nhô to

Nữ diễn viên công khai tin vui khiến đồng nghiệp và người hâm mộ cũng vui lây

Mẹ bầu Vbiz tự tin khoe dáng

Dù đang trong thai kỳ nhưng Khả Ngân vẫn giữ gương mặt thon gọn, vẻ ngoài rạng rỡ

Từ cuối tháng 8, chuyện tình cảm của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh trở thành tâm điểm chú ý khi nam diễn viên công khai màn cầu hôn bạn gái. Đáng chú ý, trong bài đăng xác nhận chặng đường mới bên Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân gửi lời cảm ơn bạn trai vì đã cùng cô xây dựng "một mái ấm nhỏ của riêng mình", đồng thời nhắc đến một "món quà" kèm biểu tượng em bé.

Từ đó, cư dân mạng soi lại vóc dáng của Khả Ngân trong các sự kiện trước và bàn tán ngoại hình có phần tròn trịa của cô. Ở đoạn clip hậu trường buổi cầu hôn cho đến khoảnh khắc thoải mái cùng Nhan Phúc Vinh tụ họp với bạn bè, Khả Ngân để lộ vòng 2 lùm lùm, dấy lên nghi vấn cô đã có tin vui.

Từ khi công bố tin được Nhan Phúc Vinh cầu hôn, Khả Ngân đã để lộ nhiều dấu hiệu mẹ bầu

Mới đây nhất, Khả Ngân đăng tải đoạn clip quay cận gương mặt. Video hút hơn 1 triệu lượt xem và dưới phần bình luận ngập tràn những bình luận khen ngợi visual rạng rỡ của nữ diễn viên.

Gây chú ý, một vài netizen để lại bình luận nhận xét Khả Ngân dù mang bầu nhưng gương mặt vẫn xinh xắn và không bị vỡ nét. Trước những bình luận nhắc đến chuyện bầu bí, vợ yêu của Nhan Phúc Vinh thả tim liên tục. Động thái ngầm xác nhận có tin vui của nữ diễn viên khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán.

Trước đó, Nhan Phúc Vinh cũng có động thái tương tự. Cụ thể, trong bài đăng về giải chạy, bên dưới bài viết, bạn bè của Nhan Phúc Vinh liên tục để lại những bình luận trêu chọc. Một người viết: "Có vợ con vào cái làm gì cũng cẩn thận hơn đó anh". Đáng chú ý hơn, một người bạn còn nhắn nam diễn viên: "Về với vợ con thôi chàng trai".

Trước những bình luận trực tiếp đề cập đến chuyện vợ con, Nhan Phúc Vinh không lên tiếng phủ nhận. Nam diễn viên còn vui vẻ tương tác với bạn bè, khi thả lượt thích, khi đáp lại bằng những biểu tượng cảm xúc hài hước.