Đây có phải vẻ đẹp đàn ông thèm khát, phụ nữ ghen tỵ: Mặt thiên thần body ác quỷ, bèo nào yếu là gãy liền

Ngày đầu tiên ra mắt với Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo nên một cơn sốt khắp các nền tảng, chứng minh sức hút khó ai bì kịp. Từ Maoyan đến Douyin, Weibo hay Tencent Video, mức độ quan tâm và nhiệt độ của nhân vật cô thể hiện đều đạt vị trí dẫn đầu, liên tục phá các kỷ lục trước đó.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng nhanh chóng chiếm giữ Top 1 nhiệt độ Maoyan. Trên các nền tảng mạng xã hội lớn, phim và nhân vật chính cũng lập tức đạt vị trí dẫn đầu: Bộ phim và nhân vật đều đứng Top 1 độ hot trên cả Douyin lẫn Weibo. Đặc biệt, trong hệ thống nền tảng phát sóng độc quyền Tencent Video, tác phẩm gần như đạt thành tích "All Kill" khi leo lên Top 1 hot search nội bộ và Top 1 bảng xếp hạng phim truyền hình. Bộ phim còn lọt Top 4 tuần lôi kéo người dùng mới của Tencent trong năm 2025.

Về mặt nhiệt độ, Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng đã đạt con số kỷ lục 25847 trong hệ thống Tencent, đưa phim vào Top 4 bảng xếp hạng năm và Top 2 khung giờ 18h, đồng thời nhiều lần phá kỷ lục bảng nhiệt độ của phim hiện đại trong năm nay. Sức nóng của phim còn được khẳng định qua chỉ số Douyin đạt mức ấn tượng 3,99 triệu.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của mình với màn ra mắt thành công vang dội, chứng minh khả năng bảo chứng rating và kéo nhiệt độ không thể xem thường của cô.

Sức hút "gây nghiện" của Nhiếp Cửu La đến từ phản ứng hóa học cực đỉnh của Nhiệt Ba khi cô đóng kiểu nhân vật "ngoài lạnh - trong nóng". Khán giả liên tục bị "lừa tình" bởi màn biến hóa chớp nhoáng: một giây trước còn là cô gái ngầu hết nấc, lạnh lùng bí ẩn, tài năng võ thuật và khả năng ứng biến với tình huống nguy hiểm vượt trội, giây sau đã mắt sáng rỡ vì đồ ăn, biểu cảm cute không chịu nổi.

Chưa hết, bộ phim còn "tung chiêu" với hàng loạt cảnh quay đắt giá, lập tức viral càn quét mọi nền tảng mạng xã hội. Cảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đánh đấm cực ngầu được cắt clip đăng tải khắp nơi, kèm theo lời khen "cực gắt" của dân mạng: "Ánh mắt chị không phải để đóng phim, là để đi dẹp loạn giang hồ!". Thậm chí, khoảnh khắc cô buộc tóc thôi cũng nhanh chóng trở thành trend cosplay, khiến người xem phải liên tục bình luận: "Đề nghị đổi tên phim thành: 100 cách Nhiếp Cửu La làm tui rụng tim".

Phim càng hot hơn nhờ cộng đồng mạng, khi các câu thoại sắc sảo của Nhiếp Cửu La được fan ghép vào tình huống công sở, biến cô thành “nữ thần truyền cảm hứng cho dân văn phòng”. Trong khi đó, hình ảnh hậu trường Địch Lệ Nhiệt Ba cười ngây ngô, ôm kịch bản trái ngược hoàn toàn với khí chất nữ vương vẫn khiến fan mê mẩn.

Địch Lệ Nhiệt Ba quả không hổ danh là mỹ nhân mang vẻ đẹp sắc sảo, với tạo hình trong phim mới đẹp đến mức người xem khó rời mắt. Gương mặt thanh tú cùng đường nét rõ ràng, có chiều sâu giúp cô chinh phục mọi phong cách thời trang một cách thuyết phục, vẻ đẹp luôn toát lên khí chất cao cấp và sang trọng.

Dù chỉ qua tạo hình đơn giản, vẻ đẹp cuốn hút của cô vẫn tỏa sáng rực rỡ. Từ chiếc váy ngủ lụa màu đỏ kết hợp dép đen, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm, bí ẩn vừa lãng mạn, đến phong cách áo sơ mi nhiều lớp màu kaki và trắng phối cùng quần tây màu be, tuy đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật sự thời thượng.

Đặc biệt, vẻ đẹp được ví như "gương mặt thiên thần, thân hình ác quỷ" của Nhiệt Ba giúp cô mặc gì cũng toát lên vẻ đẳng cấp. Chiếc áo sơ mi mặc đơn hay áo sơ mi lụa xanh khói đều tôn lên đường nét hoàn hảo, khiến cô trông tinh tế và thanh lịch như búp bê. Có thể khẳng định, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn vượt qua mọi đòi hỏi khắt khe về trang phục và tạo hình.