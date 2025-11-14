Địch Lệ Nhiệt Ba đâm sau lưng Triệu Lệ Dĩnh?

Dự án phim mới Dù Không Thể Sở Hữu Tất Cả của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đang là tâm điểm chú ý của dư luận ngay từ khi khởi quay, không chỉ bởi sức hút đến từ dàn diễn viên mà còn vì liên tiếp vướng vào các scandal.

Đầu tiên, tin đồn "phim giả tình thật" nổ ra khi paparazzi chụp được cảnh Nhiệt Ba và nam chính Trần Hạo Sâm đi ăn tối riêng tư trong không khí thân mật, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Nhưng điều gây xôn xao lớn nhất là thông tin liên quan đến việc tranh giành vai diễn, cụ thể là việc Địch Lệ Nhiệt Ba bị tố đâm sau lưng Triệu Lệ Dĩnh.

Theo các nguồn tin rò rỉ, vai nữ chính của Dù Không Thể Sở Hữu Tất Cả ban đầu được nhắm chọn cho Triệu Lệ Dĩnh, nhưng ngôi sao này đã từ chối vì lịch trình quá dày đặc, trùng khớp với thời gian quay bộ phim Khởi Bàn. Ngay lập tức, dư luận bắt đầu đặt nghi vấn về việc Địch Lệ Nhiệt Ba được giao vai. Nhờ danh tiếng đang tăng vọt sau thành công rực rỡ của Lợi Kiếm Hoa Hồng và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Đài Truyền hình Trung ương (CCTV), nhà sản xuất đã quyết định trao vai chính cho cô. Thông tin này nhanh chóng làm dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng mạng về một vụ "giành vai" đầy kịch tính, đẩy bộ phim vào vòng tranh cãi ngay cả khi chưa chính thức công chiếu. Một minh chứng cho thấy các dự án lớn trong giới giải trí Hoa ngữ thường xuyên đi kèm với những chuyện ầm ĩ không dứt.

Địch Lệ Nhiệt Ba trên phim trường Dù Không Thể Sở Hữu Tất Cả

Chính thông tin này đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi gay gắt giữa người hâm mộ hai bên. Fan của Triệu Lệ Dĩnh bày tỏ sự tiếc nuối cho thần tượng, cho rằng cô "bị cướp mất vai diễn", trong khi fan của Nhiệt Ba lại phản bác mạnh mẽ. Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng, chia cộng đồng mạng thành hai phe rõ rệt.

Ngay khi lùm xùm đâm sau lưng Triệu Lệ Dĩnh chưa kịp lắng xuống, Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục gây chú ý khi có tin cô từng từ chối hợp tác với Vương Hạc Đệ và chủ động nhường vai cho Mạnh Tử Nghĩa, khiến cả hai từ khóa "cướp vai" và "nhường vai" đồng thời chiếm lĩnh bảng tìm kiếm nóng. Cư dân mạng hài hước gọi cô là "khách mời thường trực" của hot search.

Tuy nhiên, trên thực tế, sau thành công của Lợi Kiếm Hoa Hồng, nữ diễn viên đang ở thế khó khăn: cô muốn tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp, nhưng sự phức tạp của giới đầu tư và dư luận lại khiến mọi quyết định của cô dễ dàng bị suy diễn thành những câu chuyện kịch tính. Dù liên tục vướng vào các cuộc tranh cãi, những ồn ào này lại vô tình trở thành hình thức quảng bá hiệu quả cho phim mới.