Đây chính là khoảnh khắc “tiên giáng trần” phim ảnh thường nhắc tới: Mỹ nhân múa dưới trăng khiến khán giả quên cả thở

Mới đây, đoạn clip Đồng Lệ Á xuất hiện trong tiết mục múa Nguyệt dạ quế phiêu hương trong đêm hội mừng Trung Thu đã gây sốt MXH.

Khoác lên mình bộ trang phục Tống chế bằng lụa mỏng nhẹ, Đồng Lệ Á tựa như bước ra từ tranh vẽ cổ. Mỗi vòng xoay, mỗi cử chỉ nhẹ nhàng của cô đều khiến khán giả như bị thôi miên. Chất liệu lụa mỏng bay bổng theo nhịp múa, hòa cùng ánh trăng tròn và cánh quế rơi nhẹ, tạo nên khung cảnh mộng mị hiếm có trên sóng truyền hình.

Với lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc vấn cao thanh lịch, Đồng Lệ Á gợi lên hình ảnh mỹ nhân thời Tống – dịu dàng, e ấp mà vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Khi cô khẽ giơ quạt lụa che nửa khuôn mặt, ánh mắt ấy gợi cảm giác "hữu họa như tiên, hữu mị như thơ", khiến người xem chẳng thể rời mắt.

Khi tiếng đàn cổ cất lên, từng chuyển động của Đồng Lệ Á như hòa vào âm nhạc. Xoay người nhẹ như gió, tay vươn ra như cành liễu lay, cô tái hiện trọn vẹn tinh thần thanh nhã, uyển chuyển của mỹ nhân phương Đông. Không cần biểu cảm phô trương, chỉ bằng ánh mắt và nụ cười, cô đã kể được một câu chuyện đầy cảm xúc về vẻ đẹp và văn hóa truyền thống.

Tiết mục còn khéo léo lồng ghép nghi lễ thưởng trà, đốt hương, vẽ tranh – những sinh hoạt tao nhã của người xưa. Bằng ngôn ngữ cơ thể, Đồng Lệ Á đã đưa khán giả "du hành ngược thời gian", tái hiện tinh thần tao nhã của đời Tống chỉ trong vài phút ngắn ngủi.





Ngay sau khi tiết mục được phát sóng, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập lời khen: "Đây đâu phải múa, là tiên nữ hạ phàm mất rồi!"; "Đồng Lệ Á khiến hai chữ 'khuynh quốc khuynh thành' có hình hài thật."

Không ít người cho rằng đây là một trong những màn trình diễn cổ phong xuất sắc nhất của Đồng Lệ Á trong những năm gần đây. Với một bộ y phục, một ánh trăng, một điệu múa, cô đã khiến cả đêm Trung thu trở thành bức tranh sống động về vẻ đẹp truyền thống Trung Hoa.

Giữa thời đại của sân khấu công nghệ và âm nhạc điện tử, Đồng Lệ Á vẫn chọn cách khiến khán giả say mê bằng sự tĩnh lặng, thanh tao và tinh tế. Trong khoảnh khắc ấy, giữa trăng rằm và hương quế, cô không chỉ là nghệ sĩ – mà là biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển bất biến theo thời gian.

Vốn nổi tiếng với kỹ năng múa điêu luyện, Đồng Lệ Á nhiều lần khiến mọi người mê mẩn vì những màn trình diễn đi vào lòng người.