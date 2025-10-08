Im Sung Eon, nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng với vẻ đẹp "lúm đồng tiền" quyến rũ và sự nghiệp ổn định trong làng giải trí, bất ngờ rơi vào tâm bão scandal chỉ một tuần sau ngày trọng đại. Chồng cô - doanh nhân bất động sản được cho là "đại gia" Lee Chang Sub - bị phơi bày là kẻ lừa đảo có 3 tiền án, 2 vợ cũ, lừa đảo 20 tỷ won (khoảng 360 tỷ đồng Việt Nam) từ các "dự án ma".

Từ hôn lễ xa hoa với vòng hoa chúc mừng từ các nhân vật quyền lực, Im Sung Eon nhanh chóng đối mặt với dư luận chỉ trích, cáo buộc chồng dùng hôn nhân với minh tinh để che đậy tội ác. Vụ việc không chỉ chấn động showbiz Hàn mà còn là bài học đắt giá về rủi ro trong các cuộc hôn nhân hào môn "dỏm".

Sự nghiệp rực rỡ: Từ màn ra mắt ấn tượng đến "mỹ nhân lúm đồng tiền"

Im Sung Eon (tên khác là Lim Seong Eon), sinh ngày 15/9/1983 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô cao đến 1m72, có ngoại hình xinh đẹp và nụ cười đặc trưng nhờ lúm đồng tiền. Cô ra mắt vào làng giải trí năm 2002 qua bộ phim truyền hình Always Pounding, đánh dấu bước khởi đầu suôn sẻ. Cùng năm đó, cô tham gia chương trình thực tế Sanjang Meeting - War of Roses, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài dễ thương và cá tính mạnh mẽ.

Im Sung Eon có sự nghiệp bền bỉ trong showbiz Hàn

Sự nghiệp của Im Sung Eon phát triển vững chắc qua hàng loạt vai diễn đa dạng. Cô nổi bật trong các bộ phim truyền hình như White Tower (2004), Miracle (2006), Scandal in Cheongdam-dong (2011) - nơi cô thể hiện hình ảnh phụ nữ hiện đại, sắc sảo; One Spring Night (2019) với vai phụ ấn tượng bên cạnh Han Ji Min và Jung Hae In... Im Sung Eon cũng từng tham gia show hẹn hò Romance Wars, củng cố hình ảnh "mỹ nhân lúm đồng tiền" được khán giả yêu mến. Dù không phải là ngôi sao hạng A đỉnh cao, cô duy trì sự nghiệp ổn định hơn 20 năm, với thu nhập từ diễn xuất, quảng cáo và các hoạt động cá nhân, trở thành biểu tượng của sự kiên trì trong showbiz khắc nghiệt.

Cuộc gặp gỡ định mệnh và hôn nhân "cổ tích" đầy nghi vấn

Im Sung Eon gặp Lee Chang Sub - một doanh nhân bất động sản lớn hơn cô 14 tuổi (55 tuổi vào năm 2025) - qua giới thiệu bạn bè. Lee Chang Sub được miêu tả là chủ tịch công ty Stone City Development, sở hữu dàn xe sang như Mercedes-Benz S-Class và Maybach GLS, thậm chí tặng vợ mới cưới một chiếc Bentley Bentayga đắt đỏ.

Nữ diễn viên được chồng đại gia tặng siêu xe

Họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân, với lễ cưới diễn ra ngày 17/5/2025 tại khách sạn cao cấp ở Gangnam, Seoul. Đám cưới được tổ chức hoành tráng, mời nhiều sao hạng A như Leeteuk (Super Junior) và diễn viên hài Byeon Ki Soo làm MC. Đặc biệt, sự kiện nhận được vòng hoa chúc mừng từ các nhân vật quyền lực trong giới chính trị. Lee Chang Sub chi mạnh tay cho tiệc tùng, phục vụ thịt bò Hàn cao cấp cho thực khách, tạo hình ảnh "đại gia hào phóng".

Sau đám cưới, cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật tại đảo Jeju. Đây là một lựa chọn bất ngờ, bởi ai cũng nghĩ cặp đôi đại gia - diễn viên sẽ đi du lịch nước ngoài thay vì điểm đến nội địa đã quá quen thuộc. Sau này, lý do được tiết lộ là Lee Chang Sub bị cấm xuất cảnh vì các vấn đề pháp lý, nên chỉ có thể đi du lịch trong nước.

Trước hôn lễ, Lee Chang Sub từng khoe khoang với chủ nợ qua điện thoại rằng "Anh có biết tại sao tôi kết hôn không? Để tránh bị bắt. Và gia đình Sung Eon rất giàu có. Cứ chờ xem" như cách né tránh trách nhiệm. Nhiều nguồn tin cho rằng đây không phải lần kết hôn đầu của Lee Chang Sub mà là lần thứ ba, với lịch sử "lừa cưới" để che đậy nợ nần.

Cận cảnh đám cưới siêu sang của nữ diễn viên

Scandal bùng nổ: Đại gia dỏm với 3 tiền án và khoản nợ 360 tỷ

Chỉ 9 ngày sau đám cưới (ngày 26/5/2025), tờ Dispatch "bóc phốt" Lee Chang Sub là kẻ lừa đảo bất động sản có 3 tiền án. Người đàn ông này bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến các dự án nhà "ma" ở khu vực Osan (tỉnh Gyeonggi), Osong và Daejeon. Lee Chang Sub đã thu hút hàng nghìn nhà đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản góp vốn ban đầu, lên đến hàng trăm triệu đến tỷ won mỗi người.

Tuy nhiên, các dự án bị trì hoãn vô thời hạn hoặc không bao giờ khởi công. Tổng thiệt hại vượt 20 tỷ won (khoảng 360 tỷ đồng), với hàng loạt vụ kiện dân sự lên đến hàng trăm tỷ won từ nạn nhân. Lee Chang Sub còn bị cáo buộc các tội danh khác như cản trở kinh doanh, che giấu tài sản, dù đang nợ nần chồng chất nhưng vẫn duy trì lối sống xa xỉ với xe sang. Dispatch tiết lộ Lee Chang Sub từng đi tù năm 2007 vì lừa đảo bất động sản, và vụ hôn nhân với Im Sung Eon được nghi là "lá chắn" để tránh nghi ngờ từ chủ nợ.

Lee Chang Sub dùng các "dự án ma" để lừa đảo

Phản ứng từ cặp đôi và dư luận sôi sục

Lee Chang Sub nhanh chóng phản bác qua luật sư, thừa nhận tiền án và việc tái hôn nhưng phủ nhận toàn bộ cáo buộc lừa đảo, cho rằng báo chí và chủ nợ đã xâm phạm quyền riêng tư bằng cách đột nhập đám cưới để quay lén. Ngày 19/5/2025, anh ta kiện ngược nhà báo và chủ nợ, vụ việc đang được điều tra.

Công ty quản lý của Im Sung Eon (Outrun Brothers Company) bày tỏ "hoàn toàn bất ngờ" và đang xác minh với nữ diễn viên, nhấn mạnh đây là chuyện gia đình nên khó nắm chi tiết. Bản thân Im Sung Eon chọn im lặng ban đầu, xóa một số bài đăng trên mạng xã hội, dẫn đến tài khoản mạng xã hội của cô bị nạn nhân spam bình luận "Trả tiền lại đi".

Dư luận Hàn Quốc rúng động, với cộng đồng mạng chỉ trích Im Sung Eon "mù quáng vì tiền" và Lee Chang Sub là "kẻ lừa cưới chuyên nghiệp". Các nạn nhân từ dự án bất động sản công khai chia sẻ nỗi đau, cáo buộc Lee Chang Sub dùng hình ảnh minh tinh vợ để đánh bóng tên tuổi.

Các cáo buộc về chồng đại gia của Im Sung Eon khiến công chúng ngỡ ngàng

Đến tháng 10/2025, Lee Chang Sub vẫn đang đối mặt với các phiên tòa về tội lừa đảo, lạm dụng và biển thủ, bị cấm xuất cảnh và có thể đối diện án tù dài hạn nếu bị kết tội. Im Sung Eon dần xuất hiện trở lại nhưng công chúng vẫn vô cùng lạnh nhạt. Nguồn tin thân cận tiết lộ nữ diễn viên hoàn toàn không biết chồng là kẻ lừa đảo. Cô ngây thơ tưởng anh ta chỉ là doanh nhân bất động sản, rất chăm làm từ thiện. Trong khi đó, việc tài trợ và quyên góp từ thiện chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi của Lee Chang Sub.

Tuy nhiên công chúng vẫn vô cùng hoài nghi về điều này. Nhiều người cho rằng Im Sung Eon không thể không cảm thấy lạ lùng khi chồng chỉ đi được tuần trăng mật trong nước. Việc cô vẫn ở lại bên chồng càng khiến công chúng thêm lạnh nhạt. 1 số dự án của nữ diễn viên hiện đã bị trì hoãn do ồn ào lừa đảo của chồng cô. Liệu Im Sung Eon có thể vực dậy và tiếp tục sự nghiệp?

Im Sung Eon bị công chúng ghẻ lạnh sau đám cưới với đại gia dỏm

MINH HỒNG