Dạy bài học yêu vợ, thầy giáo của ĐH Quốc gia Hà Nội được dân mạng khen rần rần

Trong đoạn clip đang nhận được nhiều sự quan tâm tối 11-9, thầy giáo của khoa Chính trị, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, ĐH Quốc gia Hà Nội là Nguyễn Quang Đức kể lại câu chuyện hài hước của gia đình mình.



Bài học của thầy giáo Nguyễn Quang Đức được cư dân mạng khen rần rần

Tình huống xảy ra là xe của vợ thầy chết ắc-quy do tối hôm trước quên không tắt chìa khóa xe. Trong vô vàn phương án xử lý tình huống này, thay vì sử dụng cơn thịnh nộ kiểu "có mỗi cái chìa khóa xe mà cũng quên để nó chết ắc-quy" hay "Dắt xe ra đầu ngõ nhờ ông sửa xe sửa cho", thầy chọn phương án "Để đấy cho anh, để anh về sửa. Tất là là do cái xe không tốt chứ không phải do em. Cái xe đến lúc nào chết là nó, nó phải chết. Không liên quan gì đến em cả".

Ngay chiều hôm đó thầy xin ra ngoài để về sửa xe cho vợ. Xe sửa nhanh chóng, lại đề bình thường.

"Đấy thế có phải là vui vẻ không"- thầy Đức nói trong tiết học và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các sinh viên.

Bài học của thầy Nguyễn Quang Đức được các sinh viên rất thích thú. Ảnh: Beat

Chỉ ít giờ sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã nhận được hàng ngàn bình luận trên TikTok. Nhiều học trò của thầy Đức cho hay giờ học của thầy đầy tiếng cười. Thầy là một trong những "cây hài" tại Hòa Lạc (Hà Nội).

Có tài khoản bình luận: "Phải học thầy Đức "sấm sét": Các bạn phải làm mới cuộc tình của mình chứ đừng làm vài cuộc tình mới".

Người trong cuộc, thầy giáo Nguyễn Quang Đức tỏ ra khá ngạc nhiên và vui khi bài học của mình được sinh viên quay và đưa lên mạng xã hội. Dù thốt lên "Ối giời ôi" nhưng thầy Đức vẫn khẳng định: "Mình vẫn dạy chuẩn bài lắm chứ không phải toàn kể chuyện đâu nhé".