David Beckham tiết lộ lý do quyết lấy Victoria làm vợ

Trong buổi phỏng vấn trên This Life of Mine with James Corden, David Beckham đã tiết lộ về chuyện tình yêu của mình với vợ - Victoria Beckham. Theo đó, cựu cầu thủ bóng đá khẳng định tình yêu này đã nảy nở và phát triển trong suốt mối quan hệ.

"Tôi thích sự thích cô ấy, tôi lúc đó chỉ thích cô ấy thôi và không biết cô ấy thực sự là người như thế nào", David cho biết, "Tôi hâm mộ cô ấy như hầu hết mọi người vào thời điểm đó. Tôi không biết mình sẽ kết hôn với ai hoặc mình sẽ ở với ai cho đến hết cuộc đời này".

Cầu thủ bóng đá thừa nhận Victoria ở thời điểm đó là một nữ ca sĩ xinh đẹp và gợi cảm. Tuy nhiên, tình yêu của anh dành cho cô lớn lên vì nhiều lý do khác nhau.

David Beckham chia sẻ: "Tôi thích một người phụ nữ mạnh mẽ và tôi thích cách cô ấy làm việc chăm chỉ. Tôi thích việc cô ấy là một người mẹ tuyệt vời. Tôi thích khi cô ấy chăm sóc tôi phần lớn thời gian. Chúng tôi đã tạo ra cuộc sống này với 4 đứa con tuyệt vời, đó là những điều quan trọng nhất trong đời chúng tôi. Vì vậy, đó là lý do vì sao tôi chọn Victoria".

Cầu thủ bóng đá cũng hồi tưởng lại một trong những lần đầu tiên anh biết bản thân sẽ cưới ngôi sao nhạc pop là sau khi xem MV Say You'll Be There: "Đó là ca khúc yêu thích của tôi. Khi ấy tôi ngồi trước màn hình TV trong phòng cùng Gary Neville. Tôi đã quay sang nói với Gary rằng tôi sẽ cưới cô gái trong chiếc váy đen ngắn đó".

Cho đến thời điểm hiện tại, vợ chồng Beckham vẫn được coi là cặp đôi vàng trong làng giải trí. Cả hai chào đón con trai đầu lòng Brooklyn vào tháng 3/1999. Đến tháng 7, cặp đôi tổ chức hôn lễ ở Ireland.