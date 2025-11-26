David Beckham thừa nhận là "ông bố mềm yếu” giữa lúc mâu thuẫn với vợ chồng con cả "căng như dây đàn"

Drama giữa nhà Beckham và cậu cả Brooklyn - nàng dâu cả Nicola Peltz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì mới đây, David Beckham lại tiếp tục khiến MXH chú ý khi có chia sẻ đầy cảm xúc về cách nuôi dạy con và tình trạng gia đình hiện tại.

Xuất hiện trong podcast This Life of Mine của James Corden (phát hành tuần này nhưng ghi hình từ năm ngoái), David đã lần đầu mở lòng về vai trò làm cha - đúng thời điểm căng thẳng với Brooklyn lên đỉnh điểm.

Drama vẫn âm ỉ: Brooklyn - Nicola "mất hút" trong những dịp trọng đại

Cụ thể, mâu thuẫn giữa hai cha con bùng lên từ tháng 5, khi Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz không xuất hiện tại sinh nhật tuổi 50 cực kỳ quan trọng của David. Dàn em của Brooklyn gồm Romeo và Cruz còn thẳng tay unfollow anh trai và chị dâu, khiến câu chuyện càng thêm căng.

Đỉnh điểm mới nhất: Brooklyn không đến dự lễ phong tước Hiệp sĩ của chính cha mình tại Lâu đài Windsor - sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc đời David Beckham. Thậm chí, nguồn tin còn nói Brooklyn… không nhắn tin chúc mừng, mà dành thời gian quảng bá nước sốt cay Cloud23 ngay lúc sự kiện diễn ra.

Trong khi đó, Victoria cùng bố mẹ David và 3 người con Romeo - Cruz - Harper đều có mặt.

David thú nhận: "Tôi khác bố tôi - tôi mềm yếu hơn"

Chia sẻ trong podcast, cựu đội trưởng tuyển Anh cho biết mình không theo phong cách "yêu thương nghiêm khắc" như cha mà lại… mềm yếu hơn hẳn: "Tôi nuôi dạy các con dựa trên những giá trị mà bố mẹ tôi truyền lại: lịch sự, khiêm tốn, cư xử chuẩn mực. Tôi tự hào vì điều đó. Nhưng tôi đúng là mềm yếu hơn bố tôi nhiều".

David và Victoria có 4 người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper. Ông thừa nhận mỗi lần các con chơi bóng không tốt, ông không mắng mỏ - chỉ im lặng. Và chỉ cần nhìn vào sự im lặng đó, các con cũng tự biết bố vui hay không.

David còn kể một kỷ niệm cực dễ thương với Cruz: nếu cậu bé đá tốt, cả hai sẽ ghé McDonald's. Nhưng hôm đó, Cruz… đá tệ thảm hại, rồi còn đang breakdance ở góc sân giữa trận. David thừa nhận vừa đói bụng vừa thèm Big Mac nhưng vẫn giữ nguyên "kỷ luật": không McDonald's cho trận đấu tệ hôm đó.

Khen Victoria hết lời: "Tôi thích cô ấy mạnh mẽ"

Giữa những căng thẳng trong gia đình, David không quên dành lời yêu thương cho Victoria - người mà anh gọi là "trụ cột": "Sau từng ấy năm, chúng tôi vẫn có thể ngồi ăn tối, cười đùa, hoặc chẳng cần nói gì mà vẫn cảm thấy thoải mái. Khi gặp cô ấy lần đầu, tôi không biết cô ấy mạnh mẽ đến vậy - và đó chính là điều khiến tôi bị thu hút".

Victoria cũng từng nói về việc gia đình thay đổi "động lực" gần đây, nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp, nhưng không trực tiếp nhắc đến Brooklyn.