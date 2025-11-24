Phát hiện Victoria bí mật làm 1 điều trong biệt thự nghìn tỷ, David Beckham có phản ứng bất ngờ gây sốt

Không khí Giáng sinh vừa chớm chạm đến biệt thự 31,5 triệu bảng (khoảng hơn 1 nghìn tỷ đồng) của nhà Beckham, thì vợ chồng quyền lực nhất nhì showbiz Anh đã kịp tạo thêm một khoảnh khắc viral mới. Tất cả bắt đầu từ đoạn clip Victoria hào hứng khoe mình đã bí mật trang trí xong cây thông Noel "đồ sộ nhất từ trước tới nay" để gây bất ngờ cho chồng.

Nhà thiết kế thời trang đã 51 tuổi nhưng vẫn giữ phong độ "người phụ nữ nhã nhất làng giải trí" - đăng clip lên Instagram: "Cây thông xong rồi! Chưa bao giờ chúng tôi sẵn sàng cho Giáng sinh đến vậy. Sẵn sàng đón David rồi…". Cây thông khổng lồ đặt trước cửa sổ vòm, trang trí tông tím pastel tinh tế - đúng chuẩn aesthetic của bà Beck.

Nhưng khoảnh khắc gây sốt nhất lại xảy ra khi David mở cửa bước vào. Ngay lập tức, cựu danh thủ 50 tuổi nhìn thẳng vào vợ và bật ra câu hỏi khiến cộng đồng mạng bật cười: "Hãy thành thật. Em có tự trang trí cái cây đó không?".

Victoria lập tức phủ nhận, còn hỏi lại: "Có phải bất ngờ tuyệt vời không?". David liền đáp cực duyên: "Tuyệt lắm đó… bà Claus".

Màn đối đáp này chính là "bản remake" của khoảnh khắc viral trong series tài liệu của Netflix, khi David từng phá ngang phỏng vấn của Victoria và thẳng thừng yêu cầu cô "hãy thành thật" về chuyện nhận mình là người "tầng lớp lao động", dù thực tế cô từng được bố đưa đi học bằng xe Rolls-Royce.

Không chỉ Noel, nhà Beckham gần đây còn đầy ắp tin vui

Đoạn clip của Victoria được đăng chỉ vài tuần sau khi David chính thức nhận tước hiệu Hiệp sĩ từ Nhà vua Charles III tại Lâu đài Windsor. Khoảnh khắc huyền thoại bóng đá cúi chào, bắt tay nhà vua đã khiến Victoria xúc động đăng bài dài, khẳng định chưa bao giờ tự hào về chồng đến thế trong suốt 28 năm bên nhau.

Gia đình Beckham sau đó còn đưa nhau đến Cliveden House & Spa - khách sạn 5 sao với 376 mẫu đất xanh mướt - để tổ chức bữa tiệc mừng nho nhỏ. Sir David, người đã có 25 chiếc cúp, 115 lần khoác áo đội tuyển Anh và vô số bàn thắng để đời, xem đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Thậm chí trong buổi trò chuyện, Nhà vua còn khen bộ suit mà Victoria tự thiết kế riêng cho David mặc trong lễ phong tước - thêm một điểm cộng cho tài năng "bà Beck".

Noel sớm của nhà Beckham: cây thông hoành tráng, khí chất sang - nhưng spotlight cuối cùng vẫn thuộc về màn "hãy thành thật" không bao giờ lỗi thời của David. Một câu nói thôi mà đủ làm cả MXH xôn xao lần nữa!